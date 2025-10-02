この信号は SwiftCap Breakout EA は、日々の高値と安値の範囲に基づいて構築された古典的なブレイクアウト モデルを適用します。



製品リンク: https://www.mql5.com/en/market/product/150117

---------------------

シグナルは、ゴールド、USTEC、USDJPY用に開発された公式の最適化されたセットファイルを使用します: シグナルで使用されるセットファイル.zip

リスクパラメータ

各取引は3 ％のリスクを伴います 当座預金残高に基づきます。

----------------------

ブローカーの要件

最高のパフォーマンスを得るには、スプレッドが狭く、取引実行が速いブローカーを使用してください。

推奨ブローカー: https://icmarkets.com/?camp=85950

-----------------------

追加メモ

マーチンゲールやグリッドは使用されません。

すべてのポジションは固定ストップロスで保護され、動的トレーリングストップ システムで管理されます。

取引は、EA がサポートされている市場全体でクリーンなブレイクアウト条件を検出した場合にのみ行われます。

このシグナルは、明確で実証済みの戦略に基づいた、規律ある自動化されたブレイクアウト取引を希望するユーザーに適しています。