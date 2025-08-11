- Büyüme
İşlemler:
89
Kârla kapanan işlemler:
67 (75.28%)
Zararla kapanan işlemler:
22 (24.72%)
En iyi işlem:
41.60 USD
En kötü işlem:
-10.62 USD
Brüt kâr:
486.13 USD (227 519 pips)
Brüt zarar:
-109.65 USD (82 582 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (76.49 USD)
Maksimum ardışık kâr:
76.49 USD (10)
Sharpe oranı:
0.37
Alım-satım etkinliği:
23.52%
Maks. mevduat yükü:
5.78%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
18.07
Alış işlemleri:
56 (62.92%)
Satış işlemleri:
33 (37.08%)
Kâr faktörü:
4.43
Beklenen getiri:
4.23 USD
Ortalama kâr:
7.26 USD
Ortalama zarar:
-4.98 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-20.84 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-20.84 USD (2)
Aylık büyüme:
29.74%
Algo alım-satım:
88%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
20.84 USD (13.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.79% (20.84 USD)
Varlığa göre:
30.14% (173.75 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|79
|EURUSD
|5
|GBPUSD
|5
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|345
|EURUSD
|16
|GBPUSD
|15
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|142K
|EURUSD
|1.6K
|GBPUSD
|1.5K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +41.60 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +76.49 USD
Maksimum ardışık zarar: -20.84 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 1
|
FxBrew-Live
|0.00 × 2
|
FPMarketsSC-Live4
|0.00 × 41
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 27
|
ValutradesSeychelles-Real
|0.00 × 2
|
JustForex-Demo
|0.00 × 120
|
AUSMarkets-Live
|0.00 × 20
|
DIS-Real-01
|0.00 × 6
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 5
|
IronFXBM-Real10
|0.00 × 72
|
BIGSolutions-LIVE4
|0.00 × 7
|
360Capital-Real
|0.00 × 7
|
USGVU-LiveAsia
|0.00 × 1
|
Amega-LiveUK
|0.00 × 1
|
IronFXBM-Real4
|0.00 × 15
|
Prosperity-Live
|0.00 × 5
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 25
|
ICMCapitalVC-LIVE2
|0.00 × 30
|
SGTMarkets-Live
|0.00 × 3
|
FinsaPty-LiveBravo
|0.00 × 2
|
ICMCapital-LIVE2
|0.00 × 3
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 10
|
FXGiantsBM-Real10
|0.00 × 16
|
FXCC1-Live
|0.00 × 199
|
USGVU-Live-Europe
|0.00 × 11
