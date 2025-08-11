SeñalesSecciones
GoldMiner mt4 signal
Van Hoa Nguyen

GoldMiner mt4 signal

Van Hoa Nguyen
0 comentarios
Fiabilidad
25 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 262%
Weltrade-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
330
Transacciones Rentables:
263 (79.69%)
Transacciones Irrentables:
67 (20.30%)
Mejor transacción:
231.38 USD
Peor transacción:
-62.96 USD
Beneficio Bruto:
1 972.52 USD (846 520 pips)
Pérdidas Brutas:
-413.16 USD (275 758 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
24 (120.69 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
290.22 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.21
Actividad comercial:
11.75%
Carga máxima del depósito:
20.93%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
13
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
11.27
Transacciones Largas:
198 (60.00%)
Transacciones Cortas:
132 (40.00%)
Factor de Beneficio:
4.77
Beneficio Esperado:
4.73 USD
Beneficio medio:
7.50 USD
Pérdidas medias:
-6.17 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-138.37 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-138.37 USD (4)
Crecimiento al mes:
18.26%
Pronóstico anual:
221.55%
Trading algorítmico:
96%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
138.37 USD (26.56%)
Reducción relativa:
De balance:
8.91% (138.37 USD)
De fondos:
30.14% (173.75 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 320
EURUSD 5
GBPUSD 5
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 1.5K
EURUSD 16
GBPUSD 15
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 570K
EURUSD 1.6K
GBPUSD 1.5K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +231.38 USD
Peor transacción: -63 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 17
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +120.69 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -138.37 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Weltrade-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

SGTMarkets-Live
0.00 × 3
GMI-Live11
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 38
ICMCapitalVC-LIVE3
0.00 × 2
PrimeQuotes-Live
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Real-HK
0.00 × 1
TriveFinancial-Live-5
0.00 × 38
AbsoluteProfitEX-Primary
0.00 × 2
IVMarkets-Live
0.00 × 10
Osprey-Live
0.00 × 12
SageFx-Live
0.00 × 11
TiranForex-Live
0.00 × 58
KohleCapitalMarkets-Live
0.00 × 28
FPMarkets-Live3
0.00 × 13
BIGBOSSHOLDINGSCL-LIVE4
0.00 × 5
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 18
MTBank-LIVE-1
0.00 × 19
TradeMax-Live2
0.00 × 21
VantageFX-Demo
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 37
WindsorBrokers-REAL2
0.00 × 1
BidtopiaCapital-Live
0.00 × 3
LQDLLC-Live01
0.00 × 1
OpogroupLLC-Real1
0.00 × 87
Exness-Real25
0.00 × 22
otros 1006...
This signal is managed and traded by Goldminer mt4 pro

Buy robot here: https://www.mql5.com/en/market/product/157988

No hay comentarios
2025.11.04 15:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 08:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.01 02:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 08:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.20 13:55
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.09.18 18:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 08:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 04:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.14 15:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 03:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 17:35
Share of trading days is too low
2025.08.26 16:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.26 15:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.22 12:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.19 00:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.14 16:22
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.14 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 15:14
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 4.88% of days out of the 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 15:14
80% of trades performed within 1 days. This comprises 2.44% of days out of the 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 02:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
