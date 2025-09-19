SegnaliSezioni
Zachary Peach

Lunar Expression Mission 11M

Zachary Peach
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 45%
TradeSmart-Server01
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
92
Profit Trade:
65 (70.65%)
Loss Trade:
27 (29.35%)
Best Trade:
41.28 USD
Worst Trade:
-30.48 USD
Profitto lordo:
666.00 USD (65 818 pips)
Perdita lorda:
-328.40 USD (32 229 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (382.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
382.28 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.23%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
41
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
2.86
Long Trade:
87 (94.57%)
Short Trade:
5 (5.43%)
Fattore di profitto:
2.03
Profitto previsto:
3.67 USD
Profitto medio:
10.25 USD
Perdita media:
-12.16 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-38.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-116.46 USD (4)
Crescita mensile:
45.06%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
81.76 USD
Massimale:
117.97 USD (15.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.00% (117.97 USD)
Per equità:
12.27% (128.89 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 86
GBPJPY 1
EURJPY 1
AUDUSD 1
USDCHF 1
USDJPY 1
GBPUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 284
GBPJPY 3
EURJPY 3
AUDUSD 7
USDCHF 16
USDJPY 10
GBPUSD 15
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 30K
GBPJPY 246
EURJPY 248
AUDUSD 671
USDCHF 1.2K
USDJPY 750
GBPUSD 750
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +41.28 USD
Worst Trade: -30 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +382.28 USD
Massima perdita consecutiva: -38.24 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeSmart-Server01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

We run some of the best MQL Expert Advisers.
Non ci sono recensioni
2025.09.25 12:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 19:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 14:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
