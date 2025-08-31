- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
183
Profit Trade:
132 (72.13%)
Loss Trade:
51 (27.87%)
Best Trade:
244.68 USD
Worst Trade:
-158.76 USD
Profitto lordo:
5 169.64 USD (135 096 pips)
Perdita lorda:
-2 428.30 USD (68 471 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (1 892.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 892.17 USD (25)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
56.21%
Massimo carico di deposito:
25.05%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
3.96
Long Trade:
170 (92.90%)
Short Trade:
13 (7.10%)
Fattore di profitto:
2.13
Profitto previsto:
14.98 USD
Profitto medio:
39.16 USD
Perdita media:
-47.61 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-418.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-418.28 USD (4)
Crescita mensile:
284.90%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
12.46 USD
Massimale:
691.50 USD (19.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
42.28% (691.50 USD)
Per equità:
38.84% (586.88 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|183
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|2.7K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|67K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live 3
|2.13 × 56
|
VantageInternational-Live 7
|2.91 × 358
|
Bybit-Live
|4.25 × 20
|
Exness-MT5Real15
|16.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|20.20 × 5
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
199USD al mese
323%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
6
92%
183
72%
56%
2.12
14.98
USD
USD
42%
1:500