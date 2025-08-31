- Wachstum
Trades insgesamt:
358
Gewinntrades:
240 (67.03%)
Verlusttrades:
118 (32.96%)
Bester Trade:
244.68 USD
Schlechtester Trade:
-158.76 USD
Bruttoprofit:
8 108.83 USD (371 195 pips)
Bruttoverlust:
-4 733.36 USD (245 944 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
25 (1 892.17 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 892.17 USD (25)
Sharpe Ratio:
0.19
Trading-Aktivität:
43.56%
Max deposit load:
72.97%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
10 Stunden
Erholungsfaktor:
4.28
Long-Positionen:
338 (94.41%)
Short-Positionen:
20 (5.59%)
Profit-Faktor:
1.71
Mathematische Gewinnerwartung:
9.43 USD
Durchschnittlicher Profit:
33.79 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-40.11 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
14 (-721.80 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-721.80 USD (14)
Wachstum pro Monat :
44.06%
Jahresprognose:
534.60%
Algo-Trading:
81%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
12.46 USD
Maximaler:
788.59 USD (17.45%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
57.32% (788.59 USD)
Kapital:
72.58% (1 091.30 USD)
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
VantageInternational-Live 3
|2.54 × 61
|
VantageInternational-Live 7
|2.91 × 358
|
Bybit-Live
|4.25 × 20
|
Exness-MT5Real31
|12.17 × 12
|
Exness-MT5Real15
|16.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|20.20 × 5
|
VantageInternational-Live 10
|26.00 × 1
