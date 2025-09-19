信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Lunar Express Mission 11M
Zachary Peach

Lunar Express Mission 11M

Zachary Peach
可靠性
15
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 398%
TradeSmart-Server01
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
722
盈利交易:
475 (65.78%)
亏损交易:
247 (34.21%)
最好交易:
177.95 USD
最差交易:
-280.53 USD
毛利:
8 253.44 USD (1 060 596 pips)
毛利亏损:
-5 251.84 USD (929 290 pips)
最大连续赢利:
30 (433.58 USD)
最大连续盈利:
619.21 USD (26)
夏普比率:
0.17
交易活动:
92.67%
最大入金加载:
7.65%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
1 一天
采收率:
5.05
长期交易:
503 (69.67%)
短期交易:
219 (30.33%)
利润因子:
1.57
预期回报:
4.16 USD
平均利润:
17.38 USD
平均损失:
-21.26 USD
最大连续失误:
12 (-149.81 USD)
最大连续亏损:
-280.53 USD (1)
每月增长:
0.84%
年度预测:
10.17%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
81.76 USD
最大值:
594.48 USD (15.54%)
相对跌幅:
结余:
20.69% (453.24 USD)
净值:
14.93% (398.79 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 458
DE40 69
USTECH 46
US500 41
US30 29
AUDUSD 8
AUDJPY 7
GBPUSD 6
GBPAUD 5
GBPNZD 5
GBPCAD 5
EURJPY 4
USDJPY 4
EURUSD 4
EURAUD 4
AUDCAD 4
NZDCAD 4
GBPJPY 3
USDCHF 3
NZDJPY 3
USDCAD 3
NZDUSD 2
AUDCHF 2
EURGBP 1
EURCAD 1
GBPCHF 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 2K
DE40 -98
USTECH 143
US500 40
US30 -88
AUDUSD 117
AUDJPY 98
GBPUSD 154
GBPAUD 82
GBPNZD 13
GBPCAD 106
EURJPY -27
USDJPY 77
EURUSD -56
EURAUD 55
AUDCAD 4
NZDCAD 1
GBPJPY 198
USDCHF 16
NZDJPY -25
USDCAD 134
NZDUSD 6
AUDCHF 27
EURGBP 5
EURCAD 2
GBPCHF 10
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 199K
DE40 -34K
USTECH 71K
US500 8.5K
US30 -146K
AUDUSD 4K
AUDJPY 7.8K
GBPUSD 3.5K
GBPAUD 3.2K
GBPNZD 445
GBPCAD 2.9K
EURJPY 273
USDJPY 3K
EURUSD -905
EURAUD 2K
AUDCAD 160
NZDCAD -1.6K
GBPJPY 5.2K
USDCHF 796
NZDJPY -1.8K
USDCAD 2.9K
NZDUSD -1.9K
AUDCHF 1K
EURGBP 500
EURCAD 87
GBPCHF 113
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +177.95 USD
最差交易: -281 USD
最大连续赢利: 26
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +433.58 USD
最大连续亏损: -149.81 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TradeSmart-Server01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

We run some of the best MQL Expert Advisers. Currently my top 3 EA's are: Mad Turtle, Zenox, & Mon Scalper. For this signal I do run around 10 EA's and it's recommended that you have a minimum balance of $2,500 USD to use this signal. For accounts under $2,500, you will have a larger drawdown than what is listed for my maximum drawdown. Minimal trading will take place during the winter break from 12/15/25 to 01/15/26.
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Lunar Express Mission 11M
每月30 USD
398%
0
0
USD
4K
USD
15
100%
722
65%
93%
1.57
4.16
USD
21%
1:500
