트레이드:
367
이익 거래:
299 (81.47%)
손실 거래:
68 (18.53%)
최고의 거래:
231.38 USD
최악의 거래:
-62.96 USD
총 수익:
2 125.60 USD (943 683 pips)
총 손실:
-413.84 USD (276 433 pips)
연속 최대 이익:
36 (153.08 USD)
연속 최대 이익:
290.22 USD (17)
샤프 비율:
0.20
거래 활동:
11.75%
최대 입금량:
20.93%
최근 거래:
21 시간 전
주별 거래 수:
32
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
12.37
롱(주식매수):
220 (59.95%)
숏(주식차입매도):
147 (40.05%)
수익 요인:
5.14
기대수익:
4.66 USD
평균 이익:
7.11 USD
평균 손실:
-6.09 USD
연속 최대 손실:
4 (-138.37 USD)
연속 최대 손실:
-138.37 USD (4)
월별 성장률:
17.82%
연간 예측:
216.16%
Algo 트레이딩:
97%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
138.37 USD (26.56%)
상대적 삭감:
잔고별:
8.91% (138.37 USD)
자본금별:
30.14% (173.75 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|357
|EURUSD
|5
|GBPUSD
|5
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|1.7K
|EURUSD
|16
|GBPUSD
|15
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|666K
|EURUSD
|1.6K
|GBPUSD
|1.5K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
최고의 거래: +231.38 USD
최악의 거래: -63 USD
연속 최대 이익: 17
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +153.08 USD
연속 최대 손실: -138.37 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Weltrade-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FxBrew-Live
|0.00 × 2
|
RVForex-Live
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-ECN1
|0.00 × 1
|
KOT-Live2
|0.00 × 48
|
JMFinancial2-Live
|0.00 × 11
|
FOREX.comGlobalCN-Live 128
|0.00 × 1
|
SADASoftware-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
PureMGlobal-Live
|0.00 × 3
|
Aglobe-Live-1
|0.00 × 21
|
EnviLLC-Live
|0.00 × 108
|
TMGM.TradeMax-Live5
|0.00 × 37
|
CXMDirect-Live
|0.00 × 6
|
Markets.com2-MarketsX
|0.00 × 87
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|0.00 × 58
|
CMCMarkets1-Canada
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 4
|
VTSynergy-Live-UK-2
|0.00 × 15
|
USKMarkets-Live
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 16
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 13
|
itexsys-Platform
|0.00 × 8
|
BullSphereLimited-Live-UK-3
|0.00 × 1
|
CapitalComBY-Real
|0.00 × 5
|
VitalMarkets-Live
|0.00 × 8
|
USGVU-Live-Europe
|0.00 × 11
This signal is managed and traded by Goldminer mt4 pro
Buy robot here: https://www.mql5.com/en/market/product/157988
리뷰 없음
