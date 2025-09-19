SeñalesSecciones
Zachary Peach

Lunar Express Mission 11M

Zachary Peach
Fiabilidad
15 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 398%
TradeSmart-Server01
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
722
Transacciones Rentables:
475 (65.78%)
Transacciones Irrentables:
247 (34.21%)
Mejor transacción:
177.95 USD
Peor transacción:
-280.53 USD
Beneficio Bruto:
8 253.44 USD (1 060 596 pips)
Pérdidas Brutas:
-5 251.84 USD (929 290 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
30 (433.58 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
619.21 USD (26)
Ratio de Sharpe:
0.17
Actividad comercial:
92.67%
Carga máxima del depósito:
7.65%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
5.05
Transacciones Largas:
503 (69.67%)
Transacciones Cortas:
219 (30.33%)
Factor de Beneficio:
1.57
Beneficio Esperado:
4.16 USD
Beneficio medio:
17.38 USD
Pérdidas medias:
-21.26 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-149.81 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-280.53 USD (1)
Crecimiento al mes:
0.84%
Pronóstico anual:
10.17%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
81.76 USD
Máxima:
594.48 USD (15.54%)
Reducción relativa:
De balance:
20.69% (453.24 USD)
De fondos:
14.93% (398.79 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 458
DE40 69
USTECH 46
US500 41
US30 29
AUDUSD 8
AUDJPY 7
GBPUSD 6
GBPAUD 5
GBPNZD 5
GBPCAD 5
EURJPY 4
USDJPY 4
EURUSD 4
EURAUD 4
AUDCAD 4
NZDCAD 4
GBPJPY 3
USDCHF 3
NZDJPY 3
USDCAD 3
NZDUSD 2
AUDCHF 2
EURGBP 1
EURCAD 1
GBPCHF 1
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 2K
DE40 -98
USTECH 143
US500 40
US30 -88
AUDUSD 117
AUDJPY 98
GBPUSD 154
GBPAUD 82
GBPNZD 13
GBPCAD 106
EURJPY -27
USDJPY 77
EURUSD -56
EURAUD 55
AUDCAD 4
NZDCAD 1
GBPJPY 198
USDCHF 16
NZDJPY -25
USDCAD 134
NZDUSD 6
AUDCHF 27
EURGBP 5
EURCAD 2
GBPCHF 10
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 199K
DE40 -34K
USTECH 71K
US500 8.5K
US30 -146K
AUDUSD 4K
AUDJPY 7.8K
GBPUSD 3.5K
GBPAUD 3.2K
GBPNZD 445
GBPCAD 2.9K
EURJPY 273
USDJPY 3K
EURUSD -905
EURAUD 2K
AUDCAD 160
NZDCAD -1.6K
GBPJPY 5.2K
USDCHF 796
NZDJPY -1.8K
USDCAD 2.9K
NZDUSD -1.9K
AUDCHF 1K
EURGBP 500
EURCAD 87
GBPCHF 113
  • Deposit load
  • Reducción
We run some of the best MQL Expert Advisers. Currently my top 3 EA's are: Mad Turtle, Zenox, & Mon Scalper. For this signal I do run around 10 EA's and it's recommended that you have a minimum balance of $2,500 USD to use this signal. For accounts under $2,500, you will have a larger drawdown than what is listed for my maximum drawdown. Minimal trading will take place during the winter break from 12/15/25 to 01/15/26.
