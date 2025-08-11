- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
320
Прибыльных трейдов:
254 (79.37%)
Убыточных трейдов:
66 (20.63%)
Лучший трейд:
231.38 USD
Худший трейд:
-62.96 USD
Общая прибыль:
1 935.07 USD (821 949 pips)
Общий убыток:
-412.63 USD (274 694 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (120.69 USD)
Макс. прибыль в серии:
290.22 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
10.74%
Макс. загрузка депозита:
20.93%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
11.00
Длинных трейдов:
188 (58.75%)
Коротких трейдов:
132 (41.25%)
Профит фактор:
4.69
Мат. ожидание:
4.76 USD
Средняя прибыль:
7.62 USD
Средний убыток:
-6.25 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-138.37 USD)
Макс. убыток в серии:
-138.37 USD (4)
Прирост в месяц:
22.34%
Годовой прогноз:
271.03%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
138.37 USD (26.56%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.91% (138.37 USD)
По эквити:
30.14% (173.75 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|310
|EURUSD
|5
|GBPUSD
|5
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.5K
|EURUSD
|16
|GBPUSD
|15
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|544K
|EURUSD
|1.6K
|GBPUSD
|1.5K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +231.38 USD
Худший трейд: -63 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +120.69 USD
Макс. убыток в серии: -138.37 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
SGTMarkets-Live
|0.00 × 3
|
GMI-Live11
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 38
|
ICMCapitalVC-LIVE3
|0.00 × 2
|
PrimeQuotes-Live
|0.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Real-HK
|0.00 × 1
|
TriveFinancial-Live-5
|0.00 × 38
|
AbsoluteProfitEX-Primary
|0.00 × 2
|
IVMarkets-Live
|0.00 × 10
|
Osprey-Live
|0.00 × 12
|
SageFx-Live
|0.00 × 11
|
TiranForex-Live
|0.00 × 58
|
KohleCapitalMarkets-Live
|0.00 × 28
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 13
|
BIGBOSSHOLDINGSCL-LIVE4
|0.00 × 5
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 18
|
MTBank-LIVE-1
|0.00 × 19
|
TradeMax-Live2
|0.00 × 21
|
VantageFX-Demo
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 37
|
WindsorBrokers-REAL2
|0.00 × 1
|
BidtopiaCapital-Live
|0.00 × 3
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 1
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 87
|
Exness-Real25
|0.00 × 22
еще 1006...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
This signal is managed and traded by Goldminer mt4 pro
Buy robot here: https://www.mql5.com/en/market/product/157988
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
55 USD в месяц
257%
0
0
USD
USD
2.7K
USD
USD
24
96%
320
79%
11%
4.68
4.76
USD
USD
30%
1:500