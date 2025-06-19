SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / SKYTRADER SNAKES COMPLETO XP
Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima

SKYTRADER SNAKES COMPLETO XP

Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima
0 comentários
Confiabilidade
40 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 300 USD por mês
crescimento desde 2025 20%
XPMT5-PRD
1:1
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
3 028
Negociações com lucro:
1 640 (54.16%)
Negociações com perda:
1 388 (45.84%)
Melhor negociação:
419.00 BRL
Pior negociação:
-337.00 BRL
Lucro bruto:
81 221.00 BRL (406 105 pips)
Perda bruta:
-76 328.00 BRL (381 471 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (669.00 BRL)
Máximo lucro consecutivo:
890.00 BRL (5)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
26.40%
Depósito máximo carregado:
39.09%
Último negócio:
3 minutos atrás
Negociações por semana:
25
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
1.05
Negociações longas:
1 523 (50.30%)
Negociações curtas:
1 505 (49.70%)
Fator de lucro:
1.06
Valor esperado:
1.62 BRL
Lucro médio:
49.53 BRL
Perda média:
-54.99 BRL
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-1 061.00 BRL)
Máxima perda consecutiva:
-1 182.00 BRL (6)
Crescimento mensal:
-4.40%
Previsão anual:
-53.35%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4 381.00 BRL
Máximo:
4 667.00 BRL (216.27%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
71.48% (4 663.00 BRL)
Pelo Capital Líquido:
14.14% (712.00 BRL)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
WINZ25 1042
WINQ25 939
WINV25 832
WING26 149
WINJ25 36
WINM25 28
MGLUJ889 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
WINZ25 2.4K
WINQ25 -1.1K
WINV25 1.4K
WING26 -454
WINJ25 9
WINM25 -27
MGLUJ889 -19
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
WINZ25 27K
WINQ25 -13K
WINV25 16K
WING26 -5.1K
WINJ25 105
WINM25 -310
MGLUJ889 -41
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +419.00 BRL
Pior negociação: -337 BRL
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +669.00 BRL
Máxima perda consecutiva: -1 061.00 BRL

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XPMT5-PRD" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

GenialInvestimentos-PRD
4.60 × 576
XPMT5-PRD
5.91 × 2171
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2026.01.05 14:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 13:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 05:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 04:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.04 17:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.13 18:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 17:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 16:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 15:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 18:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 17:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 16:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 15:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 16:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.49% of days out of 206 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 15:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.22 16:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 16:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.49% of days out of 204 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 15:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 14:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 13:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
SKYTRADER SNAKES COMPLETO XP
300 USD por mês
20%
0
0
USD
12K
BRL
40
99%
3 028
54%
26%
1.06
1.62
BRL
71%
1:1
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.