Total de Trades:
330
Transacciones Rentables:
263 (79.69%)
Transacciones Irrentables:
67 (20.30%)
Mejor transacción:
231.38 USD
Peor transacción:
-62.96 USD
Beneficio Bruto:
1 972.52 USD (846 520 pips)
Pérdidas Brutas:
-413.16 USD (275 758 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
24 (120.69 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
290.22 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.21
Actividad comercial:
11.75%
Carga máxima del depósito:
20.93%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
13
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
11.27
Transacciones Largas:
198 (60.00%)
Transacciones Cortas:
132 (40.00%)
Factor de Beneficio:
4.77
Beneficio Esperado:
4.73 USD
Beneficio medio:
7.50 USD
Pérdidas medias:
-6.17 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-138.37 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-138.37 USD (4)
Crecimiento al mes:
18.26%
Pronóstico anual:
221.55%
Trading algorítmico:
96%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
138.37 USD (26.56%)
Reducción relativa:
De balance:
8.91% (138.37 USD)
De fondos:
30.14% (173.75 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|320
|EURUSD
|5
|GBPUSD
|5
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|1.5K
|EURUSD
|16
|GBPUSD
|15
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|570K
|EURUSD
|1.6K
|GBPUSD
|1.5K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +231.38 USD
Peor transacción: -63 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 17
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +120.69 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -138.37 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Weltrade-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
SGTMarkets-Live
|0.00 × 3
|
GMI-Live11
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 38
|
ICMCapitalVC-LIVE3
|0.00 × 2
|
PrimeQuotes-Live
|0.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Real-HK
|0.00 × 1
|
TriveFinancial-Live-5
|0.00 × 38
|
AbsoluteProfitEX-Primary
|0.00 × 2
|
IVMarkets-Live
|0.00 × 10
|
Osprey-Live
|0.00 × 12
|
SageFx-Live
|0.00 × 11
|
TiranForex-Live
|0.00 × 58
|
KohleCapitalMarkets-Live
|0.00 × 28
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 13
|
BIGBOSSHOLDINGSCL-LIVE4
|0.00 × 5
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 18
|
MTBank-LIVE-1
|0.00 × 19
|
TradeMax-Live2
|0.00 × 21
|
VantageFX-Demo
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 37
|
WindsorBrokers-REAL2
|0.00 × 1
|
BidtopiaCapital-Live
|0.00 × 3
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 1
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 87
|
Exness-Real25
|0.00 × 22
This signal is managed and traded by Goldminer mt4 pro
Buy robot here: https://www.mql5.com/en/market/product/157988
