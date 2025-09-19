- 자본
- 축소
트레이드:
725
이익 거래:
478 (65.93%)
손실 거래:
247 (34.07%)
최고의 거래:
177.95 USD
최악의 거래:
-280.53 USD
총 수익:
8 312.30 USD (1 061 952 pips)
총 손실:
-5 252.96 USD (929 290 pips)
연속 최대 이익:
30 (433.58 USD)
연속 최대 이익:
619.21 USD (26)
샤프 비율:
0.17
거래 활동:
89.44%
최대 입금량:
7.65%
최근 거래:
7 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
5.15
롱(주식매수):
503 (69.38%)
숏(주식차입매도):
222 (30.62%)
수익 요인:
1.58
기대수익:
4.22 USD
평균 이익:
17.39 USD
평균 손실:
-21.27 USD
연속 최대 손실:
12 (-149.81 USD)
연속 최대 손실:
-280.53 USD (1)
월별 성장률:
11.63%
연간 예측:
138.23%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
81.76 USD
최대한의:
594.48 USD (15.54%)
상대적 삭감:
잔고별:
20.69% (453.24 USD)
자본금별:
14.93% (398.79 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|458
|DE40
|69
|USTECH
|46
|US500
|41
|US30
|29
|AUDUSD
|9
|AUDJPY
|7
|GBPUSD
|6
|GBPNZD
|6
|GBPCAD
|6
|GBPAUD
|5
|EURJPY
|4
|USDJPY
|4
|EURUSD
|4
|EURAUD
|4
|AUDCAD
|4
|NZDCAD
|4
|GBPJPY
|3
|USDCHF
|3
|NZDJPY
|3
|USDCAD
|3
|NZDUSD
|2
|AUDCHF
|2
|EURGBP
|1
|EURCAD
|1
|GBPCHF
|1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|2K
|DE40
|-98
|USTECH
|143
|US500
|40
|US30
|-88
|AUDUSD
|117
|AUDJPY
|98
|GBPUSD
|154
|GBPNZD
|52
|GBPCAD
|124
|GBPAUD
|82
|EURJPY
|-27
|USDJPY
|77
|EURUSD
|-56
|EURAUD
|55
|AUDCAD
|4
|NZDCAD
|1
|GBPJPY
|198
|USDCHF
|16
|NZDJPY
|-25
|USDCAD
|134
|NZDUSD
|6
|AUDCHF
|27
|EURGBP
|5
|EURCAD
|2
|GBPCHF
|10
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|199K
|DE40
|-34K
|USTECH
|71K
|US500
|8.5K
|US30
|-146K
|AUDUSD
|4K
|AUDJPY
|7.8K
|GBPUSD
|3.5K
|GBPNZD
|1.4K
|GBPCAD
|3.3K
|GBPAUD
|3.2K
|EURJPY
|273
|USDJPY
|3K
|EURUSD
|-905
|EURAUD
|2K
|AUDCAD
|160
|NZDCAD
|-1.6K
|GBPJPY
|5.2K
|USDCHF
|796
|NZDJPY
|-1.8K
|USDCAD
|2.9K
|NZDUSD
|-1.9K
|AUDCHF
|1K
|EURGBP
|500
|EURCAD
|87
|GBPCHF
|113
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +177.95 USD
최악의 거래: -281 USD
연속 최대 이익: 26
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +433.58 USD
연속 최대 손실: -149.81 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "TradeSmart-Server01"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
We run some of the best MQL Expert Advisers. Currently my top 3 EA's are: Mad Turtle, Zenox, & Mon Scalper. For this signal I do run around 10 EA's and it's recommended that you have a minimum balance of $2,500 USD to use this signal. For accounts under $2,500, you will have a larger drawdown than what is listed for my maximum drawdown. Minimal trading will take place during the winter break from 12/15/25 to 01/15/26.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
405%
0
0
USD
USD
4.1K
USD
USD
17
100%
725
65%
89%
1.58
4.22
USD
USD
21%
1:500