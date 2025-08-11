SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Goldminer signal
Van Hoa Nguyen

Goldminer signal

Van Hoa Nguyen
0 avis
Fiabilité
11 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 75 USD par mois
croissance depuis 2025 103%
Weltrade-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
89
Bénéfice trades:
67 (75.28%)
Perte trades:
22 (24.72%)
Meilleure transaction:
41.60 USD
Pire transaction:
-10.62 USD
Bénéfice brut:
486.13 USD (227 519 pips)
Perte brute:
-109.65 USD (82 582 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (76.49 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
76.49 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.37
Activité de trading:
25.42%
Charge de dépôt maximale:
5.78%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
18.07
Longs trades:
56 (62.92%)
Courts trades:
33 (37.08%)
Facteur de profit:
4.43
Rendement attendu:
4.23 USD
Bénéfice moyen:
7.26 USD
Perte moyenne:
-4.98 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-20.84 USD)
Perte consécutive maximale:
-20.84 USD (2)
Croissance mensuelle:
32.18%
Algo trading:
88%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
20.84 USD (13.94%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.79% (20.84 USD)
Par fonds propres:
30.14% (173.75 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 79
EURUSD 5
GBPUSD 5
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 345
EURUSD 16
GBPUSD 15
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 142K
EURUSD 1.6K
GBPUSD 1.5K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +41.60 USD
Pire transaction: -11 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +76.49 USD
Perte consécutive maximale: -20.84 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Weltrade-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 1
FxBrew-Live
0.00 × 2
FPMarketsSC-Live4
0.00 × 41
ACYSecurities-Live
0.00 × 27
ValutradesSeychelles-Real
0.00 × 2
JustForex-Demo
0.00 × 120
AUSMarkets-Live
0.00 × 20
DIS-Real-01
0.00 × 6
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 5
IronFXBM-Real10
0.00 × 72
BIGSolutions-LIVE4
0.00 × 7
360Capital-Real
0.00 × 7
USGVU-LiveAsia
0.00 × 1
Amega-LiveUK
0.00 × 1
IronFXBM-Real4
0.00 × 15
Prosperity-Live
0.00 × 5
VantageInternational-Live 12
0.00 × 25
ICMCapitalVC-LIVE2
0.00 × 30
SGTMarkets-Live
0.00 × 3
FinsaPty-LiveBravo
0.00 × 2
ICMCapital-LIVE2
0.00 × 3
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 10
FXGiantsBM-Real10
0.00 × 16
FXCC1-Live
0.00 × 199
USGVU-Live-Europe
0.00 × 11
1005 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

This signal is managed and traded by GoldminerFX robot

Buy robot here: https://www.mql5.com/en/market/product/149109

Aucun avis
2025.09.20 13:55
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.09.18 18:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 08:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 04:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.14 15:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 03:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 17:35
Share of trading days is too low
2025.08.26 16:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.26 15:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.22 12:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.19 00:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.14 16:22
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.14 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 15:14
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 4.88% of days out of the 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 15:14
80% of trades performed within 1 days. This comprises 2.44% of days out of the 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 02:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.11 02:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.08.11 02:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 31 days
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Goldminer signal
75 USD par mois
103%
0
0
USD
1.5K
USD
11
88%
89
75%
25%
4.43
4.23
USD
30%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.