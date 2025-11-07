- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|278
|GBPUSD
|85
|EURUSD
|9
|USDCAD
|4
|BRENT
|2
|GOOGL
|2
|CADJPY
|2
|EURJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|537
|GBPUSD
|28
|EURUSD
|-7
|USDCAD
|-6
|BRENT
|2
|GOOGL
|-2
|CADJPY
|-9
|EURJPY
|-5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|183K
|GBPUSD
|1.4K
|EURUSD
|-142
|USDCAD
|-405
|BRENT
|20
|GOOGL
|-191
|CADJPY
|-328
|EURJPY
|-155
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ForexTime-Live01
|0.00 × 9
|
TickmillAsia-Live
|0.00 × 1
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 80
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 84
|
RoyalCapitalLtd-Server
|0.00 × 1
|
Trading.comMarkets-MT5
|0.00 × 87
|
Pipbull-Live01
|0.00 × 4
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 18
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 13
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 142
|
ImperialMarkets-Live
|0.00 × 2
|
HedgeHood-MT5
|0.00 × 75
|
Deriv-Server-02
|0.00 × 1
|
STMarket-Live
|0.00 × 2
|
BeirmanCapital-Server
|0.00 × 1
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 4
|
xChief-MT5
|0.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 2
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 8
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 5
|
SCFMLimited-Live2
|0.00 × 23
|
HFMarketsGlobal-Live3
|0.00 × 47
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 5
Торговый сигнал – RoboXcom.
---
Тип счёта: Pro (не ECN, не центовый).
Кредитное плечо: 1:50 (фиксированное).
---
Инструменты: Плечо:
•Валютные пары: 1:5.
•Золото: 1:1 (иногда 1:2).
---
Риск на сделку:
• Валюты: 1% (иногда до 1.5%).
• Золото: 1% (иногда до 2% тех. анализ).
---
Прибыль на сделку:
• Фиксированная цель: 1% (безубыток, 0,5–3% тех. анализ).
!!!Ежемесячный отчёт: доступен во вкладке «««Новости»»»!!!
• Целевая прибыль: 1%, 5%, 20% (день, неделя, месяц).
ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Сигнал является вспомогательным инструментом торговли и не гарантирует получение прибыли. Результаты торговли в прошлом не являются гарантией будущих результатов. Торговля финансовыми инструментами сопряжена с высоким уровнем риска и может привести к потере всего инвестированного капитала. Торгуйте ответственно и только теми средствами, потерю которых вы можете себе позволить.
---
Анализ проводится с учётом:
• Новостей и фундаментальных событий.
• Линий тренда.
• Зон поддержки и сопротивления.
• Институциональных потоков и позиций крупных игроков.
• Тиков и ликвидности.
• Свечей и теней свечей.
--
Стратегия торговли:
• Ручная торговля — без мартингейла, без сеток, без усреднений.
• Основана на фундаментальном анализе с подтверждением техническим анализом (кроме импульсов).
• При отсутствии значимых фундаментальных драйверов и дневной прибыли 0,5% используется чистый технический анализ.
Подходит для подписчиков, которые ценят безопасность, дисциплину и стабильность!
--
Особенности:
• Возможное использование отложенных ордеров для захвата импульсного рыночного движения (тест — 1:1 плечо GBP).
• Учёт спредов и контроль объёмов.
• Построение и контроль линий тренда.
• Оценка активности участников рынка по тикам.
• Прозрачная стратегия без скрытых рисков.
---
Преимущества:
• Безопасность -- малый стоп-лосс (мотив выхода с рынка неизменен).
• Дисциплина при входах, сопровождении и закрытии сделок.
• Баланс фундаментального анализа и реального подхода к прибыли.
• Минимизация рисков.
• Максимизация прибыли.
• Поддержка 12 часов / 6 дней минимум.
• Прозрачная статистика и капитализация (календарный месяц).
!!!Ежемесячный отчёт: доступен во вкладке «««Новости»»»!!!
---
• Ценим оказанное доверие к сигналу и соблюдаем прозрачность его использования.
Контакты и поддержка:
Telegram:
• Поставщик сигнала: [@XcomRobo](https://t.me/XcomRobo).
• Канал (скоро): отчёты, новости сигнала, обсуждения и аналитика.
📅 October TR. 💰 The account balance was adjusted from $1,040.09 to $1,000 during a period with no open orders — the account remained in a dormant state (no active trades). 📈 Over 23 trading days in October, a total profit of +30% was achieved. ⚖️ The average profit per trading day is 30% ÷ 23 ≈ 1.30%. ⚓ Profit and maximum drawdown figures are securely recorded and remain unchanged at the time of the balance adjustment, ensuring the integrity and transparency of the statistics.
💰 The account balance was topped up from $660 to $800 during a period with no open orders — the account was in a dormant state (no active trades). 📈 Over 22 trading days, a total profit of +10% was achieved. ⚖️ The average profit per trading day is 10% ÷ 22 ≈ 0.454%. ⚓ Profit and maximum drawdown figures are securely recorded and remain unchanged at the time of the deposit, ensuring the integrity and transparency of the statistics.
💰 The account balance was topped up from $422.15 to $600 during a period with no open orders — the account was in a dormant state (no active trades). 📈 For the month of August, over 21 trading days, a total profit of +5.5% was achieved. ⚖️ The average profit per trading day is 5.5% ÷ 21 ≈ 0.261%. ⚓ Profit and maximum drawdown figures are securely recorded and remain unchanged at the time of the deposit, ensuring the integrity and transparency of the statistics.
📆 August 1: 💰 The account balance was topped up from $208 to $400 at a time when there were no open orders — the account was in a resting state (no active trades). 📈 Over the period from July 14, 2025, to July 31, 2025, inclusive, there were 14 trading days during which a total profit of +4% was achieved. ⚖️ The average profit per trading day is 4% ÷ 14 ≈ 0.285%. ⚓ Profit and maximum drawdown figures are securely locked and remain unchanged by the top-up, ensuring the integrity and transparency of the statistics.
USD
USD
USD
It looks good. Having clear stop loss and take profit levels in every trade shows transparency and that the trader knows what he is doing. I have been following the signal for about a week and I have not seen any martingale or careless trades so far. Everything looks fine and I hope the trader continues to make profits in the same consistent way.
Hi people, at this stage Date being 21/10 I have been copying the trade for about a week now and have made good profits % based not $ - The Signal provider gives good support and responds to questions - Not to add they have low DD which is great.
7/11/2025 - Trader still consicently making profit and controling Drawdown.