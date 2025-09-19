시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Lunar Express Mission 11M
Zachary Peach

Lunar Express Mission 11M

Zachary Peach
0 리뷰
안정성
17
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 405%
TradeSmart-Server01
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
725
이익 거래:
478 (65.93%)
손실 거래:
247 (34.07%)
최고의 거래:
177.95 USD
최악의 거래:
-280.53 USD
총 수익:
8 312.30 USD (1 061 952 pips)
총 손실:
-5 252.96 USD (929 290 pips)
연속 최대 이익:
30 (433.58 USD)
연속 최대 이익:
619.21 USD (26)
샤프 비율:
0.17
거래 활동:
89.44%
최대 입금량:
7.65%
최근 거래:
7 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
5.15
롱(주식매수):
503 (69.38%)
숏(주식차입매도):
222 (30.62%)
수익 요인:
1.58
기대수익:
4.22 USD
평균 이익:
17.39 USD
평균 손실:
-21.27 USD
연속 최대 손실:
12 (-149.81 USD)
연속 최대 손실:
-280.53 USD (1)
월별 성장률:
11.63%
연간 예측:
138.23%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
81.76 USD
최대한의:
594.48 USD (15.54%)
상대적 삭감:
잔고별:
20.69% (453.24 USD)
자본금별:
14.93% (398.79 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 458
DE40 69
USTECH 46
US500 41
US30 29
AUDUSD 9
AUDJPY 7
GBPUSD 6
GBPNZD 6
GBPCAD 6
GBPAUD 5
EURJPY 4
USDJPY 4
EURUSD 4
EURAUD 4
AUDCAD 4
NZDCAD 4
GBPJPY 3
USDCHF 3
NZDJPY 3
USDCAD 3
NZDUSD 2
AUDCHF 2
EURGBP 1
EURCAD 1
GBPCHF 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 2K
DE40 -98
USTECH 143
US500 40
US30 -88
AUDUSD 117
AUDJPY 98
GBPUSD 154
GBPNZD 52
GBPCAD 124
GBPAUD 82
EURJPY -27
USDJPY 77
EURUSD -56
EURAUD 55
AUDCAD 4
NZDCAD 1
GBPJPY 198
USDCHF 16
NZDJPY -25
USDCAD 134
NZDUSD 6
AUDCHF 27
EURGBP 5
EURCAD 2
GBPCHF 10
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 199K
DE40 -34K
USTECH 71K
US500 8.5K
US30 -146K
AUDUSD 4K
AUDJPY 7.8K
GBPUSD 3.5K
GBPNZD 1.4K
GBPCAD 3.3K
GBPAUD 3.2K
EURJPY 273
USDJPY 3K
EURUSD -905
EURAUD 2K
AUDCAD 160
NZDCAD -1.6K
GBPJPY 5.2K
USDCHF 796
NZDJPY -1.8K
USDCAD 2.9K
NZDUSD -1.9K
AUDCHF 1K
EURGBP 500
EURCAD 87
GBPCHF 113
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +177.95 USD
최악의 거래: -281 USD
연속 최대 이익: 26
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +433.58 USD
연속 최대 손실: -149.81 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "TradeSmart-Server01"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

We run some of the best MQL Expert Advisers. Currently my top 3 EA's are: Mad Turtle, Zenox, & Mon Scalper. For this signal I do run around 10 EA's and it's recommended that you have a minimum balance of $2,500 USD to use this signal. For accounts under $2,500, you will have a larger drawdown than what is listed for my maximum drawdown. Minimal trading will take place during the winter break from 12/15/25 to 01/15/26.
리뷰 없음
