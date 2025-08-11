- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
89
Profit Trade:
67 (75.28%)
Loss Trade:
22 (24.72%)
Best Trade:
41.60 USD
Worst Trade:
-10.62 USD
Profitto lordo:
486.13 USD (227 519 pips)
Perdita lorda:
-109.65 USD (82 582 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (76.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
76.49 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.37
Attività di trading:
23.52%
Massimo carico di deposito:
5.78%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
18.07
Long Trade:
56 (62.92%)
Short Trade:
33 (37.08%)
Fattore di profitto:
4.43
Profitto previsto:
4.23 USD
Profitto medio:
7.26 USD
Perdita media:
-4.98 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-20.84 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20.84 USD (2)
Crescita mensile:
29.74%
Algo trading:
88%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
20.84 USD (13.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.79% (20.84 USD)
Per equità:
30.14% (173.75 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|79
|EURUSD
|5
|GBPUSD
|5
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|345
|EURUSD
|16
|GBPUSD
|15
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|142K
|EURUSD
|1.6K
|GBPUSD
|1.5K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +41.60 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +76.49 USD
Massima perdita consecutiva: -20.84 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 1
|
FxBrew-Live
|0.00 × 2
|
FPMarketsSC-Live4
|0.00 × 41
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 27
|
ValutradesSeychelles-Real
|0.00 × 2
|
JustForex-Demo
|0.00 × 120
|
AUSMarkets-Live
|0.00 × 20
|
DIS-Real-01
|0.00 × 6
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 5
|
IronFXBM-Real10
|0.00 × 72
|
BIGSolutions-LIVE4
|0.00 × 7
|
360Capital-Real
|0.00 × 7
|
USGVU-LiveAsia
|0.00 × 1
|
Amega-LiveUK
|0.00 × 1
|
IronFXBM-Real4
|0.00 × 15
|
Prosperity-Live
|0.00 × 5
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 25
|
ICMCapitalVC-LIVE2
|0.00 × 30
|
SGTMarkets-Live
|0.00 × 3
|
FinsaPty-LiveBravo
|0.00 × 2
|
ICMCapital-LIVE2
|0.00 × 3
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 10
|
FXGiantsBM-Real10
|0.00 × 16
|
FXCC1-Live
|0.00 × 199
|
USGVU-Live-Europe
|0.00 × 11
