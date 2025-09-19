- Crescimento
Negociações:
722
Negociações com lucro:
475 (65.78%)
Negociações com perda:
247 (34.21%)
Melhor negociação:
177.95 USD
Pior negociação:
-280.53 USD
Lucro bruto:
8 253.44 USD (1 060 596 pips)
Perda bruta:
-5 251.84 USD (929 290 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
30 (433.58 USD)
Máximo lucro consecutivo:
619.21 USD (26)
Índice de Sharpe:
0.17
Atividade de negociação:
92.67%
Depósito máximo carregado:
7.65%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
5.05
Negociações longas:
503 (69.67%)
Negociações curtas:
219 (30.33%)
Fator de lucro:
1.57
Valor esperado:
4.16 USD
Lucro médio:
17.38 USD
Perda média:
-21.26 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-149.81 USD)
Máxima perda consecutiva:
-280.53 USD (1)
Crescimento mensal:
0.84%
Previsão anual:
10.17%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
81.76 USD
Máximo:
594.48 USD (15.54%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
20.69% (453.24 USD)
Pelo Capital Líquido:
14.93% (398.79 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|458
|DE40
|69
|USTECH
|46
|US500
|41
|US30
|29
|AUDUSD
|8
|AUDJPY
|7
|GBPUSD
|6
|GBPAUD
|5
|GBPNZD
|5
|GBPCAD
|5
|EURJPY
|4
|USDJPY
|4
|EURUSD
|4
|EURAUD
|4
|AUDCAD
|4
|NZDCAD
|4
|GBPJPY
|3
|USDCHF
|3
|NZDJPY
|3
|USDCAD
|3
|NZDUSD
|2
|AUDCHF
|2
|EURGBP
|1
|EURCAD
|1
|GBPCHF
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|2K
|DE40
|-98
|USTECH
|143
|US500
|40
|US30
|-88
|AUDUSD
|117
|AUDJPY
|98
|GBPUSD
|154
|GBPAUD
|82
|GBPNZD
|13
|GBPCAD
|106
|EURJPY
|-27
|USDJPY
|77
|EURUSD
|-56
|EURAUD
|55
|AUDCAD
|4
|NZDCAD
|1
|GBPJPY
|198
|USDCHF
|16
|NZDJPY
|-25
|USDCAD
|134
|NZDUSD
|6
|AUDCHF
|27
|EURGBP
|5
|EURCAD
|2
|GBPCHF
|10
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|199K
|DE40
|-34K
|USTECH
|71K
|US500
|8.5K
|US30
|-146K
|AUDUSD
|4K
|AUDJPY
|7.8K
|GBPUSD
|3.5K
|GBPAUD
|3.2K
|GBPNZD
|445
|GBPCAD
|2.9K
|EURJPY
|273
|USDJPY
|3K
|EURUSD
|-905
|EURAUD
|2K
|AUDCAD
|160
|NZDCAD
|-1.6K
|GBPJPY
|5.2K
|USDCHF
|796
|NZDJPY
|-1.8K
|USDCAD
|2.9K
|NZDUSD
|-1.9K
|AUDCHF
|1K
|EURGBP
|500
|EURCAD
|87
|GBPCHF
|113
We run some of the best MQL Expert Advisers. Currently my top 3 EA's are: Mad Turtle, Zenox, & Mon Scalper. For this signal I do run around 10 EA's and it's recommended that you have a minimum balance of $2,500 USD to use this signal. For accounts under $2,500, you will have a larger drawdown than what is listed for my maximum drawdown. Minimal trading will take place during the winter break from 12/15/25 to 01/15/26.
