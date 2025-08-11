- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
335
Gewinntrades:
267 (79.70%)
Verlusttrades:
68 (20.30%)
Bester Trade:
231.38 USD
Schlechtester Trade:
-62.96 USD
Bruttoprofit:
1 991.13 USD (860 284 pips)
Bruttoverlust:
-413.84 USD (276 433 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
24 (120.69 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
290.22 USD (17)
Sharpe Ratio:
0.21
Trading-Aktivität:
11.75%
Max deposit load:
20.93%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
18
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
11.40
Long-Positionen:
198 (59.10%)
Short-Positionen:
137 (40.90%)
Profit-Faktor:
4.81
Mathematische Gewinnerwartung:
4.71 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.46 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.09 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-138.37 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-138.37 USD (4)
Wachstum pro Monat :
17.60%
Jahresprognose:
213.58%
Algo-Trading:
97%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
138.37 USD (26.56%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.91% (138.37 USD)
Kapital:
30.14% (173.75 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|325
|EURUSD
|5
|GBPUSD
|5
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|1.5K
|EURUSD
|16
|GBPUSD
|15
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|583K
|EURUSD
|1.6K
|GBPUSD
|1.5K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +231.38 USD
Schlechtester Trade: -63 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 17
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +120.69 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -138.37 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Weltrade-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMCapitalVC-LIVE2
|0.00 × 30
|
GMI-Live11
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 38
|
ICMCapitalVC-LIVE3
|0.00 × 2
|
PrimeQuotes-Live
|0.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Real-HK
|0.00 × 1
|
TriveFinancial-Live-5
|0.00 × 38
|
AbsoluteProfitEX-Primary
|0.00 × 2
|
IVMarkets-Live
|0.00 × 10
|
Osprey-Live
|0.00 × 12
|
SageFx-Live
|0.00 × 11
|
TiranForex-Live
|0.00 × 58
|
KohleCapitalMarkets-Live
|0.00 × 28
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 13
|
BIGBOSSHOLDINGSCL-LIVE4
|0.00 × 5
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 18
|
MTBank-LIVE-1
|0.00 × 19
|
TradeMax-Live2
|0.00 × 21
|
VantageFX-Demo
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 37
|
WindsorBrokers-REAL2
|0.00 × 1
|
BidtopiaCapital-Live
|0.00 × 3
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 1
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 87
|
Exness-Real25
|0.00 × 22
noch 1006 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
This signal is managed and traded by Goldminer mt4 pro
Buy robot here: https://www.mql5.com/en/market/product/157988
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
55 USD pro Monat
264%
0
0
USD
USD
2.7K
USD
USD
25
97%
335
79%
12%
4.81
4.71
USD
USD
30%
1:500