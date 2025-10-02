- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|NAS100
|56
|USDJPY
|45
|XAUUSD
|45
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|NAS100
|19
|USDJPY
|56
|XAUUSD
|72
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|NAS100
|33K
|USDJPY
|594
|XAUUSD
|7.2K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BlueberryMarkets-Live02" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
GoMarkets-Live
|0.78 × 9
|
BlueberryMarkets-Live02
|1.47 × 51
|
Exness-MT5Real7
|2.24 × 51
|
OctaFX-Real2
|5.67 × 3
Este sinal é alimentado por O SwiftCap Breakout EA aplica um modelo clássico de rompimento baseado nas faixas de máxima e mínima diárias.
Link do produto: https://www.mql5.com/en/market/product/150117
---------------------
O sinal utiliza os arquivos de conjunto otimizados oficiais desenvolvidos para Ouro, USTEC e USDJPY: Arquivos de conjunto usados em signals.zip
Parâmetros de risco
Cada operação envolve um risco de 3 %. com base no saldo atual da conta.
----------------------
Requisitos do corretor
Para obter o melhor desempenho, utilize uma corretora com spreads reduzidos e execução rápida.
Corretora sugerida: https://icmarkets.com/?camp=85950
-----------------------
Notas adicionais
-
Não se utilizam sistemas de martingala ou grade.
-
Todas as posições são protegidas com um stop loss fixo e gerenciadas com um sistema dinâmico de trailing stop.
-
As negociações são realizadas somente quando o EA detecta condições claras de rompimento em mercados suportados.
