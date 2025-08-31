SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Cryptowanlanid Golds
Nuttapon Maneechote

Cryptowanlanid Golds

Nuttapon Maneechote
Fiabilidad
16 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 375%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
358
Transacciones Rentables:
240 (67.03%)
Transacciones Irrentables:
118 (32.96%)
Mejor transacción:
244.68 USD
Peor transacción:
-158.76 USD
Beneficio Bruto:
8 108.83 USD (371 195 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 733.36 USD (245 944 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
25 (1 892.17 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 892.17 USD (25)
Ratio de Sharpe:
0.19
Actividad comercial:
43.56%
Carga máxima del depósito:
72.97%
Último trade:
5 días
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
10 horas
Factor de Recuperación:
4.28
Transacciones Largas:
338 (94.41%)
Transacciones Cortas:
20 (5.59%)
Factor de Beneficio:
1.71
Beneficio Esperado:
9.43 USD
Beneficio medio:
33.79 USD
Pérdidas medias:
-40.11 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
14 (-721.80 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-721.80 USD (14)
Crecimiento al mes:
44.06%
Pronóstico anual:
534.60%
Trading algorítmico:
81%
Reducción de balance:
Absoluto:
12.46 USD
Máxima:
788.59 USD (17.45%)
Reducción relativa:
De balance:
57.32% (788.59 USD)
De fondos:
72.58% (1 091.30 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 358
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 3.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 125K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +244.68 USD
Peor transacción: -159 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 25
Máximo de pérdidas consecutivas: 14
Beneficio máximo consecutivo: +1 892.17 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -721.80 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

VantageInternational-Live 3
2.54 × 61
VantageInternational-Live 7
2.91 × 358
Bybit-Live
4.25 × 20
Exness-MT5Real31
12.17 × 12
Exness-MT5Real15
16.00 × 1
Exness-MT5Real27
20.20 × 5
VantageInternational-Live 10
26.00 × 1
2025.12.15 19:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 18:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 07:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 14:31
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.96% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 12:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.08 01:14
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.04% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 17:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.21 07:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 18:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 02:39
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 05:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 02:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 15:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 15:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 15:31
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4% of days out of 75 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 15:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 14:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 14:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 14:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 12:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
