- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
146
利益トレード:
126 (86.30%)
損失トレード:
20 (13.70%)
ベストトレード:
11.82 USD
最悪のトレード:
-12.43 USD
総利益:
213.59 USD (64 162 pips)
総損失:
-66.46 USD (23 163 pips)
最大連続の勝ち:
17 (35.74 USD)
最大連続利益:
35.74 USD (17)
シャープレシオ:
0.37
取引アクティビティ:
1.72%
最大入金額:
19.84%
最近のトレード:
9 日前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
11 分
リカバリーファクター:
3.25
長いトレード:
82 (56.16%)
短いトレード:
64 (43.84%)
プロフィットファクター:
3.21
期待されたペイオフ:
1.01 USD
平均利益:
1.70 USD
平均損失:
-3.32 USD
最大連続の負け:
2 (-24.85 USD)
最大連続損失:
-24.85 USD (2)
月間成長:
11.29%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
45.23 USD (12.75%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.93% (45.15 USD)
エクイティによる:
3.55% (14.36 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|NAS100
|56
|USDJPY
|45
|XAUUSD
|45
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|NAS100
|19
|USDJPY
|56
|XAUUSD
|72
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|NAS100
|33K
|USDJPY
|594
|XAUUSD
|7.2K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +11.82 USD
最悪のトレード: -12 USD
最大連続の勝ち: 17
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +35.74 USD
最大連続損失: -24.85 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"BlueberryMarkets-Live02"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
GoMarkets-Live
|0.78 × 9
|
BlueberryMarkets-Live02
|1.47 × 51
|
Exness-MT5Real7
|2.24 × 51
|
OctaFX-Real2
|5.67 × 3
この信号は SwiftCap Breakout EA は、日々の高値と安値の範囲に基づいて構築された古典的なブレイクアウト モデルを適用します。
製品リンク: https://www.mql5.com/en/market/product/150117
---------------------
シグナルは、ゴールド、USTEC、USDJPY用に開発された公式の最適化されたセットファイルを使用します: シグナルで使用されるセットファイル.zip
リスクパラメータ
各取引は3 ％のリスクを伴います 当座預金残高に基づきます。
----------------------
ブローカーの要件
最高のパフォーマンスを得るには、スプレッドが狭く、取引実行が速いブローカーを使用してください。
推奨ブローカー: https://icmarkets.com/?camp=85950
-----------------------
追加メモ
-
マーチンゲールやグリッドは使用されません。
-
すべてのポジションは固定ストップロスで保護され、動的トレーリングストップ システムで管理されます。
-
取引は、EA がサポートされている市場全体でクリーンなブレイクアウト条件を検出した場合にのみ行われます。
レビューなし
