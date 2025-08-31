シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Cryptowanlanid Golds
Nuttapon Maneechote

Cryptowanlanid Golds

Nuttapon Maneechote
レビュー0件
信頼性
16週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 375%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
358
利益トレード:
240 (67.03%)
損失トレード:
118 (32.96%)
ベストトレード:
244.68 USD
最悪のトレード:
-158.76 USD
総利益:
8 108.83 USD (371 195 pips)
総損失:
-4 733.36 USD (245 944 pips)
最大連続の勝ち:
25 (1 892.17 USD)
最大連続利益:
1 892.17 USD (25)
シャープレシオ:
0.19
取引アクティビティ:
43.56%
最大入金額:
72.97%
最近のトレード:
7 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
4.28
長いトレード:
338 (94.41%)
短いトレード:
20 (5.59%)
プロフィットファクター:
1.71
期待されたペイオフ:
9.43 USD
平均利益:
33.79 USD
平均損失:
-40.11 USD
最大連続の負け:
14 (-721.80 USD)
最大連続損失:
-721.80 USD (14)
月間成長:
44.06%
年間予想:
534.60%
アルゴリズム取引:
81%
残高によるドローダウン:
絶対:
12.46 USD
最大の:
788.59 USD (17.45%)
比較ドローダウン:
残高による:
57.32% (788.59 USD)
エクイティによる:
72.58% (1 091.30 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 358
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 3.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 125K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

VantageInternational-Live 3
2.54 × 61
VantageInternational-Live 7
2.91 × 358
Bybit-Live
4.25 × 20
Exness-MT5Real31
12.17 × 12
Exness-MT5Real15
16.00 × 1
Exness-MT5Real27
20.20 × 5
VantageInternational-Live 10
26.00 × 1
レビューなし
2025.12.28 02:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 19:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 18:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 07:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 14:31
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.96% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 12:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.08 01:14
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.04% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 17:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.21 07:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 18:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 02:39
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 05:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 02:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 15:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 15:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 15:31
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4% of days out of 75 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 15:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 14:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 14:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 14:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください