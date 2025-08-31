СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Cryptowanlanid Golds
Nuttapon Maneechote

Cryptowanlanid Golds

Nuttapon Maneechote
0 отзывов
Надежность
16 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 375%
VantageInternational-Live 3
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
358
Прибыльных трейдов:
240 (67.03%)
Убыточных трейдов:
118 (32.96%)
Лучший трейд:
244.68 USD
Худший трейд:
-158.76 USD
Общая прибыль:
8 108.83 USD (371 195 pips)
Общий убыток:
-4 733.36 USD (245 944 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (1 892.17 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 892.17 USD (25)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
43.56%
Макс. загрузка депозита:
72.97%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
4.28
Длинных трейдов:
338 (94.41%)
Коротких трейдов:
20 (5.59%)
Профит фактор:
1.71
Мат. ожидание:
9.43 USD
Средняя прибыль:
33.79 USD
Средний убыток:
-40.11 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-721.80 USD)
Макс. убыток в серии:
-721.80 USD (14)
Прирост в месяц:
44.06%
Годовой прогноз:
534.60%
Алготрейдинг:
81%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
12.46 USD
Максимальная:
788.59 USD (17.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
57.32% (788.59 USD)
По эквити:
72.58% (1 091.30 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 358
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 3.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 125K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +244.68 USD
Худший трейд: -159 USD
Макс. серия выигрышей: 25
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +1 892.17 USD
Макс. убыток в серии: -721.80 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageInternational-Live 3
2.54 × 61
VantageInternational-Live 7
2.91 × 358
Bybit-Live
4.25 × 20
Exness-MT5Real31
12.17 × 12
Exness-MT5Real15
16.00 × 1
Exness-MT5Real27
20.20 × 5
VantageInternational-Live 10
26.00 × 1
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.15 19:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 18:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 07:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 14:31
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.96% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 12:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.08 01:14
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.04% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 17:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.21 07:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 18:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 02:39
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 05:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 02:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 15:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 15:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 15:31
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4% of days out of 75 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 15:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 14:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 14:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 14:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 12:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Cryptowanlanid Golds
30 USD в месяц
375%
0
0
USD
989
USD
16
81%
358
67%
44%
1.71
9.43
USD
73%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.