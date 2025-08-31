- 자본
- 축소
트레이드:
361
이익 거래:
242 (67.03%)
손실 거래:
119 (32.96%)
최고의 거래:
244.68 USD
최악의 거래:
-158.76 USD
총 수익:
8 229.32 USD (383 243 pips)
총 손실:
-4 835.36 USD (251 044 pips)
연속 최대 이익:
25 (1 892.17 USD)
연속 최대 이익:
1 892.17 USD (25)
샤프 비율:
0.19
거래 활동:
38.86%
최대 입금량:
72.97%
최근 거래:
51 분 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
11 시간
회복 요인:
4.30
롱(주식매수):
341 (94.46%)
숏(주식차입매도):
20 (5.54%)
수익 요인:
1.70
기대수익:
9.40 USD
평균 이익:
34.01 USD
평균 손실:
-40.63 USD
연속 최대 손실:
14 (-721.80 USD)
연속 최대 손실:
-721.80 USD (14)
월별 성장률:
-4.07%
연간 예측:
-49.37%
Algo 트레이딩:
81%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
12.46 USD
최대한의:
788.59 USD (17.45%)
상대적 삭감:
잔고별:
57.32% (788.59 USD)
자본금별:
72.58% (1 091.30 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|361
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|3.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|132K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +244.68 USD
최악의 거래: -159 USD
연속 최대 이익: 25
연속 최대 손실: 14
연속 최대 이익: +1 892.17 USD
연속 최대 손실: -721.80 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
리뷰 없음
