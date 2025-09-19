シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Lunar Express Mission 11M
Zachary Peach

Lunar Express Mission 11M

Zachary Peach
レビュー0件
信頼性
15週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 398%
TradeSmart-Server01
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
722
利益トレード:
475 (65.78%)
損失トレード:
247 (34.21%)
ベストトレード:
177.95 USD
最悪のトレード:
-280.53 USD
総利益:
8 253.44 USD (1 060 596 pips)
総損失:
-5 251.84 USD (929 290 pips)
最大連続の勝ち:
30 (433.58 USD)
最大連続利益:
619.21 USD (26)
シャープレシオ:
0.17
取引アクティビティ:
92.67%
最大入金額:
7.65%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
5.05
長いトレード:
503 (69.67%)
短いトレード:
219 (30.33%)
プロフィットファクター:
1.57
期待されたペイオフ:
4.16 USD
平均利益:
17.38 USD
平均損失:
-21.26 USD
最大連続の負け:
12 (-149.81 USD)
最大連続損失:
-280.53 USD (1)
月間成長:
0.84%
年間予想:
10.17%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
81.76 USD
最大の:
594.48 USD (15.54%)
比較ドローダウン:
残高による:
20.69% (453.24 USD)
エクイティによる:
14.93% (398.79 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 458
DE40 69
USTECH 46
US500 41
US30 29
AUDUSD 8
AUDJPY 7
GBPUSD 6
GBPAUD 5
GBPNZD 5
GBPCAD 5
EURJPY 4
USDJPY 4
EURUSD 4
EURAUD 4
AUDCAD 4
NZDCAD 4
GBPJPY 3
USDCHF 3
NZDJPY 3
USDCAD 3
NZDUSD 2
AUDCHF 2
EURGBP 1
EURCAD 1
GBPCHF 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 2K
DE40 -98
USTECH 143
US500 40
US30 -88
AUDUSD 117
AUDJPY 98
GBPUSD 154
GBPAUD 82
GBPNZD 13
GBPCAD 106
EURJPY -27
USDJPY 77
EURUSD -56
EURAUD 55
AUDCAD 4
NZDCAD 1
GBPJPY 198
USDCHF 16
NZDJPY -25
USDCAD 134
NZDUSD 6
AUDCHF 27
EURGBP 5
EURCAD 2
GBPCHF 10
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 199K
DE40 -34K
USTECH 71K
US500 8.5K
US30 -146K
AUDUSD 4K
AUDJPY 7.8K
GBPUSD 3.5K
GBPAUD 3.2K
GBPNZD 445
GBPCAD 2.9K
EURJPY 273
USDJPY 3K
EURUSD -905
EURAUD 2K
AUDCAD 160
NZDCAD -1.6K
GBPJPY 5.2K
USDCHF 796
NZDJPY -1.8K
USDCAD 2.9K
NZDUSD -1.9K
AUDCHF 1K
EURGBP 500
EURCAD 87
GBPCHF 113
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +177.95 USD
最悪のトレード: -281 USD
最大連続の勝ち: 26
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +433.58 USD
最大連続損失: -149.81 USD

データがありません

We run some of the best MQL Expert Advisers. Currently my top 3 EA's are: Mad Turtle, Zenox, & Mon Scalper. For this signal I do run around 10 EA's and it's recommended that you have a minimum balance of $2,500 USD to use this signal. For accounts under $2,500, you will have a larger drawdown than what is listed for my maximum drawdown. Minimal trading will take place during the winter break from 12/15/25 to 01/15/26.
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Lunar Express Mission 11M
30 USD/月
398%
0
0
USD
4K
USD
15
100%
722
65%
93%
1.57
4.16
USD
21%
1:500
コピー

