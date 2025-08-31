- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
358
Transacciones Rentables:
240 (67.03%)
Transacciones Irrentables:
118 (32.96%)
Mejor transacción:
244.68 USD
Peor transacción:
-158.76 USD
Beneficio Bruto:
8 108.83 USD (371 195 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 733.36 USD (245 944 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
25 (1 892.17 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 892.17 USD (25)
Ratio de Sharpe:
0.19
Actividad comercial:
43.56%
Carga máxima del depósito:
72.97%
Último trade:
5 días
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
10 horas
Factor de Recuperación:
4.28
Transacciones Largas:
338 (94.41%)
Transacciones Cortas:
20 (5.59%)
Factor de Beneficio:
1.71
Beneficio Esperado:
9.43 USD
Beneficio medio:
33.79 USD
Pérdidas medias:
-40.11 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
14 (-721.80 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-721.80 USD (14)
Crecimiento al mes:
44.06%
Pronóstico anual:
534.60%
Trading algorítmico:
81%
Reducción de balance:
Absoluto:
12.46 USD
Máxima:
788.59 USD (17.45%)
Reducción relativa:
De balance:
57.32% (788.59 USD)
De fondos:
72.58% (1 091.30 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|358
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|3.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|125K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +244.68 USD
Peor transacción: -159 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 25
Máximo de pérdidas consecutivas: 14
Beneficio máximo consecutivo: +1 892.17 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -721.80 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
VantageInternational-Live 3
|2.54 × 61
|
VantageInternational-Live 7
|2.91 × 358
|
Bybit-Live
|4.25 × 20
|
Exness-MT5Real31
|12.17 × 12
|
Exness-MT5Real15
|16.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|20.20 × 5
|
VantageInternational-Live 10
|26.00 × 1
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
375%
0
0
USD
USD
989
USD
USD
16
81%
358
67%
44%
1.71
9.43
USD
USD
73%
1:500