- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
330
Negociações com lucro:
263 (79.69%)
Negociações com perda:
67 (20.30%)
Melhor negociação:
231.38 USD
Pior negociação:
-62.96 USD
Lucro bruto:
1 972.52 USD (846 520 pips)
Perda bruta:
-413.16 USD (275 758 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
24 (120.69 USD)
Máximo lucro consecutivo:
290.22 USD (17)
Índice de Sharpe:
0.21
Atividade de negociação:
11.75%
Depósito máximo carregado:
20.93%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
11.27
Negociações longas:
198 (60.00%)
Negociações curtas:
132 (40.00%)
Fator de lucro:
4.77
Valor esperado:
4.73 USD
Lucro médio:
7.50 USD
Perda média:
-6.17 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-138.37 USD)
Máxima perda consecutiva:
-138.37 USD (4)
Crescimento mensal:
18.26%
Previsão anual:
221.55%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
138.37 USD (26.56%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.91% (138.37 USD)
Pelo Capital Líquido:
30.14% (173.75 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|320
|EURUSD
|5
|GBPUSD
|5
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|1.5K
|EURUSD
|16
|GBPUSD
|15
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|570K
|EURUSD
|1.6K
|GBPUSD
|1.5K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +231.38 USD
Pior negociação: -63 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 17
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +120.69 USD
Máxima perda consecutiva: -138.37 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Weltrade-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
SGTMarkets-Live
|0.00 × 3
|
GMI-Live11
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 38
|
ICMCapitalVC-LIVE3
|0.00 × 2
|
PrimeQuotes-Live
|0.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Real-HK
|0.00 × 1
|
TriveFinancial-Live-5
|0.00 × 38
|
AbsoluteProfitEX-Primary
|0.00 × 2
|
IVMarkets-Live
|0.00 × 10
|
Osprey-Live
|0.00 × 12
|
SageFx-Live
|0.00 × 11
|
TiranForex-Live
|0.00 × 58
|
KohleCapitalMarkets-Live
|0.00 × 28
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 13
|
BIGBOSSHOLDINGSCL-LIVE4
|0.00 × 5
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 18
|
MTBank-LIVE-1
|0.00 × 19
|
TradeMax-Live2
|0.00 × 21
|
VantageFX-Demo
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 37
|
WindsorBrokers-REAL2
|0.00 × 1
|
BidtopiaCapital-Live
|0.00 × 3
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 1
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 87
|
Exness-Real25
|0.00 × 22
This signal is managed and traded by Goldminer mt4 pro
Buy robot here: https://www.mql5.com/en/market/product/157988
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
55 USD por mês
262%
0
0
USD
USD
2.7K
USD
USD
25
96%
330
79%
12%
4.77
4.73
USD
USD
30%
1:500