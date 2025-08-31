- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
358
Negociações com lucro:
240 (67.03%)
Negociações com perda:
118 (32.96%)
Melhor negociação:
244.68 USD
Pior negociação:
-158.76 USD
Lucro bruto:
8 108.83 USD (371 195 pips)
Perda bruta:
-4 733.36 USD (245 944 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
25 (1 892.17 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 892.17 USD (25)
Índice de Sharpe:
0.19
Atividade de negociação:
43.56%
Depósito máximo carregado:
72.97%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
4.28
Negociações longas:
338 (94.41%)
Negociações curtas:
20 (5.59%)
Fator de lucro:
1.71
Valor esperado:
9.43 USD
Lucro médio:
33.79 USD
Perda média:
-40.11 USD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-721.80 USD)
Máxima perda consecutiva:
-721.80 USD (14)
Crescimento mensal:
44.06%
Previsão anual:
534.60%
Algotrading:
81%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
12.46 USD
Máximo:
788.59 USD (17.45%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
57.32% (788.59 USD)
Pelo Capital Líquido:
72.58% (1 091.30 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|358
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|3.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|125K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +244.68 USD
Pior negociação: -159 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 25
Máximo de perdas consecutivas: 14
Máximo lucro consecutivo: +1 892.17 USD
Máxima perda consecutiva: -721.80 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
VantageInternational-Live 3
|2.54 × 61
|
VantageInternational-Live 7
|2.91 × 358
|
Bybit-Live
|4.25 × 20
|
Exness-MT5Real31
|12.17 × 12
|
Exness-MT5Real15
|16.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|20.20 × 5
|
VantageInternational-Live 10
|26.00 × 1
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
375%
0
0
USD
USD
989
USD
USD
16
81%
358
67%
44%
1.71
9.43
USD
USD
73%
1:500