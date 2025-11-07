СигналыРазделы
Leanid Aladzyeu

RoboXcom

Leanid Aladzyeu
2 отзыва
Надежность
24 недели
0 / 0 USD
Копировать за 99 USD в месяц
прирост с 2025 90%
RoboForex-Pro
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
383
Прибыльных трейдов:
252 (65.79%)
Убыточных трейдов:
131 (34.20%)
Лучший трейд:
161.40 USD
Худший трейд:
-150.68 USD
Общая прибыль:
1 827.65 USD (472 247 pips)
Общий убыток:
-1 288.67 USD (289 255 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (380.43 USD)
Макс. прибыль в серии:
380.43 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
21.70%
Макс. загрузка депозита:
43.19%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
1.30
Длинных трейдов:
214 (55.87%)
Коротких трейдов:
169 (44.13%)
Профит фактор:
1.42
Мат. ожидание:
1.41 USD
Средняя прибыль:
7.25 USD
Средний убыток:
-9.84 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-267.99 USD)
Макс. убыток в серии:
-267.99 USD (6)
Прирост в месяц:
52.67%
Годовой прогноз:
639.10%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
32.80 USD
Максимальная:
413.26 USD (71.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
39.31% (413.26 USD)
По эквити:
13.49% (121.12 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 278
GBPUSD 85
EURUSD 9
USDCAD 4
BRENT 2
GOOGL 2
CADJPY 2
EURJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 537
GBPUSD 28
EURUSD -7
USDCAD -6
BRENT 2
GOOGL -2
CADJPY -9
EURJPY -5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 183K
GBPUSD 1.4K
EURUSD -142
USDCAD -405
BRENT 20
GOOGL -191
CADJPY -328
EURJPY -155
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +161.40 USD
Худший трейд: -151 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +380.43 USD
Макс. убыток в серии: -267.99 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ForexTime-Live01
0.00 × 9
TickmillAsia-Live
0.00 × 1
ACYSecurities-Live
0.00 × 80
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 84
RoyalCapitalLtd-Server
0.00 × 1
Trading.comMarkets-MT5
0.00 × 87
Pipbull-Live01
0.00 × 4
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 18
easyMarkets-Live
0.00 × 13
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 142
ImperialMarkets-Live
0.00 × 2
HedgeHood-MT5
0.00 × 75
Deriv-Server-02
0.00 × 1
STMarket-Live
0.00 × 2
BeirmanCapital-Server
0.00 × 1
CudraniaCapital-Real
0.00 × 1
FreshForex-MT5
0.00 × 4
xChief-MT5
0.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 2
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 8
PlexyTrade-Server01
0.00 × 5
SCFMLimited-Live2
0.00 × 23
HFMarketsGlobal-Live3
0.00 × 47
VantageInternational-Live 6
0.00 × 5
еще 207...
 Торговый сигнал – RoboXcom.

---

Тип счёта:                     Pro (не ECN, не центовый).
Кредитное плечо:         1:50 (фиксированное).

---


Инструменты:               Плечо:
Валютные пары:           1:5.
Золото:                         1:1 (иногда 1:2).

---


 Риск на сделку:
• Валюты:                       1% (иногда до 1.5%).
• Золото:                        1% (иногда до 2% тех. анализ).

---
 
 Прибыль на сделку:
• Фиксированная цель: 1% (безубыток, 0,5–3% тех. анализ).


!!!Ежемесячный отчёт: доступен во вкладке «««Новости»»»!!!
• Целевая прибыль:       1%, 5%, 20% (день, неделя, месяц).


ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Сигнал является вспомогательным инструментом торговли и не гарантирует получение прибыли. Результаты торговли в прошлом не являются гарантией будущих результатов. Торговля финансовыми инструментами сопряжена с высоким уровнем риска и может привести к потере всего инвестированного капитала. Торгуйте ответственно и только теми средствами, потерю которых вы можете себе позволить.


---
 
 Анализ проводится с учётом:
• Новостей и фундаментальных событий.
• Линий тренда.
• Зон поддержки и сопротивления.
• Институциональных потоков и позиций крупных игроков.
• Тиков и ликвидности.
• Свечей и теней свечей.

--

 Стратегия торговли:
• Ручная торговля — без мартингейла, без сеток, без усреднений.
• Основана на фундаментальном анализе с подтверждением техническим анализом (кроме импульсов).
• При отсутствии значимых фундаментальных драйверов и дневной прибыли 0,5% используется чистый технический анализ.

