Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima

SKYTRADER SNAKES COMPLETO XP

Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima
0 отзывов
Надежность
40 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 20%
XPMT5-PRD
1:1
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
3 035
Прибыльных трейдов:
1 644 (54.16%)
Убыточных трейдов:
1 391 (45.83%)
Лучший трейд:
419.00 BRL
Худший трейд:
-337.00 BRL
Общая прибыль:
81 594.00 BRL (407 970 pips)
Общий убыток:
-76 659.00 BRL (383 126 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (669.00 BRL)
Макс. прибыль в серии:
890.00 BRL (5)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
26.40%
Макс. загрузка депозита:
39.09%
Последний трейд:
42 минуты
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
1.06
Длинных трейдов:
1 528 (50.35%)
Коротких трейдов:
1 507 (49.65%)
Профит фактор:
1.06
Мат. ожидание:
1.63 BRL
Средняя прибыль:
49.63 BRL
Средний убыток:
-55.11 BRL
Макс. серия проигрышей:
12 (-1 061.00 BRL)
Макс. убыток в серии:
-1 182.00 BRL (6)
Прирост в месяц:
-4.07%
Годовой прогноз:
-49.42%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4 381.00 BRL
Максимальная:
4 667.00 BRL (216.27%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
71.48% (4 663.00 BRL)
По эквити:
14.14% (712.00 BRL)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
WINZ25 1042
WINQ25 939
WINV25 832
WING26 156
WINJ25 36
WINM25 28
MGLUJ889 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
WINZ25 2.4K
WINQ25 -1.1K
WINV25 1.4K
WING26 -435
WINJ25 9
WINM25 -27
MGLUJ889 -19
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
WINZ25 27K
WINQ25 -13K
WINV25 16K
WING26 -4.9K
WINJ25 105
WINM25 -310
MGLUJ889 -41
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +419.00 BRL
Худший трейд: -337 BRL
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +669.00 BRL
Макс. убыток в серии: -1 061.00 BRL

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XPMT5-PRD" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

GenialInvestimentos-PRD
4.60 × 576
XPMT5-PRD
5.91 × 2171
Нет отзывов
2026.01.05 14:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 13:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 05:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 04:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.04 17:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.13 18:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 17:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 16:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 15:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 18:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 17:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 16:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 15:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 16:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.49% of days out of 206 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 15:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.22 16:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 16:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.49% of days out of 204 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 15:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 14:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 13:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
SKYTRADER SNAKES COMPLETO XP
300 USD в месяц
20%
0
0
USD
12K
BRL
40
99%
3 035
54%
26%
1.06
1.63
BRL
71%
1:1
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.