El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

VantageInternational-Live 3 2.54 × 61 VantageInternational-Live 7 2.91 × 358 Bybit-Live 4.25 × 20 Exness-MT5Real31 12.17 × 12 Exness-MT5Real15 16.00 × 1 Exness-MT5Real27 20.20 × 5 VantageInternational-Live 10 26.00 × 1 Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada para ver la estadística detallada