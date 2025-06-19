- Crescimento
Negociações:
3 028
Negociações com lucro:
1 640 (54.16%)
Negociações com perda:
1 388 (45.84%)
Melhor negociação:
419.00 BRL
Pior negociação:
-337.00 BRL
Lucro bruto:
81 221.00 BRL (406 105 pips)
Perda bruta:
-76 328.00 BRL (381 471 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (669.00 BRL)
Máximo lucro consecutivo:
890.00 BRL (5)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
26.40%
Depósito máximo carregado:
39.09%
Último negócio:
3 minutos atrás
Negociações por semana:
25
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
1.05
Negociações longas:
1 523 (50.30%)
Negociações curtas:
1 505 (49.70%)
Fator de lucro:
1.06
Valor esperado:
1.62 BRL
Lucro médio:
49.53 BRL
Perda média:
-54.99 BRL
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-1 061.00 BRL)
Máxima perda consecutiva:
-1 182.00 BRL (6)
Crescimento mensal:
-4.40%
Previsão anual:
-53.35%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4 381.00 BRL
Máximo:
4 667.00 BRL (216.27%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
71.48% (4 663.00 BRL)
Pelo Capital Líquido:
14.14% (712.00 BRL)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|WINZ25
|1042
|WINQ25
|939
|WINV25
|832
|WING26
|149
|WINJ25
|36
|WINM25
|28
|MGLUJ889
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|WINZ25
|2.4K
|WINQ25
|-1.1K
|WINV25
|1.4K
|WING26
|-454
|WINJ25
|9
|WINM25
|-27
|MGLUJ889
|-19
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|WINZ25
|27K
|WINQ25
|-13K
|WINV25
|16K
|WING26
|-5.1K
|WINJ25
|105
|WINM25
|-310
|MGLUJ889
|-41
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +419.00 BRL
Pior negociação: -337 BRL
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +669.00 BRL
Máxima perda consecutiva: -1 061.00 BRL
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XPMT5-PRD" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
GenialInvestimentos-PRD
|4.60 × 576
|
XPMT5-PRD
|5.91 × 2171
