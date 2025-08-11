SegnaliSezioni
Van Hoa Nguyen

Goldminer signal

Van Hoa Nguyen
0 recensioni
Affidabilità
11 settimane
0 / 0 USD
75 USD al mese
crescita dal 2025 103%
Weltrade-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
89
Profit Trade:
67 (75.28%)
Loss Trade:
22 (24.72%)
Best Trade:
41.60 USD
Worst Trade:
-10.62 USD
Profitto lordo:
486.13 USD (227 519 pips)
Perdita lorda:
-109.65 USD (82 582 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (76.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
76.49 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.37
Attività di trading:
23.52%
Massimo carico di deposito:
5.78%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
18.07
Long Trade:
56 (62.92%)
Short Trade:
33 (37.08%)
Fattore di profitto:
4.43
Profitto previsto:
4.23 USD
Profitto medio:
7.26 USD
Perdita media:
-4.98 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-20.84 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20.84 USD (2)
Crescita mensile:
29.74%
Algo trading:
88%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
20.84 USD (13.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.79% (20.84 USD)
Per equità:
30.14% (173.75 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 79
EURUSD 5
GBPUSD 5
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 345
EURUSD 16
GBPUSD 15
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 142K
EURUSD 1.6K
GBPUSD 1.5K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +41.60 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +76.49 USD
Massima perdita consecutiva: -20.84 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 1
FxBrew-Live
0.00 × 2
FPMarketsSC-Live4
0.00 × 41
ACYSecurities-Live
0.00 × 27
ValutradesSeychelles-Real
0.00 × 2
JustForex-Demo
0.00 × 120
AUSMarkets-Live
0.00 × 20
DIS-Real-01
0.00 × 6
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 5
IronFXBM-Real10
0.00 × 72
BIGSolutions-LIVE4
0.00 × 7
360Capital-Real
0.00 × 7
USGVU-LiveAsia
0.00 × 1
Amega-LiveUK
0.00 × 1
IronFXBM-Real4
0.00 × 15
Prosperity-Live
0.00 × 5
VantageInternational-Live 12
0.00 × 25
ICMCapitalVC-LIVE2
0.00 × 30
SGTMarkets-Live
0.00 × 3
FinsaPty-LiveBravo
0.00 × 2
ICMCapital-LIVE2
0.00 × 3
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 10
FXGiantsBM-Real10
0.00 × 16
FXCC1-Live
0.00 × 199
USGVU-Live-Europe
0.00 × 11
1005 più
This signal is managed and traded by GoldminerFX robot

Buy robot here: https://www.mql5.com/en/market/product/149109

Non ci sono recensioni
2025.09.20 13:55
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.09.18 18:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 08:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 04:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.14 15:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 03:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 17:35
Share of trading days is too low
2025.08.26 16:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.26 15:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.22 12:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.19 00:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.14 16:22
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.14 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 15:14
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 4.88% of days out of the 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 15:14
80% of trades performed within 1 days. This comprises 2.44% of days out of the 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 02:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.11 02:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.08.11 02:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 31 days
