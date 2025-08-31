SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Cryptowanlanid Golds
Nuttapon Maneechote

Cryptowanlanid Golds

Nuttapon Maneechote
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
16 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 375%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
358
Gewinntrades:
240 (67.03%)
Verlusttrades:
118 (32.96%)
Bester Trade:
244.68 USD
Schlechtester Trade:
-158.76 USD
Bruttoprofit:
8 108.83 USD (371 195 pips)
Bruttoverlust:
-4 733.36 USD (245 944 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
25 (1 892.17 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 892.17 USD (25)
Sharpe Ratio:
0.19
Trading-Aktivität:
43.56%
Max deposit load:
72.97%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
10 Stunden
Erholungsfaktor:
4.28
Long-Positionen:
338 (94.41%)
Short-Positionen:
20 (5.59%)
Profit-Faktor:
1.71
Mathematische Gewinnerwartung:
9.43 USD
Durchschnittlicher Profit:
33.79 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-40.11 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
14 (-721.80 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-721.80 USD (14)
Wachstum pro Monat :
44.06%
Jahresprognose:
534.60%
Algo-Trading:
81%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
12.46 USD
Maximaler:
788.59 USD (17.45%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
57.32% (788.59 USD)
Kapital:
72.58% (1 091.30 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 358
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 3.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 125K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +244.68 USD
Schlechtester Trade: -159 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 25
Max. aufeinandergehende Verluste: 14
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 892.17 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -721.80 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

VantageInternational-Live 3
2.54 × 61
VantageInternational-Live 7
2.91 × 358
Bybit-Live
4.25 × 20
Exness-MT5Real31
12.17 × 12
Exness-MT5Real15
16.00 × 1
Exness-MT5Real27
20.20 × 5
VantageInternational-Live 10
26.00 × 1
Keine Bewertungen
2025.12.28 02:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 19:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 18:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 07:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 14:31
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.96% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 12:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.08 01:14
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.04% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 17:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.21 07:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 18:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 02:39
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 05:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 02:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 15:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 15:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 15:31
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4% of days out of 75 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 15:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 14:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 14:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 14:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Cryptowanlanid Golds
30 USD pro Monat
375%
0
0
USD
989
USD
16
81%
358
67%
44%
1.71
9.43
USD
73%
1:500
Kopieren

