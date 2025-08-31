- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
358
Прибыльных трейдов:
240 (67.03%)
Убыточных трейдов:
118 (32.96%)
Лучший трейд:
244.68 USD
Худший трейд:
-158.76 USD
Общая прибыль:
8 108.83 USD (371 195 pips)
Общий убыток:
-4 733.36 USD (245 944 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (1 892.17 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 892.17 USD (25)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
43.56%
Макс. загрузка депозита:
72.97%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
4.28
Длинных трейдов:
338 (94.41%)
Коротких трейдов:
20 (5.59%)
Профит фактор:
1.71
Мат. ожидание:
9.43 USD
Средняя прибыль:
33.79 USD
Средний убыток:
-40.11 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-721.80 USD)
Макс. убыток в серии:
-721.80 USD (14)
Прирост в месяц:
44.06%
Годовой прогноз:
534.60%
Алготрейдинг:
81%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
12.46 USD
Максимальная:
788.59 USD (17.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
57.32% (788.59 USD)
По эквити:
72.58% (1 091.30 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|358
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|3.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|125K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +244.68 USD
Худший трейд: -159 USD
Макс. серия выигрышей: 25
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +1 892.17 USD
Макс. убыток в серии: -721.80 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VantageInternational-Live 3
|2.54 × 61
|
VantageInternational-Live 7
|2.91 × 358
|
Bybit-Live
|4.25 × 20
|
Exness-MT5Real31
|12.17 × 12
|
Exness-MT5Real15
|16.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|20.20 × 5
|
VantageInternational-Live 10
|26.00 × 1
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
375%
0
0
USD
USD
989
USD
USD
16
81%
358
67%
44%
1.71
9.43
USD
USD
73%
1:500