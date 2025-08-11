シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / GoldMiner mt4 signal
Van Hoa Nguyen

GoldMiner mt4 signal

Van Hoa Nguyen
レビュー0件
信頼性
25週間
0 / 0 USD
月額  55  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 262%
Weltrade-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
330
利益トレード:
263 (79.69%)
損失トレード:
67 (20.30%)
ベストトレード:
231.38 USD
最悪のトレード:
-62.96 USD
総利益:
1 972.52 USD (846 520 pips)
総損失:
-413.16 USD (275 758 pips)
最大連続の勝ち:
24 (120.69 USD)
最大連続利益:
290.22 USD (17)
シャープレシオ:
0.21
取引アクティビティ:
11.75%
最大入金額:
20.93%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
11.27
長いトレード:
198 (60.00%)
短いトレード:
132 (40.00%)
プロフィットファクター:
4.77
期待されたペイオフ:
4.73 USD
平均利益:
7.50 USD
平均損失:
-6.17 USD
最大連続の負け:
4 (-138.37 USD)
最大連続損失:
-138.37 USD (4)
月間成長:
18.26%
年間予想:
221.55%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
138.37 USD (26.56%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.91% (138.37 USD)
エクイティによる:
30.14% (173.75 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 320
EURUSD 5
GBPUSD 5
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 1.5K
EURUSD 16
GBPUSD 15
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 570K
EURUSD 1.6K
GBPUSD 1.5K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +231.38 USD
最悪のトレード: -63 USD
最大連続の勝ち: 17
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +120.69 USD
最大連続損失: -138.37 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Weltrade-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

SGTMarkets-Live
0.00 × 3
GMI-Live11
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 38
ICMCapitalVC-LIVE3
0.00 × 2
PrimeQuotes-Live
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Real-HK
0.00 × 1
TriveFinancial-Live-5
0.00 × 38
AbsoluteProfitEX-Primary
0.00 × 2
IVMarkets-Live
0.00 × 10
Osprey-Live
0.00 × 12
SageFx-Live
0.00 × 11
TiranForex-Live
0.00 × 58
KohleCapitalMarkets-Live
0.00 × 28
FPMarkets-Live3
0.00 × 13
BIGBOSSHOLDINGSCL-LIVE4
0.00 × 5
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 18
MTBank-LIVE-1
0.00 × 19
TradeMax-Live2
0.00 × 21
VantageFX-Demo
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 37
WindsorBrokers-REAL2
0.00 × 1
BidtopiaCapital-Live
0.00 × 3
LQDLLC-Live01
0.00 × 1
OpogroupLLC-Real1
0.00 × 87
Exness-Real25
0.00 × 22
1006 より多く...
This signal is managed and traded by Goldminer mt4 pro

Buy robot here: https://www.mql5.com/en/market/product/157988

レビューなし
2025.11.04 15:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 08:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.01 02:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 08:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.20 13:55
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.09.18 18:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 08:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 04:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.14 15:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 03:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 17:35
Share of trading days is too low
2025.08.26 16:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.26 15:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.22 12:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.19 00:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.14 16:22
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.14 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 15:14
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 4.88% of days out of the 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 15:14
80% of trades performed within 1 days. This comprises 2.44% of days out of the 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 02:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
