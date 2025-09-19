SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Lunar Express Mission 11M
Zachary Peach

Lunar Express Mission 11M

Zachary Peach
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
15 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 398%
TradeSmart-Server01
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
722
Gewinntrades:
475 (65.78%)
Verlusttrades:
247 (34.21%)
Bester Trade:
177.95 USD
Schlechtester Trade:
-280.53 USD
Bruttoprofit:
8 253.44 USD (1 060 596 pips)
Bruttoverlust:
-5 251.84 USD (929 290 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
30 (433.58 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
619.21 USD (26)
Sharpe Ratio:
0.17
Trading-Aktivität:
92.67%
Max deposit load:
7.65%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
5.05
Long-Positionen:
503 (69.67%)
Short-Positionen:
219 (30.33%)
Profit-Faktor:
1.57
Mathematische Gewinnerwartung:
4.16 USD
Durchschnittlicher Profit:
17.38 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-21.26 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-149.81 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-280.53 USD (1)
Wachstum pro Monat :
0.84%
Jahresprognose:
10.17%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
81.76 USD
Maximaler:
594.48 USD (15.54%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
20.69% (453.24 USD)
Kapital:
14.93% (398.79 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 458
DE40 69
USTECH 46
US500 41
US30 29
AUDUSD 8
AUDJPY 7
GBPUSD 6
GBPAUD 5
GBPNZD 5
GBPCAD 5
EURJPY 4
USDJPY 4
EURUSD 4
EURAUD 4
AUDCAD 4
NZDCAD 4
GBPJPY 3
USDCHF 3
NZDJPY 3
USDCAD 3
NZDUSD 2
AUDCHF 2
EURGBP 1
EURCAD 1
GBPCHF 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 2K
DE40 -98
USTECH 143
US500 40
US30 -88
AUDUSD 117
AUDJPY 98
GBPUSD 154
GBPAUD 82
GBPNZD 13
GBPCAD 106
EURJPY -27
USDJPY 77
EURUSD -56
EURAUD 55
AUDCAD 4
NZDCAD 1
GBPJPY 198
USDCHF 16
NZDJPY -25
USDCAD 134
NZDUSD 6
AUDCHF 27
EURGBP 5
EURCAD 2
GBPCHF 10
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 199K
DE40 -34K
USTECH 71K
US500 8.5K
US30 -146K
AUDUSD 4K
AUDJPY 7.8K
GBPUSD 3.5K
GBPAUD 3.2K
GBPNZD 445
GBPCAD 2.9K
EURJPY 273
USDJPY 3K
EURUSD -905
EURAUD 2K
AUDCAD 160
NZDCAD -1.6K
GBPJPY 5.2K
USDCHF 796
NZDJPY -1.8K
USDCAD 2.9K
NZDUSD -1.9K
AUDCHF 1K
EURGBP 500
EURCAD 87
GBPCHF 113
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +177.95 USD
Schlechtester Trade: -281 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 26
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +433.58 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -149.81 USD

We run some of the best MQL Expert Advisers. Currently my top 3 EA's are: Mad Turtle, Zenox, & Mon Scalper. For this signal I do run around 10 EA's and it's recommended that you have a minimum balance of $2,500 USD to use this signal. For accounts under $2,500, you will have a larger drawdown than what is listed for my maximum drawdown. Minimal trading will take place during the winter break from 12/15/25 to 01/15/26.
2025.12.15 07:57
2025.12.15 07:57
2025.12.12 13:32
2025.12.10 22:40
2025.12.10 22:40
2025.12.10 04:22
2025.12.05 08:39
2025.12.05 08:39
2025.12.03 08:07
2025.12.01 08:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 22:19
2025.11.19 22:19
2025.11.19 07:39
2025.11.18 22:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.14 07:36
2025.11.14 07:36
2025.11.14 06:25
2025.11.14 06:25
2025.11.14 04:25
2025.11.14 04:25
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Lunar Express Mission 11M
30 USD pro Monat
398%
0
0
USD
4K
USD
15
100%
722
65%
93%
1.57
4.16
USD
21%
1:500
