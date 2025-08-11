SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Goldminer signal
Van Hoa Nguyen

Goldminer signal

Van Hoa Nguyen
0 inceleme
Güvenilirlik
11 hafta
0 / 0 USD
Ayda 75 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 103%
Weltrade-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
89
Kârla kapanan işlemler:
67 (75.28%)
Zararla kapanan işlemler:
22 (24.72%)
En iyi işlem:
41.60 USD
En kötü işlem:
-10.62 USD
Brüt kâr:
486.13 USD (227 519 pips)
Brüt zarar:
-109.65 USD (82 582 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (76.49 USD)
Maksimum ardışık kâr:
76.49 USD (10)
Sharpe oranı:
0.37
Alım-satım etkinliği:
23.52%
Maks. mevduat yükü:
5.78%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
18.07
Alış işlemleri:
56 (62.92%)
Satış işlemleri:
33 (37.08%)
Kâr faktörü:
4.43
Beklenen getiri:
4.23 USD
Ortalama kâr:
7.26 USD
Ortalama zarar:
-4.98 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-20.84 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-20.84 USD (2)
Aylık büyüme:
29.74%
Algo alım-satım:
88%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
20.84 USD (13.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.79% (20.84 USD)
Varlığa göre:
30.14% (173.75 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 79
EURUSD 5
GBPUSD 5
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 345
EURUSD 16
GBPUSD 15
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 142K
EURUSD 1.6K
GBPUSD 1.5K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +41.60 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +76.49 USD
Maksimum ardışık zarar: -20.84 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 1
FxBrew-Live
0.00 × 2
FPMarketsSC-Live4
0.00 × 41
ACYSecurities-Live
0.00 × 27
ValutradesSeychelles-Real
0.00 × 2
JustForex-Demo
0.00 × 120
AUSMarkets-Live
0.00 × 20
DIS-Real-01
0.00 × 6
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 5
IronFXBM-Real10
0.00 × 72
BIGSolutions-LIVE4
0.00 × 7
360Capital-Real
0.00 × 7
USGVU-LiveAsia
0.00 × 1
Amega-LiveUK
0.00 × 1
IronFXBM-Real4
0.00 × 15
Prosperity-Live
0.00 × 5
VantageInternational-Live 12
0.00 × 25
ICMCapitalVC-LIVE2
0.00 × 30
SGTMarkets-Live
0.00 × 3
FinsaPty-LiveBravo
0.00 × 2
ICMCapital-LIVE2
0.00 × 3
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 10
FXGiantsBM-Real10
0.00 × 16
FXCC1-Live
0.00 × 199
USGVU-Live-Europe
0.00 × 11
1005 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

This signal is managed and traded by GoldminerFX robot

Buy robot here: https://www.mql5.com/en/market/product/149109

İnceleme yok
2025.09.20 13:55
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.09.18 18:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 08:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 04:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.14 15:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 03:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 17:35
Share of trading days is too low
2025.08.26 16:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.26 15:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.22 12:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.19 00:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.14 16:22
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.14 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 15:14
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 4.88% of days out of the 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 15:14
80% of trades performed within 1 days. This comprises 2.44% of days out of the 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 02:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.11 02:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.08.11 02:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 31 days
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Goldminer signal
Ayda 75 USD
103%
0
0
USD
1.5K
USD
11
88%
89
75%
24%
4.43
4.23
USD
30%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.