СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Lunar Express Mission 11M
Zachary Peach

Lunar Express Mission 11M

Zachary Peach
0 отзывов
Надежность
15 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 398%
TradeSmart-Server01
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
722
Прибыльных трейдов:
475 (65.78%)
Убыточных трейдов:
247 (34.21%)
Лучший трейд:
177.95 USD
Худший трейд:
-280.53 USD
Общая прибыль:
8 253.44 USD (1 060 596 pips)
Общий убыток:
-5 251.84 USD (929 290 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (433.58 USD)
Макс. прибыль в серии:
619.21 USD (26)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
92.67%
Макс. загрузка депозита:
7.65%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
5.05
Длинных трейдов:
503 (69.67%)
Коротких трейдов:
219 (30.33%)
Профит фактор:
1.57
Мат. ожидание:
4.16 USD
Средняя прибыль:
17.38 USD
Средний убыток:
-21.26 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-149.81 USD)
Макс. убыток в серии:
-280.53 USD (1)
Прирост в месяц:
0.84%
Годовой прогноз:
10.17%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
81.76 USD
Максимальная:
594.48 USD (15.54%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.69% (453.24 USD)
По эквити:
14.93% (398.79 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 458
DE40 69
USTECH 46
US500 41
US30 29
AUDUSD 8
AUDJPY 7
GBPUSD 6
GBPAUD 5
GBPNZD 5
GBPCAD 5
EURJPY 4
USDJPY 4
EURUSD 4
EURAUD 4
AUDCAD 4
NZDCAD 4
GBPJPY 3
USDCHF 3
NZDJPY 3
USDCAD 3
NZDUSD 2
AUDCHF 2
EURGBP 1
EURCAD 1
GBPCHF 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 2K
DE40 -98
USTECH 143
US500 40
US30 -88
AUDUSD 117
AUDJPY 98
GBPUSD 154
GBPAUD 82
GBPNZD 13
GBPCAD 106
EURJPY -27
USDJPY 77
EURUSD -56
EURAUD 55
AUDCAD 4
NZDCAD 1
GBPJPY 198
USDCHF 16
NZDJPY -25
USDCAD 134
NZDUSD 6
AUDCHF 27
EURGBP 5
EURCAD 2
GBPCHF 10
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 199K
DE40 -34K
USTECH 71K
US500 8.5K
US30 -146K
AUDUSD 4K
AUDJPY 7.8K
GBPUSD 3.5K
GBPAUD 3.2K
GBPNZD 445
GBPCAD 2.9K
EURJPY 273
USDJPY 3K
EURUSD -905
EURAUD 2K
AUDCAD 160
NZDCAD -1.6K
GBPJPY 5.2K
USDCHF 796
NZDJPY -1.8K
USDCAD 2.9K
NZDUSD -1.9K
AUDCHF 1K
EURGBP 500
EURCAD 87
GBPCHF 113
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +177.95 USD
Худший трейд: -281 USD
Макс. серия выигрышей: 26
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +433.58 USD
Макс. убыток в серии: -149.81 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeSmart-Server01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

We run some of the best MQL Expert Advisers. Currently my top 3 EA's are: Mad Turtle, Zenox, & Mon Scalper. For this signal I do run around 10 EA's and it's recommended that you have a minimum balance of $2,500 USD to use this signal. For accounts under $2,500, you will have a larger drawdown than what is listed for my maximum drawdown. Minimal trading will take place during the winter break from 12/15/25 to 01/15/26.
Нет отзывов
2025.12.15 07:57
No swaps are charged
2025.12.15 07:57
No swaps are charged
2025.12.12 13:32
No swaps are charged on the signal account
2025.12.10 22:40
No swaps are charged
2025.12.10 22:40
No swaps are charged
2025.12.10 04:22
No swaps are charged on the signal account
2025.12.05 08:39
No swaps are charged
2025.12.05 08:39
No swaps are charged
2025.12.03 08:07
No swaps are charged on the signal account
2025.12.01 08:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 22:19
No swaps are charged
2025.11.19 22:19
No swaps are charged
2025.11.19 07:39
No swaps are charged on the signal account
2025.11.18 22:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.14 07:36
No swaps are charged
2025.11.14 07:36
No swaps are charged
2025.11.14 06:25
No swaps are charged
2025.11.14 06:25
No swaps are charged
2025.11.14 04:25
No swaps are charged
2025.11.14 04:25
No swaps are charged
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Lunar Express Mission 11M
30 USD в месяц
398%
0
0
USD
4K
USD
15
100%
722
65%
93%
1.57
4.16
USD
21%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.