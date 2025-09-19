- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
722
Gewinntrades:
475 (65.78%)
Verlusttrades:
247 (34.21%)
Bester Trade:
177.95 USD
Schlechtester Trade:
-280.53 USD
Bruttoprofit:
8 253.44 USD (1 060 596 pips)
Bruttoverlust:
-5 251.84 USD (929 290 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
30 (433.58 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
619.21 USD (26)
Sharpe Ratio:
0.17
Trading-Aktivität:
92.67%
Max deposit load:
7.65%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
5.05
Long-Positionen:
503 (69.67%)
Short-Positionen:
219 (30.33%)
Profit-Faktor:
1.57
Mathematische Gewinnerwartung:
4.16 USD
Durchschnittlicher Profit:
17.38 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-21.26 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-149.81 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-280.53 USD (1)
Wachstum pro Monat :
0.84%
Jahresprognose:
10.17%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
81.76 USD
Maximaler:
594.48 USD (15.54%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
20.69% (453.24 USD)
Kapital:
14.93% (398.79 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|458
|DE40
|69
|USTECH
|46
|US500
|41
|US30
|29
|AUDUSD
|8
|AUDJPY
|7
|GBPUSD
|6
|GBPAUD
|5
|GBPNZD
|5
|GBPCAD
|5
|EURJPY
|4
|USDJPY
|4
|EURUSD
|4
|EURAUD
|4
|AUDCAD
|4
|NZDCAD
|4
|GBPJPY
|3
|USDCHF
|3
|NZDJPY
|3
|USDCAD
|3
|NZDUSD
|2
|AUDCHF
|2
|EURGBP
|1
|EURCAD
|1
|GBPCHF
|1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|2K
|DE40
|-98
|USTECH
|143
|US500
|40
|US30
|-88
|AUDUSD
|117
|AUDJPY
|98
|GBPUSD
|154
|GBPAUD
|82
|GBPNZD
|13
|GBPCAD
|106
|EURJPY
|-27
|USDJPY
|77
|EURUSD
|-56
|EURAUD
|55
|AUDCAD
|4
|NZDCAD
|1
|GBPJPY
|198
|USDCHF
|16
|NZDJPY
|-25
|USDCAD
|134
|NZDUSD
|6
|AUDCHF
|27
|EURGBP
|5
|EURCAD
|2
|GBPCHF
|10
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|199K
|DE40
|-34K
|USTECH
|71K
|US500
|8.5K
|US30
|-146K
|AUDUSD
|4K
|AUDJPY
|7.8K
|GBPUSD
|3.5K
|GBPAUD
|3.2K
|GBPNZD
|445
|GBPCAD
|2.9K
|EURJPY
|273
|USDJPY
|3K
|EURUSD
|-905
|EURAUD
|2K
|AUDCAD
|160
|NZDCAD
|-1.6K
|GBPJPY
|5.2K
|USDCHF
|796
|NZDJPY
|-1.8K
|USDCAD
|2.9K
|NZDUSD
|-1.9K
|AUDCHF
|1K
|EURGBP
|500
|EURCAD
|87
|GBPCHF
|113
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +177.95 USD
Schlechtester Trade: -281 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 26
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +433.58 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -149.81 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TradeSmart-Server01" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
We run some of the best MQL Expert Advisers. Currently my top 3 EA's are: Mad Turtle, Zenox, & Mon Scalper. For this signal I do run around 10 EA's and it's recommended that you have a minimum balance of $2,500 USD to use this signal. For accounts under $2,500, you will have a larger drawdown than what is listed for my maximum drawdown. Minimal trading will take place during the winter break from 12/15/25 to 01/15/26.
Keine Bewertungen
