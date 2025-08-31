- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
358
利益トレード:
240 (67.03%)
損失トレード:
118 (32.96%)
ベストトレード:
244.68 USD
最悪のトレード:
-158.76 USD
総利益:
8 108.83 USD (371 195 pips)
総損失:
-4 733.36 USD (245 944 pips)
最大連続の勝ち:
25 (1 892.17 USD)
最大連続利益:
1 892.17 USD (25)
シャープレシオ:
0.19
取引アクティビティ:
43.56%
最大入金額:
72.97%
最近のトレード:
7 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
4.28
長いトレード:
338 (94.41%)
短いトレード:
20 (5.59%)
プロフィットファクター:
1.71
期待されたペイオフ:
9.43 USD
平均利益:
33.79 USD
平均損失:
-40.11 USD
最大連続の負け:
14 (-721.80 USD)
最大連続損失:
-721.80 USD (14)
月間成長:
44.06%
年間予想:
534.60%
アルゴリズム取引:
81%
残高によるドローダウン:
絶対:
12.46 USD
最大の:
788.59 USD (17.45%)
比較ドローダウン:
残高による:
57.32% (788.59 USD)
エクイティによる:
72.58% (1 091.30 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|358
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|3.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|125K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +244.68 USD
最悪のトレード: -159 USD
最大連続の勝ち: 25
最大連続の負け: 14
最大連続利益: +1 892.17 USD
最大連続損失: -721.80 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
VantageInternational-Live 3
|2.54 × 61
|
VantageInternational-Live 7
|2.91 × 358
|
Bybit-Live
|4.25 × 20
|
Exness-MT5Real31
|12.17 × 12
|
Exness-MT5Real15
|16.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|20.20 × 5
|
VantageInternational-Live 10
|26.00 × 1
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
375%
0
0
USD
USD
989
USD
USD
16
81%
358
67%
44%
1.71
9.43
USD
USD
73%
1:500