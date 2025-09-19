- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
722
盈利交易:
475 (65.78%)
亏损交易:
247 (34.21%)
最好交易:
177.95 USD
最差交易:
-280.53 USD
毛利:
8 253.44 USD (1 060 596 pips)
毛利亏损:
-5 251.84 USD (929 290 pips)
最大连续赢利:
30 (433.58 USD)
最大连续盈利:
619.21 USD (26)
夏普比率:
0.17
交易活动:
92.67%
最大入金加载:
7.65%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
1 一天
采收率:
5.05
长期交易:
503 (69.67%)
短期交易:
219 (30.33%)
利润因子:
1.57
预期回报:
4.16 USD
平均利润:
17.38 USD
平均损失:
-21.26 USD
最大连续失误:
12 (-149.81 USD)
最大连续亏损:
-280.53 USD (1)
每月增长:
0.84%
年度预测:
10.17%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
81.76 USD
最大值:
594.48 USD (15.54%)
相对跌幅:
结余:
20.69% (453.24 USD)
净值:
14.93% (398.79 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|458
|DE40
|69
|USTECH
|46
|US500
|41
|US30
|29
|AUDUSD
|8
|AUDJPY
|7
|GBPUSD
|6
|GBPAUD
|5
|GBPNZD
|5
|GBPCAD
|5
|EURJPY
|4
|USDJPY
|4
|EURUSD
|4
|EURAUD
|4
|AUDCAD
|4
|NZDCAD
|4
|GBPJPY
|3
|USDCHF
|3
|NZDJPY
|3
|USDCAD
|3
|NZDUSD
|2
|AUDCHF
|2
|EURGBP
|1
|EURCAD
|1
|GBPCHF
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|2K
|DE40
|-98
|USTECH
|143
|US500
|40
|US30
|-88
|AUDUSD
|117
|AUDJPY
|98
|GBPUSD
|154
|GBPAUD
|82
|GBPNZD
|13
|GBPCAD
|106
|EURJPY
|-27
|USDJPY
|77
|EURUSD
|-56
|EURAUD
|55
|AUDCAD
|4
|NZDCAD
|1
|GBPJPY
|198
|USDCHF
|16
|NZDJPY
|-25
|USDCAD
|134
|NZDUSD
|6
|AUDCHF
|27
|EURGBP
|5
|EURCAD
|2
|GBPCHF
|10
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|199K
|DE40
|-34K
|USTECH
|71K
|US500
|8.5K
|US30
|-146K
|AUDUSD
|4K
|AUDJPY
|7.8K
|GBPUSD
|3.5K
|GBPAUD
|3.2K
|GBPNZD
|445
|GBPCAD
|2.9K
|EURJPY
|273
|USDJPY
|3K
|EURUSD
|-905
|EURAUD
|2K
|AUDCAD
|160
|NZDCAD
|-1.6K
|GBPJPY
|5.2K
|USDCHF
|796
|NZDJPY
|-1.8K
|USDCAD
|2.9K
|NZDUSD
|-1.9K
|AUDCHF
|1K
|EURGBP
|500
|EURCAD
|87
|GBPCHF
|113
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +177.95 USD
最差交易: -281 USD
最大连续赢利: 26
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +433.58 USD
最大连续亏损: -149.81 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TradeSmart-Server01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
We run some of the best MQL Expert Advisers. Currently my top 3 EA's are: Mad Turtle, Zenox, & Mon Scalper. For this signal I do run around 10 EA's and it's recommended that you have a minimum balance of $2,500 USD to use this signal. For accounts under $2,500, you will have a larger drawdown than what is listed for my maximum drawdown. Minimal trading will take place during the winter break from 12/15/25 to 01/15/26.
没有评论