 Подходит для подписчиков, которые ценят безопасность, дисциплину и стабильность!

--

 Особенности:
• Возможное использование отложенных ордеров для захвата импульсного рыночного движения (тест — 1:1 плечо GBP).
• Учёт спредов и контроль объёмов.
• Построение и контроль линий тренда.
• Оценка активности участников рынка по тикам.
• Прозрачная стратегия без скрытых рисков.

---

 Преимущества:
• Безопасность -- малый стоп-лосс (мотив выхода с рынка неизменен).
• Дисциплина при входах, сопровождении и закрытии сделок.
• Баланс фундаментального анализа и реального подхода к прибыли.
• Минимизация рисков.
• Максимизация прибыли.
• Поддержка 12 часов / 6 дней минимум.
• Прозрачная статистика и капитализация (календарный месяц).


!!!Ежемесячный отчёт: доступен во вкладке «««Новости»»»!!!

---

•  Ценим оказанное доверие к сигналу и соблюдаем прозрачность его использования.

 Контакты и поддержка:
Telegram:
• Поставщик сигнала: [@XcomRobo](https://t.me/XcomRobo).
• Канал (скоро): отчёты, новости сигнала, обсуждения и аналитика.


Средняя оценка:
Ozgur Ay
240
Ozgur Ay 2025.11.07 08:21 
 

It looks good. Having clear stop loss and take profit levels in every trade shows transparency and that the trader knows what he is doing. I have been following the signal for about a week and I have not seen any martingale or careless trades so far. Everything looks fine and I hope the trader continues to make profits in the same consistent way.

Joseph Derek Russell Smith
243
Joseph Derek Russell Smith 2025.10.21 05:37  (изменен 2025.11.07 13:23) 
 

Hi people, at this stage Date being 21/10 I have been copying the trade for about a week now and have made good profits % based not $ - The Signal provider gives good support and responds to questions - Not to add they have low DD which is great.

7/11/2025 - Trader still consicently making profit and controling Drawdown.

2025.12.23 19:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 19:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 02:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 17:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 17:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 16:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 12:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 00:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.31 17:58 2025.10.31 17:58:38  

📅 October TR. 💰 The account balance was adjusted from $1,040.09 to $1,000 during a period with no open orders — the account remained in a dormant state (no active trades). 📈 Over 23 trading days in October, a total profit of +30% was achieved. ⚖️ The average profit per trading day is 30% ÷ 23 ≈ 1.30%. ⚓ Profit and maximum drawdown figures are securely recorded and remain unchanged at the time of the balance adjustment, ensuring the integrity and transparency of the statistics.

2025.10.22 12:53
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:50 - 1:100
2025.09.30 14:19 2025.09.30 14:19:56  

💰 The account balance was topped up from $660 to $800 during a period with no open orders — the account was in a dormant state (no active trades). 📈 Over 22 trading days, a total profit of +10% was achieved. ⚖️ The average profit per trading day is 10% ÷ 22 ≈ 0.454%. ⚓ Profit and maximum drawdown figures are securely recorded and remain unchanged at the time of the deposit, ensuring the integrity and transparency of the statistics.

2025.09.22 18:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.30 08:12 2025.08.30 08:12:43  

💰 The account balance was topped up from $422.15 to $600 during a period with no open orders — the account was in a dormant state (no active trades). 📈 For the month of August, over 21 trading days, a total profit of +5.5% was achieved. ⚖️ The average profit per trading day is 5.5% ÷ 21 ≈ 0.261%. ⚓ Profit and maximum drawdown figures are securely recorded and remain unchanged at the time of the deposit, ensuring the integrity and transparency of the statistics.

2025.08.29 16:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 15:12
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.26% of days out of 47 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 10:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.31 21:39 2025.07.31 21:39:33  

📆 August 1: 💰 The account balance was topped up from $208 to $400 at a time when there were no open orders — the account was in a resting state (no active trades). 📈 Over the period from July 14, 2025, to July 31, 2025, inclusive, there were 14 trading days during which a total profit of +4% was achieved. ⚖️ The average profit per trading day is 4% ÷ 14 ≈ 0.285%. ⚓ Profit and maximum drawdown figures are securely locked and remain unchanged by the top-up, ensuring the integrity and transparency of the statistics.

2025.07.24 15:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.24 14:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.14 15:50
Share of trading days is too low
