- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
330
利益トレード:
263 (79.69%)
損失トレード:
67 (20.30%)
ベストトレード:
231.38 USD
最悪のトレード:
-62.96 USD
総利益:
1 972.52 USD (846 520 pips)
総損失:
-413.16 USD (275 758 pips)
最大連続の勝ち:
24 (120.69 USD)
最大連続利益:
290.22 USD (17)
シャープレシオ:
0.21
取引アクティビティ:
11.75%
最大入金額:
20.93%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
11.27
長いトレード:
198 (60.00%)
短いトレード:
132 (40.00%)
プロフィットファクター:
4.77
期待されたペイオフ:
4.73 USD
平均利益:
7.50 USD
平均損失:
-6.17 USD
最大連続の負け:
4 (-138.37 USD)
最大連続損失:
-138.37 USD (4)
月間成長:
18.26%
年間予想:
221.55%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
138.37 USD (26.56%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.91% (138.37 USD)
エクイティによる:
30.14% (173.75 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|320
|EURUSD
|5
|GBPUSD
|5
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|1.5K
|EURUSD
|16
|GBPUSD
|15
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|570K
|EURUSD
|1.6K
|GBPUSD
|1.5K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +231.38 USD
最悪のトレード: -63 USD
最大連続の勝ち: 17
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +120.69 USD
最大連続損失: -138.37 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Weltrade-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
SGTMarkets-Live
|0.00 × 3
|
GMI-Live11
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 38
|
ICMCapitalVC-LIVE3
|0.00 × 2
|
PrimeQuotes-Live
|0.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Real-HK
|0.00 × 1
|
TriveFinancial-Live-5
|0.00 × 38
|
AbsoluteProfitEX-Primary
|0.00 × 2
|
IVMarkets-Live
|0.00 × 10
|
Osprey-Live
|0.00 × 12
|
SageFx-Live
|0.00 × 11
|
TiranForex-Live
|0.00 × 58
|
KohleCapitalMarkets-Live
|0.00 × 28
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 13
|
BIGBOSSHOLDINGSCL-LIVE4
|0.00 × 5
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 18
|
MTBank-LIVE-1
|0.00 × 19
|
TradeMax-Live2
|0.00 × 21
|
VantageFX-Demo
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 37
|
WindsorBrokers-REAL2
|0.00 × 1
|
BidtopiaCapital-Live
|0.00 × 3
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 1
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 87
|
Exness-Real25
|0.00 × 22
This signal is managed and traded by Goldminer mt4 pro
Buy robot here: https://www.mql5.com/en/market/product/157988
レビューなし
