トレード:
722
利益トレード:
475 (65.78%)
損失トレード:
247 (34.21%)
ベストトレード:
177.95 USD
最悪のトレード:
-280.53 USD
総利益:
8 253.44 USD (1 060 596 pips)
総損失:
-5 251.84 USD (929 290 pips)
最大連続の勝ち:
30 (433.58 USD)
最大連続利益:
619.21 USD (26)
シャープレシオ:
0.17
取引アクティビティ:
92.67%
最大入金額:
7.65%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
5.05
長いトレード:
503 (69.67%)
短いトレード:
219 (30.33%)
プロフィットファクター:
1.57
期待されたペイオフ:
4.16 USD
平均利益:
17.38 USD
平均損失:
-21.26 USD
最大連続の負け:
12 (-149.81 USD)
最大連続損失:
-280.53 USD (1)
月間成長:
0.84%
年間予想:
10.17%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
81.76 USD
最大の:
594.48 USD (15.54%)
比較ドローダウン:
残高による:
20.69% (453.24 USD)
エクイティによる:
14.93% (398.79 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|458
|DE40
|69
|USTECH
|46
|US500
|41
|US30
|29
|AUDUSD
|8
|AUDJPY
|7
|GBPUSD
|6
|GBPAUD
|5
|GBPNZD
|5
|GBPCAD
|5
|EURJPY
|4
|USDJPY
|4
|EURUSD
|4
|EURAUD
|4
|AUDCAD
|4
|NZDCAD
|4
|GBPJPY
|3
|USDCHF
|3
|NZDJPY
|3
|USDCAD
|3
|NZDUSD
|2
|AUDCHF
|2
|EURGBP
|1
|EURCAD
|1
|GBPCHF
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|2K
|DE40
|-98
|USTECH
|143
|US500
|40
|US30
|-88
|AUDUSD
|117
|AUDJPY
|98
|GBPUSD
|154
|GBPAUD
|82
|GBPNZD
|13
|GBPCAD
|106
|EURJPY
|-27
|USDJPY
|77
|EURUSD
|-56
|EURAUD
|55
|AUDCAD
|4
|NZDCAD
|1
|GBPJPY
|198
|USDCHF
|16
|NZDJPY
|-25
|USDCAD
|134
|NZDUSD
|6
|AUDCHF
|27
|EURGBP
|5
|EURCAD
|2
|GBPCHF
|10
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|199K
|DE40
|-34K
|USTECH
|71K
|US500
|8.5K
|US30
|-146K
|AUDUSD
|4K
|AUDJPY
|7.8K
|GBPUSD
|3.5K
|GBPAUD
|3.2K
|GBPNZD
|445
|GBPCAD
|2.9K
|EURJPY
|273
|USDJPY
|3K
|EURUSD
|-905
|EURAUD
|2K
|AUDCAD
|160
|NZDCAD
|-1.6K
|GBPJPY
|5.2K
|USDCHF
|796
|NZDJPY
|-1.8K
|USDCAD
|2.9K
|NZDUSD
|-1.9K
|AUDCHF
|1K
|EURGBP
|500
|EURCAD
|87
|GBPCHF
|113
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +177.95 USD
最悪のトレード: -281 USD
最大連続の勝ち: 26
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +433.58 USD
最大連続損失: -149.81 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TradeSmart-Server01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
We run some of the best MQL Expert Advisers. Currently my top 3 EA's are: Mad Turtle, Zenox, & Mon Scalper. For this signal I do run around 10 EA's and it's recommended that you have a minimum balance of $2,500 USD to use this signal. For accounts under $2,500, you will have a larger drawdown than what is listed for my maximum drawdown. Minimal trading will take place during the winter break from 12/15/25 to 01/15/26.
