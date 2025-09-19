- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
722
Прибыльных трейдов:
475 (65.78%)
Убыточных трейдов:
247 (34.21%)
Лучший трейд:
177.95 USD
Худший трейд:
-280.53 USD
Общая прибыль:
8 253.44 USD (1 060 596 pips)
Общий убыток:
-5 251.84 USD (929 290 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (433.58 USD)
Макс. прибыль в серии:
619.21 USD (26)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
92.67%
Макс. загрузка депозита:
7.65%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
5.05
Длинных трейдов:
503 (69.67%)
Коротких трейдов:
219 (30.33%)
Профит фактор:
1.57
Мат. ожидание:
4.16 USD
Средняя прибыль:
17.38 USD
Средний убыток:
-21.26 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-149.81 USD)
Макс. убыток в серии:
-280.53 USD (1)
Прирост в месяц:
0.84%
Годовой прогноз:
10.17%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
81.76 USD
Максимальная:
594.48 USD (15.54%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.69% (453.24 USD)
По эквити:
14.93% (398.79 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|458
|DE40
|69
|USTECH
|46
|US500
|41
|US30
|29
|AUDUSD
|8
|AUDJPY
|7
|GBPUSD
|6
|GBPAUD
|5
|GBPNZD
|5
|GBPCAD
|5
|EURJPY
|4
|USDJPY
|4
|EURUSD
|4
|EURAUD
|4
|AUDCAD
|4
|NZDCAD
|4
|GBPJPY
|3
|USDCHF
|3
|NZDJPY
|3
|USDCAD
|3
|NZDUSD
|2
|AUDCHF
|2
|EURGBP
|1
|EURCAD
|1
|GBPCHF
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|2K
|DE40
|-98
|USTECH
|143
|US500
|40
|US30
|-88
|AUDUSD
|117
|AUDJPY
|98
|GBPUSD
|154
|GBPAUD
|82
|GBPNZD
|13
|GBPCAD
|106
|EURJPY
|-27
|USDJPY
|77
|EURUSD
|-56
|EURAUD
|55
|AUDCAD
|4
|NZDCAD
|1
|GBPJPY
|198
|USDCHF
|16
|NZDJPY
|-25
|USDCAD
|134
|NZDUSD
|6
|AUDCHF
|27
|EURGBP
|5
|EURCAD
|2
|GBPCHF
|10
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|199K
|DE40
|-34K
|USTECH
|71K
|US500
|8.5K
|US30
|-146K
|AUDUSD
|4K
|AUDJPY
|7.8K
|GBPUSD
|3.5K
|GBPAUD
|3.2K
|GBPNZD
|445
|GBPCAD
|2.9K
|EURJPY
|273
|USDJPY
|3K
|EURUSD
|-905
|EURAUD
|2K
|AUDCAD
|160
|NZDCAD
|-1.6K
|GBPJPY
|5.2K
|USDCHF
|796
|NZDJPY
|-1.8K
|USDCAD
|2.9K
|NZDUSD
|-1.9K
|AUDCHF
|1K
|EURGBP
|500
|EURCAD
|87
|GBPCHF
|113
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +177.95 USD
Худший трейд: -281 USD
Макс. серия выигрышей: 26
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +433.58 USD
Макс. убыток в серии: -149.81 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeSmart-Server01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
We run some of the best MQL Expert Advisers. Currently my top 3 EA's are: Mad Turtle, Zenox, & Mon Scalper. For this signal I do run around 10 EA's and it's recommended that you have a minimum balance of $2,500 USD to use this signal. For accounts under $2,500, you will have a larger drawdown than what is listed for my maximum drawdown. Minimal trading will take place during the winter break from 12/15/25 to 01/15/26.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
398%
0
0
USD
USD
4K
USD
USD
15
100%
722
65%
93%
1.57
4.16
USD
USD
21%
1:500