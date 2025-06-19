- Прирост
Всего трейдов:
3 035
Прибыльных трейдов:
1 644 (54.16%)
Убыточных трейдов:
1 391 (45.83%)
Лучший трейд:
419.00 BRL
Худший трейд:
-337.00 BRL
Общая прибыль:
81 594.00 BRL (407 970 pips)
Общий убыток:
-76 659.00 BRL (383 126 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (669.00 BRL)
Макс. прибыль в серии:
890.00 BRL (5)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
26.40%
Макс. загрузка депозита:
39.09%
Последний трейд:
42 минуты
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
1.06
Длинных трейдов:
1 528 (50.35%)
Коротких трейдов:
1 507 (49.65%)
Профит фактор:
1.06
Мат. ожидание:
1.63 BRL
Средняя прибыль:
49.63 BRL
Средний убыток:
-55.11 BRL
Макс. серия проигрышей:
12 (-1 061.00 BRL)
Макс. убыток в серии:
-1 182.00 BRL (6)
Прирост в месяц:
-4.07%
Годовой прогноз:
-49.42%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4 381.00 BRL
Максимальная:
4 667.00 BRL (216.27%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
71.48% (4 663.00 BRL)
По эквити:
14.14% (712.00 BRL)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|WINZ25
|1042
|WINQ25
|939
|WINV25
|832
|WING26
|156
|WINJ25
|36
|WINM25
|28
|MGLUJ889
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|WINZ25
|2.4K
|WINQ25
|-1.1K
|WINV25
|1.4K
|WING26
|-435
|WINJ25
|9
|WINM25
|-27
|MGLUJ889
|-19
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|WINZ25
|27K
|WINQ25
|-13K
|WINV25
|16K
|WING26
|-4.9K
|WINJ25
|105
|WINM25
|-310
|MGLUJ889
|-41
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Лучший трейд: +419.00 BRL
Худший трейд: -337 BRL
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +669.00 BRL
Макс. убыток в серии: -1 061.00 BRL
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XPMT5-PRD" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
GenialInvestimentos-PRD
|4.60 × 576
|
XPMT5-PRD
|5.91 × 2171
Нет отзывов
