Hassan Sarfraz

SwiftCap Breakout EA

Hassan Sarfraz
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
12 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 56%
BlueberryMarkets-Live02
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
146
Gewinntrades:
126 (86.30%)
Verlusttrades:
20 (13.70%)
Bester Trade:
11.82 USD
Schlechtester Trade:
-12.43 USD
Bruttoprofit:
213.59 USD (64 162 pips)
Bruttoverlust:
-66.46 USD (23 163 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
17 (35.74 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
35.74 USD (17)
Sharpe Ratio:
0.37
Trading-Aktivität:
1.72%
Max deposit load:
19.84%
Letzter Trade:
10 Tage
Trades pro Woche:
14
Durchschn. Haltezeit:
11 Minuten
Erholungsfaktor:
3.25
Long-Positionen:
82 (56.16%)
Short-Positionen:
64 (43.84%)
Profit-Faktor:
3.21
Mathematische Gewinnerwartung:
1.01 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.70 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.32 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-24.85 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-24.85 USD (2)
Wachstum pro Monat :
11.29%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
45.23 USD (12.75%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
9.93% (45.15 USD)
Kapital:
3.55% (14.36 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
NAS100 56
USDJPY 45
XAUUSD 45
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
NAS100 19
USDJPY 56
XAUUSD 72
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
NAS100 33K
USDJPY 594
XAUUSD 7.2K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +11.82 USD
Schlechtester Trade: -12 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 17
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +35.74 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -24.85 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "BlueberryMarkets-Live02" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

GoMarkets-Live
0.78 × 9
BlueberryMarkets-Live02
1.47 × 51
Exness-MT5Real7
2.24 × 51
OctaFX-Real2
5.67 × 3
Dieses Signal wird gespeist von   SwiftCap Breakout EA verwendet ein klassisches Ausbruchsmodell, das auf den täglichen Höchst- und Tiefstständen basiert.

Produktlink: https://www.mql5.com/en/market/product/150117

---------------------

Das Signal verwendet die offiziellen, optimierten Setdateien für Gold, USTEC und USDJPY: Verwendete Setdateien in signals.zip

Risikoparameter
Jeder Trade birgt ein Risiko von 3 % .   basierend auf dem aktuellen Kontostand.

----------------------

Anforderungen an den Makler
Für optimale Ergebnisse wählen Sie einen Broker mit engen Spreads und schneller Ausführung.
Empfohlener Broker:   https://icmarkets.com/?camp=85950

-----------------------

Zusätzliche Anmerkungen

  • Es wird weder ein Martingal noch ein Grid verwendet.

  • Alle Positionen sind mit einem festen Stop-Loss abgesichert und werden mit einem dynamischen Trailing-Stop-System verwaltet.

  • Trades werden nur dann ausgeführt, wenn der EA klare Ausbruchsbedingungen in allen unterstützten Märkten erkennt.

Dieses Signal eignet sich für Anwender, die diszipliniertes, automatisiertes Breakout-Trading auf Basis einer klaren und bewährten Strategie wünschen.
Keine Bewertungen
2025.12.25 16:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 04:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.16 19:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.07 16:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.07 15:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.03 06:09
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.03 05:09
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.03 01:59
Share of trading days is too low
2025.10.03 01:59
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.03 01:59
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.02 11:09
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 11:09
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 11:09
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.02 11:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.02 11:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
