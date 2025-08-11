SignaleKategorien
Van Hoa Nguyen

GoldMiner mt4 signal

Van Hoa Nguyen
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
25 Wochen
0 / 0 USD
Für 55 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 264%
Weltrade-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
335
Gewinntrades:
267 (79.70%)
Verlusttrades:
68 (20.30%)
Bester Trade:
231.38 USD
Schlechtester Trade:
-62.96 USD
Bruttoprofit:
1 991.13 USD (860 284 pips)
Bruttoverlust:
-413.84 USD (276 433 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
24 (120.69 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
290.22 USD (17)
Sharpe Ratio:
0.21
Trading-Aktivität:
11.75%
Max deposit load:
20.93%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
18
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
11.40
Long-Positionen:
198 (59.10%)
Short-Positionen:
137 (40.90%)
Profit-Faktor:
4.81
Mathematische Gewinnerwartung:
4.71 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.46 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.09 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-138.37 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-138.37 USD (4)
Wachstum pro Monat :
17.60%
Jahresprognose:
213.58%
Algo-Trading:
97%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
138.37 USD (26.56%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.91% (138.37 USD)
Kapital:
30.14% (173.75 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 325
EURUSD 5
GBPUSD 5
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 1.5K
EURUSD 16
GBPUSD 15
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 583K
EURUSD 1.6K
GBPUSD 1.5K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +231.38 USD
Schlechtester Trade: -63 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 17
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +120.69 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -138.37 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Weltrade-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMCapitalVC-LIVE2
0.00 × 30
GMI-Live11
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 38
ICMCapitalVC-LIVE3
0.00 × 2
PrimeQuotes-Live
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Real-HK
0.00 × 1
TriveFinancial-Live-5
0.00 × 38
AbsoluteProfitEX-Primary
0.00 × 2
IVMarkets-Live
0.00 × 10
Osprey-Live
0.00 × 12
SageFx-Live
0.00 × 11
TiranForex-Live
0.00 × 58
KohleCapitalMarkets-Live
0.00 × 28
FPMarkets-Live3
0.00 × 13
BIGBOSSHOLDINGSCL-LIVE4
0.00 × 5
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 18
MTBank-LIVE-1
0.00 × 19
TradeMax-Live2
0.00 × 21
VantageFX-Demo
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 37
WindsorBrokers-REAL2
0.00 × 1
BidtopiaCapital-Live
0.00 × 3
LQDLLC-Live01
0.00 × 1
OpogroupLLC-Real1
0.00 × 87
Exness-Real25
0.00 × 22
noch 1006 ...
This signal is managed and traded by Goldminer mt4 pro

Buy robot here: https://www.mql5.com/en/market/product/157988

Keine Bewertungen
2025.11.04 15:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 08:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.01 02:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 08:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.20 13:55
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.09.18 18:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 08:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 04:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.14 15:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 03:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 17:35
Share of trading days is too low
2025.08.26 16:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.26 15:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.22 12:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.19 00:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.14 16:22
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.14 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 15:14
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 4.88% of days out of the 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 15:14
80% of trades performed within 1 days. This comprises 2.44% of days out of the 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 02:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
