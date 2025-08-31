SignauxSections
Nuttapon Maneechote

Cryptowanlanid Golds

Nuttapon Maneechote
0 avis
Fiabilité
6 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 199 USD par mois
croissance depuis 2025 323%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
183
Bénéfice trades:
132 (72.13%)
Perte trades:
51 (27.87%)
Meilleure transaction:
244.68 USD
Pire transaction:
-158.76 USD
Bénéfice brut:
5 169.64 USD (135 096 pips)
Perte brute:
-2 428.30 USD (68 471 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (1 892.17 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 892.17 USD (25)
Ratio de Sharpe:
0.25
Activité de trading:
56.21%
Charge de dépôt maximale:
25.05%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
28
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
3.96
Longs trades:
170 (92.90%)
Courts trades:
13 (7.10%)
Facteur de profit:
2.13
Rendement attendu:
14.98 USD
Bénéfice moyen:
39.16 USD
Perte moyenne:
-47.61 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-418.28 USD)
Perte consécutive maximale:
-418.28 USD (4)
Croissance mensuelle:
284.90%
Algo trading:
92%
Prélèvement par solde:
Absolu:
12.46 USD
Maximal:
691.50 USD (19.19%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
42.28% (691.50 USD)
Par fonds propres:
38.84% (586.88 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 183
XAUUSD 183
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 2.7K
XAUUSD 2.7K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 67K
XAUUSD 67K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +244.68 USD
Pire transaction: -159 USD
Gains consécutifs maximales: 25
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +1 892.17 USD
Perte consécutive maximale: -418.28 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live 3
2.13 × 56
VantageInternational-Live 7
2.91 × 358
Bybit-Live
4.25 × 20
Exness-MT5Real15
16.00 × 1
Exness-MT5Real27
20.20 × 5
Aucun avis
2025.10.08 05:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.08 04:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 20:39
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.30 10:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 09:26
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 11:01
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.19 11:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 15:18
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.18 15:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 05:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 04:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 10:02
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.16 10:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 02:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.02 02:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 01:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 00:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 03:30
Share of trading days is too low
2025.09.01 03:30
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.31 08:44
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.