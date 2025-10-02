シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / SwiftCap Breakout EA
Hassan Sarfraz

SwiftCap Breakout EA

Hassan Sarfraz
レビュー0件
信頼性
12週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 56%
BlueberryMarkets-Live02
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
146
利益トレード:
126 (86.30%)
損失トレード:
20 (13.70%)
ベストトレード:
11.82 USD
最悪のトレード:
-12.43 USD
総利益:
213.59 USD (64 162 pips)
総損失:
-66.46 USD (23 163 pips)
最大連続の勝ち:
17 (35.74 USD)
最大連続利益:
35.74 USD (17)
シャープレシオ:
0.37
取引アクティビティ:
1.72%
最大入金額:
19.84%
最近のトレード:
9 日前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
11 分
リカバリーファクター:
3.25
長いトレード:
82 (56.16%)
短いトレード:
64 (43.84%)
プロフィットファクター:
3.21
期待されたペイオフ:
1.01 USD
平均利益:
1.70 USD
平均損失:
-3.32 USD
最大連続の負け:
2 (-24.85 USD)
最大連続損失:
-24.85 USD (2)
月間成長:
11.29%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
45.23 USD (12.75%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.93% (45.15 USD)
エクイティによる:
3.55% (14.36 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
NAS100 56
USDJPY 45
XAUUSD 45
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
NAS100 19
USDJPY 56
XAUUSD 72
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
NAS100 33K
USDJPY 594
XAUUSD 7.2K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +11.82 USD
最悪のトレード: -12 USD
最大連続の勝ち: 17
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +35.74 USD
最大連続損失: -24.85 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"BlueberryMarkets-Live02"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

GoMarkets-Live
0.78 × 9
BlueberryMarkets-Live02
1.47 × 51
Exness-MT5Real7
2.24 × 51
OctaFX-Real2
5.67 × 3
この信号は  SwiftCap Breakout EA は日々の高値と安値の範囲に基づいて構築された古典的なブレイクアウト モデルを適用します。

製品リンク: https://www.mql5.com/en/market/product/150117

---------------------

シグナルは、ゴールド、USTEC、USDJPY用に開発された公式の最適化されたセットファイルを使用します: シグナルで使用されるセットファイル.zip

リスクパラメータ
各取引は3 ％のリスクを伴います 当座預金残高に基づきます。

----------------------

ブローカーの要件
最高のパフォーマンスを得るには、スプレッドが狭く、取引実行が速いブローカーを使用してください。
推奨ブローカー:   https://icmarkets.com/?camp=85950

-----------------------

追加メモ

  • マーチンゲールやグリッドは使用されません。

  • すべてのポジションは固定ストップロスで保護され、動的トレーリングストップ システムで管理されます。

  • 取引は、EA がサポートされている市場全体でクリーンなブレイクアウト条件を検出した場合にのみ行われます。

このシグナルは、明確で実証済みの戦略に基づいた、規律ある自動化されたブレイクアウト取引を希望するユーザーに適しています。
レビューなし
2025.12.25 16:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 04:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.16 19:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.07 16:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.07 15:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.03 06:09
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.03 05:09
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.03 01:59
Share of trading days is too low
2025.10.03 01:59
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.03 01:59
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.02 11:09
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 11:09
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 11:09
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.02 11:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.02 11:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
