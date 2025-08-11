СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / GoldMiner mt4 signal
Van Hoa Nguyen

GoldMiner mt4 signal

Van Hoa Nguyen
0 отзывов
Надежность
24 недели
0 / 0 USD
Копировать за 55 USD в месяц
прирост с 2025 257%
Weltrade-Live
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
320
Прибыльных трейдов:
254 (79.37%)
Убыточных трейдов:
66 (20.63%)
Лучший трейд:
231.38 USD
Худший трейд:
-62.96 USD
Общая прибыль:
1 935.07 USD (821 949 pips)
Общий убыток:
-412.63 USD (274 694 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (120.69 USD)
Макс. прибыль в серии:
290.22 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
10.74%
Макс. загрузка депозита:
20.93%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
11.00
Длинных трейдов:
188 (58.75%)
Коротких трейдов:
132 (41.25%)
Профит фактор:
4.69
Мат. ожидание:
4.76 USD
Средняя прибыль:
7.62 USD
Средний убыток:
-6.25 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-138.37 USD)
Макс. убыток в серии:
-138.37 USD (4)
Прирост в месяц:
22.34%
Годовой прогноз:
271.03%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
138.37 USD (26.56%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.91% (138.37 USD)
По эквити:
30.14% (173.75 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 310
EURUSD 5
GBPUSD 5
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.5K
EURUSD 16
GBPUSD 15
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 544K
EURUSD 1.6K
GBPUSD 1.5K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +231.38 USD
Худший трейд: -63 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +120.69 USD
Макс. убыток в серии: -138.37 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

SGTMarkets-Live
0.00 × 3
GMI-Live11
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 38
ICMCapitalVC-LIVE3
0.00 × 2
PrimeQuotes-Live
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Real-HK
0.00 × 1
TriveFinancial-Live-5
0.00 × 38
AbsoluteProfitEX-Primary
0.00 × 2
IVMarkets-Live
0.00 × 10
Osprey-Live
0.00 × 12
SageFx-Live
0.00 × 11
TiranForex-Live
0.00 × 58
KohleCapitalMarkets-Live
0.00 × 28
FPMarkets-Live3
0.00 × 13
BIGBOSSHOLDINGSCL-LIVE4
0.00 × 5
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 18
MTBank-LIVE-1
0.00 × 19
TradeMax-Live2
0.00 × 21
VantageFX-Demo
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 37
WindsorBrokers-REAL2
0.00 × 1
BidtopiaCapital-Live
0.00 × 3
LQDLLC-Live01
0.00 × 1
OpogroupLLC-Real1
0.00 × 87
Exness-Real25
0.00 × 22
еще 1006...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

This signal is managed and traded by Goldminer mt4 pro

Buy robot here: https://www.mql5.com/en/market/product/157988

Нет отзывов
2025.11.04 15:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 08:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.01 02:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 08:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.20 13:55
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.09.18 18:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 08:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 04:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.14 15:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 03:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 17:35
Share of trading days is too low
2025.08.26 16:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.26 15:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.22 12:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.19 00:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.14 16:22
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.14 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 15:14
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 4.88% of days out of the 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 15:14
80% of trades performed within 1 days. This comprises 2.44% of days out of the 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 02:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
GoldMiner mt4 signal
55 USD в месяц
257%
0
0
USD
2.7K
USD
24
96%
320
79%
11%
4.68
4.76
USD
30%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.