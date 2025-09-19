- Incremento
Total de Trades:
722
Transacciones Rentables:
475 (65.78%)
Transacciones Irrentables:
247 (34.21%)
Mejor transacción:
177.95 USD
Peor transacción:
-280.53 USD
Beneficio Bruto:
8 253.44 USD (1 060 596 pips)
Pérdidas Brutas:
-5 251.84 USD (929 290 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
30 (433.58 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
619.21 USD (26)
Ratio de Sharpe:
0.17
Actividad comercial:
92.67%
Carga máxima del depósito:
7.65%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
5.05
Transacciones Largas:
503 (69.67%)
Transacciones Cortas:
219 (30.33%)
Factor de Beneficio:
1.57
Beneficio Esperado:
4.16 USD
Beneficio medio:
17.38 USD
Pérdidas medias:
-21.26 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-149.81 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-280.53 USD (1)
Crecimiento al mes:
0.84%
Pronóstico anual:
10.17%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
81.76 USD
Máxima:
594.48 USD (15.54%)
Reducción relativa:
De balance:
20.69% (453.24 USD)
De fondos:
14.93% (398.79 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|458
|DE40
|69
|USTECH
|46
|US500
|41
|US30
|29
|AUDUSD
|8
|AUDJPY
|7
|GBPUSD
|6
|GBPAUD
|5
|GBPNZD
|5
|GBPCAD
|5
|EURJPY
|4
|USDJPY
|4
|EURUSD
|4
|EURAUD
|4
|AUDCAD
|4
|NZDCAD
|4
|GBPJPY
|3
|USDCHF
|3
|NZDJPY
|3
|USDCAD
|3
|NZDUSD
|2
|AUDCHF
|2
|EURGBP
|1
|EURCAD
|1
|GBPCHF
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|2K
|DE40
|-98
|USTECH
|143
|US500
|40
|US30
|-88
|AUDUSD
|117
|AUDJPY
|98
|GBPUSD
|154
|GBPAUD
|82
|GBPNZD
|13
|GBPCAD
|106
|EURJPY
|-27
|USDJPY
|77
|EURUSD
|-56
|EURAUD
|55
|AUDCAD
|4
|NZDCAD
|1
|GBPJPY
|198
|USDCHF
|16
|NZDJPY
|-25
|USDCAD
|134
|NZDUSD
|6
|AUDCHF
|27
|EURGBP
|5
|EURCAD
|2
|GBPCHF
|10
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|199K
|DE40
|-34K
|USTECH
|71K
|US500
|8.5K
|US30
|-146K
|AUDUSD
|4K
|AUDJPY
|7.8K
|GBPUSD
|3.5K
|GBPAUD
|3.2K
|GBPNZD
|445
|GBPCAD
|2.9K
|EURJPY
|273
|USDJPY
|3K
|EURUSD
|-905
|EURAUD
|2K
|AUDCAD
|160
|NZDCAD
|-1.6K
|GBPJPY
|5.2K
|USDCHF
|796
|NZDJPY
|-1.8K
|USDCAD
|2.9K
|NZDUSD
|-1.9K
|AUDCHF
|1K
|EURGBP
|500
|EURCAD
|87
|GBPCHF
|113
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +177.95 USD
Peor transacción: -281 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 26
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +433.58 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -149.81 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TradeSmart-Server01" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
We run some of the best MQL Expert Advisers. Currently my top 3 EA's are: Mad Turtle, Zenox, & Mon Scalper. For this signal I do run around 10 EA's and it's recommended that you have a minimum balance of $2,500 USD to use this signal. For accounts under $2,500, you will have a larger drawdown than what is listed for my maximum drawdown. Minimal trading will take place during the winter break from 12/15/25 to 01/15/26.
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
398%
0
0
USD
USD
4K
USD
USD
15
100%
722
65%
93%
1.57
4.16
USD
USD
21%
1:500