Van Hoa Nguyen

GoldMiner mt4 signal

Van Hoa Nguyen
0 comentários
Confiabilidade
25 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 55 USD por mês
crescimento desde 2025 262%
Weltrade-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
330
Negociações com lucro:
263 (79.69%)
Negociações com perda:
67 (20.30%)
Melhor negociação:
231.38 USD
Pior negociação:
-62.96 USD
Lucro bruto:
1 972.52 USD (846 520 pips)
Perda bruta:
-413.16 USD (275 758 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
24 (120.69 USD)
Máximo lucro consecutivo:
290.22 USD (17)
Índice de Sharpe:
0.21
Atividade de negociação:
11.75%
Depósito máximo carregado:
20.93%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
11.27
Negociações longas:
198 (60.00%)
Negociações curtas:
132 (40.00%)
Fator de lucro:
4.77
Valor esperado:
4.73 USD
Lucro médio:
7.50 USD
Perda média:
-6.17 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-138.37 USD)
Máxima perda consecutiva:
-138.37 USD (4)
Crescimento mensal:
18.26%
Previsão anual:
221.55%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
138.37 USD (26.56%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.91% (138.37 USD)
Pelo Capital Líquido:
30.14% (173.75 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 320
EURUSD 5
GBPUSD 5
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 1.5K
EURUSD 16
GBPUSD 15
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 570K
EURUSD 1.6K
GBPUSD 1.5K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +231.38 USD
Pior negociação: -63 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 17
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +120.69 USD
Máxima perda consecutiva: -138.37 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Weltrade-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

SGTMarkets-Live
0.00 × 3
GMI-Live11
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 38
ICMCapitalVC-LIVE3
0.00 × 2
PrimeQuotes-Live
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Real-HK
0.00 × 1
TriveFinancial-Live-5
0.00 × 38
AbsoluteProfitEX-Primary
0.00 × 2
IVMarkets-Live
0.00 × 10
Osprey-Live
0.00 × 12
SageFx-Live
0.00 × 11
TiranForex-Live
0.00 × 58
KohleCapitalMarkets-Live
0.00 × 28
FPMarkets-Live3
0.00 × 13
BIGBOSSHOLDINGSCL-LIVE4
0.00 × 5
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 18
MTBank-LIVE-1
0.00 × 19
TradeMax-Live2
0.00 × 21
VantageFX-Demo
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 37
WindsorBrokers-REAL2
0.00 × 1
BidtopiaCapital-Live
0.00 × 3
LQDLLC-Live01
0.00 × 1
OpogroupLLC-Real1
0.00 × 87
Exness-Real25
0.00 × 22
This signal is managed and traded by Goldminer mt4 pro

Buy robot here: https://www.mql5.com/en/market/product/157988

Sem comentários
2025.11.04 15:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 08:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.01 02:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 08:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.20 13:55
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.09.18 18:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 08:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 04:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.14 15:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 03:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 17:35
Share of trading days is too low
2025.08.26 16:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.26 15:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.22 12:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.19 00:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.14 16:22
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.14 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 15:14
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 4.88% of days out of the 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 15:14
80% of trades performed within 1 days. This comprises 2.44% of days out of the 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 02:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
GoldMiner mt4 signal
55 USD por mês
262%
0
0
USD
2.7K
USD
25
96%
330
79%
12%
4.77
4.73
USD
30%
1:500
Copiar

