SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Lunar Express Mission 11M
Zachary Peach

Lunar Express Mission 11M

Zachary Peach
0 comentários
Confiabilidade
15 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 398%
TradeSmart-Server01
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
722
Negociações com lucro:
475 (65.78%)
Negociações com perda:
247 (34.21%)
Melhor negociação:
177.95 USD
Pior negociação:
-280.53 USD
Lucro bruto:
8 253.44 USD (1 060 596 pips)
Perda bruta:
-5 251.84 USD (929 290 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
30 (433.58 USD)
Máximo lucro consecutivo:
619.21 USD (26)
Índice de Sharpe:
0.17
Atividade de negociação:
92.67%
Depósito máximo carregado:
7.65%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
5.05
Negociações longas:
503 (69.67%)
Negociações curtas:
219 (30.33%)
Fator de lucro:
1.57
Valor esperado:
4.16 USD
Lucro médio:
17.38 USD
Perda média:
-21.26 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-149.81 USD)
Máxima perda consecutiva:
-280.53 USD (1)
Crescimento mensal:
0.84%
Previsão anual:
10.17%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
81.76 USD
Máximo:
594.48 USD (15.54%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
20.69% (453.24 USD)
Pelo Capital Líquido:
14.93% (398.79 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 458
DE40 69
USTECH 46
US500 41
US30 29
AUDUSD 8
AUDJPY 7
GBPUSD 6
GBPAUD 5
GBPNZD 5
GBPCAD 5
EURJPY 4
USDJPY 4
EURUSD 4
EURAUD 4
AUDCAD 4
NZDCAD 4
GBPJPY 3
USDCHF 3
NZDJPY 3
USDCAD 3
NZDUSD 2
AUDCHF 2
EURGBP 1
EURCAD 1
GBPCHF 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 2K
DE40 -98
USTECH 143
US500 40
US30 -88
AUDUSD 117
AUDJPY 98
GBPUSD 154
GBPAUD 82
GBPNZD 13
GBPCAD 106
EURJPY -27
USDJPY 77
EURUSD -56
EURAUD 55
AUDCAD 4
NZDCAD 1
GBPJPY 198
USDCHF 16
NZDJPY -25
USDCAD 134
NZDUSD 6
AUDCHF 27
EURGBP 5
EURCAD 2
GBPCHF 10
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 199K
DE40 -34K
USTECH 71K
US500 8.5K
US30 -146K
AUDUSD 4K
AUDJPY 7.8K
GBPUSD 3.5K
GBPAUD 3.2K
GBPNZD 445
GBPCAD 2.9K
EURJPY 273
USDJPY 3K
EURUSD -905
EURAUD 2K
AUDCAD 160
NZDCAD -1.6K
GBPJPY 5.2K
USDCHF 796
NZDJPY -1.8K
USDCAD 2.9K
NZDUSD -1.9K
AUDCHF 1K
EURGBP 500
EURCAD 87
GBPCHF 113
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +177.95 USD
Pior negociação: -281 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 26
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +433.58 USD
Máxima perda consecutiva: -149.81 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TradeSmart-Server01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

We run some of the best MQL Expert Advisers. Currently my top 3 EA's are: Mad Turtle, Zenox, & Mon Scalper. For this signal I do run around 10 EA's and it's recommended that you have a minimum balance of $2,500 USD to use this signal. For accounts under $2,500, you will have a larger drawdown than what is listed for my maximum drawdown. Minimal trading will take place during the winter break from 12/15/25 to 01/15/26.
Sem comentários
2025.12.15 07:57
No swaps are charged
2025.12.15 07:57
No swaps are charged
2025.12.12 13:32
No swaps are charged on the signal account
2025.12.10 22:40
No swaps are charged
2025.12.10 22:40
No swaps are charged
2025.12.10 04:22
No swaps are charged on the signal account
2025.12.05 08:39
No swaps are charged
2025.12.05 08:39
No swaps are charged
2025.12.03 08:07
No swaps are charged on the signal account
2025.12.01 08:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 22:19
No swaps are charged
2025.11.19 22:19
No swaps are charged
2025.11.19 07:39
No swaps are charged on the signal account
2025.11.18 22:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.14 07:36
No swaps are charged
2025.11.14 07:36
No swaps are charged
2025.11.14 06:25
No swaps are charged
2025.11.14 06:25
No swaps are charged
2025.11.14 04:25
No swaps are charged
2025.11.14 04:25
No swaps are charged
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Lunar Express Mission 11M
30 USD por mês
398%
0
0
USD
4K
USD
15
100%
722
65%
93%
1.57
4.16
USD
21%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.