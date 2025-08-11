리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Weltrade-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

FxBrew-Live 0.00 × 2 RVForex-Live 0.00 × 2 AlpariEvrasia-ECN1 0.00 × 1 KOT-Live2 0.00 × 48 JMFinancial2-Live 0.00 × 11 FOREX.comGlobalCN-Live 128 0.00 × 1 SADASoftware-LiveLiquidity1 0.00 × 1 PureMGlobal-Live 0.00 × 3 Aglobe-Live-1 0.00 × 21 EnviLLC-Live 0.00 × 108 TMGM.TradeMax-Live5 0.00 × 37 CXMDirect-Live 0.00 × 6 Markets.com2-MarketsX 0.00 × 87 OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1 0.00 × 58 CMCMarkets1-Canada 0.00 × 1 SwitchMarkets-Real 0.00 × 4 VTSynergy-Live-UK-2 0.00 × 15 USKMarkets-Live 0.00 × 3 OctaFX-Real10 0.00 × 16 Axi-US12-Live 0.00 × 13 itexsys-Platform 0.00 × 8 BullSphereLimited-Live-UK-3 0.00 × 1 CapitalComBY-Real 0.00 × 5 VitalMarkets-Live 0.00 × 8 USGVU-Live-Europe 0.00 × 11 1006 더...