Hassan Sarfraz

SwiftCap Breakout EA

Hassan Sarfraz
0 comentários
Confiabilidade
12 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 56%
BlueberryMarkets-Live02
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
146
Negociações com lucro:
126 (86.30%)
Negociações com perda:
20 (13.70%)
Melhor negociação:
11.82 USD
Pior negociação:
-12.43 USD
Lucro bruto:
213.59 USD (64 162 pips)
Perda bruta:
-66.46 USD (23 163 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (35.74 USD)
Máximo lucro consecutivo:
35.74 USD (17)
Índice de Sharpe:
0.37
Atividade de negociação:
1.72%
Depósito máximo carregado:
19.84%
Último negócio:
8 dias atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
11 minutos
Fator de recuperação:
3.25
Negociações longas:
82 (56.16%)
Negociações curtas:
64 (43.84%)
Fator de lucro:
3.21
Valor esperado:
1.01 USD
Lucro médio:
1.70 USD
Perda média:
-3.32 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-24.85 USD)
Máxima perda consecutiva:
-24.85 USD (2)
Crescimento mensal:
11.29%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
45.23 USD (12.75%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.93% (45.15 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.55% (14.36 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
NAS100 56
USDJPY 45
XAUUSD 45
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
NAS100 19
USDJPY 56
XAUUSD 72
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
NAS100 33K
USDJPY 594
XAUUSD 7.2K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +11.82 USD
Pior negociação: -12 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 17
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +35.74 USD
Máxima perda consecutiva: -24.85 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BlueberryMarkets-Live02" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

GoMarkets-Live
0.78 × 9
BlueberryMarkets-Live02
1.47 × 51
Exness-MT5Real7
2.24 × 51
OctaFX-Real2
5.67 × 3
Este sinal é alimentado por   O SwiftCap Breakout EA aplica um modelo clássico de rompimento baseado nas faixas de máxima e mínima diárias.

Link do produto: https://www.mql5.com/en/market/product/150117

---------------------

O sinal utiliza os arquivos de conjunto otimizados oficiais desenvolvidos para Ouro, USTEC e USDJPY: Arquivos de conjunto usados em signals.zip

Parâmetros de risco
Cada operação envolve um risco de 3 %.   com base no saldo atual da conta.

----------------------

Requisitos do corretor
Para obter o melhor desempenho, utilize uma corretora com spreads reduzidos e execução rápida.
Corretora sugerida:   https://icmarkets.com/?camp=85950

-----------------------

Notas adicionais

  • Não se utilizam sistemas de martingala ou grade.

  • Todas as posições são protegidas com um stop loss fixo e gerenciadas com um sistema dinâmico de trailing stop.

  • As negociações são realizadas somente quando o EA detecta condições claras de rompimento em mercados suportados.

Este sinal é adequado para usuários que desejam operar rompimentos de forma disciplinada e automatizada, com base em uma estratégia clara e comprovada.
Sem comentários
2025.12.25 16:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 04:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.16 19:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.07 16:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.07 15:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.03 06:09
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.03 05:09
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.03 01:59
Share of trading days is too low
2025.10.03 01:59
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.03 01:59
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.02 11:09
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 11:09
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 11:09
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.02 11:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.02 11:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
