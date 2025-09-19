SinyallerBölümler
Zachary Peach

Lunar Expression Mission 11M

Zachary Peach
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 45%
TradeSmart-Server01
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
92
Kârla kapanan işlemler:
65 (70.65%)
Zararla kapanan işlemler:
27 (29.35%)
En iyi işlem:
41.28 USD
En kötü işlem:
-30.48 USD
Brüt kâr:
666.00 USD (65 818 pips)
Brüt zarar:
-328.40 USD (32 229 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (382.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
382.28 USD (20)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
5.23%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
41
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
2.86
Alış işlemleri:
87 (94.57%)
Satış işlemleri:
5 (5.43%)
Kâr faktörü:
2.03
Beklenen getiri:
3.67 USD
Ortalama kâr:
10.25 USD
Ortalama zarar:
-12.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-38.24 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-116.46 USD (4)
Aylık büyüme:
45.06%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
81.76 USD
Maksimum:
117.97 USD (15.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.00% (117.97 USD)
Varlığa göre:
12.27% (128.89 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 86
GBPJPY 1
EURJPY 1
AUDUSD 1
USDCHF 1
USDJPY 1
GBPUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 284
GBPJPY 3
EURJPY 3
AUDUSD 7
USDCHF 16
USDJPY 10
GBPUSD 15
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 30K
GBPJPY 246
EURJPY 248
AUDUSD 671
USDCHF 1.2K
USDJPY 750
GBPUSD 750
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +41.28 USD
En kötü işlem: -30 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +382.28 USD
Maksimum ardışık zarar: -38.24 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeSmart-Server01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

We run some of the best MQL Expert Advisers.
İnceleme yok
2025.09.25 12:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 19:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 14:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
