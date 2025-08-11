- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
323
盈利交易:
256 (79.25%)
亏损交易:
67 (20.74%)
最好交易:
231.38 USD
最差交易:
-62.96 USD
毛利:
1 942.74 USD (828 849 pips)
毛利亏损:
-413.16 USD (275 758 pips)
最大连续赢利:
24 (120.69 USD)
最大连续盈利:
290.22 USD (17)
夏普比率:
0.21
交易活动:
11.75%
最大入金加载:
20.93%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
3 小时
采收率:
11.05
长期交易:
191 (59.13%)
短期交易:
132 (40.87%)
利润因子:
4.70
预期回报:
4.74 USD
平均利润:
7.59 USD
平均损失:
-6.17 USD
最大连续失误:
4 (-138.37 USD)
最大连续亏损:
-138.37 USD (4)
每月增长:
21.37%
年度预测:
259.28%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
138.37 USD (26.56%)
相对跌幅:
结余:
8.91% (138.37 USD)
净值:
30.14% (173.75 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|313
|EURUSD
|5
|GBPUSD
|5
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.5K
|EURUSD
|16
|GBPUSD
|15
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|552K
|EURUSD
|1.6K
|GBPUSD
|1.5K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +231.38 USD
最差交易: -63 USD
最大连续赢利: 17
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +120.69 USD
最大连续亏损: -138.37 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Weltrade-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
SGTMarkets-Live
|0.00 × 3
|
GMI-Live11
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 38
|
ICMCapitalVC-LIVE3
|0.00 × 2
|
PrimeQuotes-Live
|0.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Real-HK
|0.00 × 1
|
TriveFinancial-Live-5
|0.00 × 38
|
AbsoluteProfitEX-Primary
|0.00 × 2
|
IVMarkets-Live
|0.00 × 10
|
Osprey-Live
|0.00 × 12
|
SageFx-Live
|0.00 × 11
|
TiranForex-Live
|0.00 × 58
|
KohleCapitalMarkets-Live
|0.00 × 28
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 13
|
BIGBOSSHOLDINGSCL-LIVE4
|0.00 × 5
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 18
|
MTBank-LIVE-1
|0.00 × 19
|
TradeMax-Live2
|0.00 × 21
|
VantageFX-Demo
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 37
|
WindsorBrokers-REAL2
|0.00 × 1
|
BidtopiaCapital-Live
|0.00 × 3
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 1
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 87
|
Exness-Real25
|0.00 × 22
This signal is managed and traded by Goldminer mt4 pro
Buy robot here: https://www.mql5.com/en/market/product/157988
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月55 USD
258%
0
0
USD
USD
2.7K
USD
USD
25
96%
323
79%
12%
4.70
4.74
USD
USD
30%
1:500