- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
358
盈利交易:
240 (67.03%)
亏损交易:
118 (32.96%)
最好交易:
244.68 USD
最差交易:
-158.76 USD
毛利:
8 108.83 USD (371 195 pips)
毛利亏损:
-4 733.36 USD (245 944 pips)
最大连续赢利:
25 (1 892.17 USD)
最大连续盈利:
1 892.17 USD (25)
夏普比率:
0.19
交易活动:
43.56%
最大入金加载:
72.97%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
11
平均持有时间:
10 小时
采收率:
4.28
长期交易:
338 (94.41%)
短期交易:
20 (5.59%)
利润因子:
1.71
预期回报:
9.43 USD
平均利润:
33.79 USD
平均损失:
-40.11 USD
最大连续失误:
14 (-721.80 USD)
最大连续亏损:
-721.80 USD (14)
每月增长:
44.06%
年度预测:
534.60%
算法交易:
81%
结余跌幅:
绝对:
12.46 USD
最大值:
788.59 USD (17.45%)
相对跌幅:
结余:
57.32% (788.59 USD)
净值:
72.58% (1 091.30 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|358
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|3.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|125K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +244.68 USD
最差交易: -159 USD
最大连续赢利: 25
最大连续失误: 14
最大连续盈利: +1 892.17 USD
最大连续亏损: -721.80 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
375%
0
0
USD
USD
989
USD
USD
16
81%
358
67%
44%
1.71
9.43
USD
USD
73%
1:500