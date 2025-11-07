Торговый сигнал – RoboXcom.

---



Тип счёта: Pro (не ECN, не центовый).

Кредитное плечо: 1:50 (фиксированное).

---



Инструменты: Плечо:

•Валютные пары: 1:5.

•Золото: 1:1 (иногда 1:2).

---



Риск на сделку:

• Валюты: 1% (иногда до 1.5%).

• Золото: 1% (иногда до 2% тех. анализ).

---



Прибыль на сделку:

• Фиксированная цель: 1% (безубыток, 0,5–3% тех. анализ).



!!!Ежемесячный отчёт: доступен во вкладке «««Новости»»»!!!

• Целевая прибыль: 1%, 5%, 20% (день, неделя, месяц).





ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Сигнал является вспомогательным инструментом торговли и не гарантирует получение прибыли. Результаты торговли в прошлом не являются гарантией будущих результатов. Торговля финансовыми инструментами сопряжена с высоким уровнем риска и может привести к потере всего инвестированного капитала. Торгуйте ответственно и только теми средствами, потерю которых вы можете себе позволить.





---



Анализ проводится с учётом:

• Новостей и фундаментальных событий.

• Линий тренда.

• Зон поддержки и сопротивления.

• Институциональных потоков и позиций крупных игроков.

• Тиков и ликвидности.

• Свечей и теней свечей.



--



Стратегия торговли:

• Ручная торговля — без мартингейла, без сеток, без усреднений.

• Основана на фундаментальном анализе с подтверждением техническим анализом (кроме импульсов).

• При отсутствии значимых фундаментальных драйверов и дневной прибыли 0,5% используется чистый технический анализ.



Подходит для подписчиков, которые ценят безопасность, дисциплину и стабильность!



--



Особенности:

• Возможное использование отложенных ордеров для захвата импульсного рыночного движения (тест — 1:1 плечо GBP).

• Учёт спредов и контроль объёмов.

• Построение и контроль линий тренда.

• Оценка активности участников рынка по тикам.

• Прозрачная стратегия без скрытых рисков.



---



Преимущества:

• Безопасность -- малый стоп-лосс (мотив выхода с рынка неизменен).

• Дисциплина при входах, сопровождении и закрытии сделок.

• Баланс фундаментального анализа и реального подхода к прибыли.

• Минимизация рисков.

• Максимизация прибыли.

• Поддержка 12 часов / 6 дней минимум.

• Прозрачная статистика и капитализация (календарный месяц).







---



• Ценим оказанное доверие к сигналу и соблюдаем прозрачность его использования.



Контакты и поддержка:

Telegram:

• Поставщик сигнала: [@XcomRobo](https://t.me/XcomRobo).

• Канал (скоро): отчёты, новости сигнала, обсуждения и аналитика.



