- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|NAS100
|56
|USDJPY
|45
|XAUUSD
|45
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|NAS100
|19
|USDJPY
|56
|XAUUSD
|72
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|NAS100
|33K
|USDJPY
|594
|XAUUSD
|7.2K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "BlueberryMarkets-Live02" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
GoMarkets-Live
|0.78 × 9
|
BlueberryMarkets-Live02
|1.47 × 51
|
Exness-MT5Real7
|2.24 × 51
|
OctaFX-Real2
|5.67 × 3
Dieses Signal wird gespeist von SwiftCap Breakout EA verwendet ein klassisches Ausbruchsmodell, das auf den täglichen Höchst- und Tiefstständen basiert.
Produktlink: https://www.mql5.com/en/market/product/150117
---------------------
Das Signal verwendet die offiziellen, optimierten Setdateien für Gold, USTEC und USDJPY: Verwendete Setdateien in signals.zip
Risikoparameter
Jeder Trade birgt ein Risiko von 3 % . basierend auf dem aktuellen Kontostand.
----------------------
Anforderungen an den Makler
Für optimale Ergebnisse wählen Sie einen Broker mit engen Spreads und schneller Ausführung.
Empfohlener Broker: https://icmarkets.com/?camp=85950
-----------------------
Zusätzliche Anmerkungen
-
Es wird weder ein Martingal noch ein Grid verwendet.
-
Alle Positionen sind mit einem festen Stop-Loss abgesichert und werden mit einem dynamischen Trailing-Stop-System verwaltet.
-
Trades werden nur dann ausgeführt, wenn der EA klare Ausbruchsbedingungen in allen unterstützten Märkten erkennt.
