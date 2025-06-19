시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / SKYTRADER SNAKES COMPLETO XP
Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima

SKYTRADER SNAKES COMPLETO XP

Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima
0 리뷰
안정성
41
0 / 0 USD
월별 300 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 21%
XPMT5-PRD
1:1
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
3 044
이익 거래:
1 649 (54.17%)
손실 거래:
1 395 (45.83%)
최고의 거래:
419.00 BRL
최악의 거래:
-337.00 BRL
총 수익:
81 750.00 BRL (408 750 pips)
총 손실:
-76 739.00 BRL (383 526 pips)
연속 최대 이익:
18 (669.00 BRL)
연속 최대 이익:
890.00 BRL (5)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
26.40%
최대 입금량:
39.09%
최근 거래:
10 시간 전
주별 거래 수:
25
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
1.07
롱(주식매수):
1 530 (50.26%)
숏(주식차입매도):
1 514 (49.74%)
수익 요인:
1.07
기대수익:
1.65 BRL
평균 이익:
49.58 BRL
평균 손실:
-55.01 BRL
연속 최대 손실:
12 (-1 061.00 BRL)
연속 최대 손실:
-1 182.00 BRL (6)
월별 성장률:
-3.49%
연간 예측:
-42.32%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
4 381.00 BRL
최대한의:
4 667.00 BRL (216.27%)
상대적 삭감:
잔고별:
71.48% (4 663.00 BRL)
자본금별:
14.14% (712.00 BRL)

배포

심볼 Sell Buy
WINZ25 1042
WINQ25 939
WINV25 832
WING26 165
WINJ25 36
WINM25 28
MGLUJ889 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
WINZ25 2.4K
WINQ25 -1.1K
WINV25 1.4K
WING26 -402
WINJ25 9
WINM25 -27
MGLUJ889 -19
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
WINZ25 27K
WINQ25 -13K
WINV25 16K
WING26 -4.6K
WINJ25 105
WINM25 -310
MGLUJ889 -41
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +419.00 BRL
최악의 거래: -337 BRL
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +669.00 BRL
연속 최대 손실: -1 061.00 BRL

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XPMT5-PRD"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

GenialInvestimentos-PRD
4.60 × 576
XPMT5-PRD
5.91 × 2171
리뷰 없음
2026.01.05 14:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 13:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 05:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 04:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.04 17:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.13 18:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 17:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 16:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 15:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 18:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 17:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 16:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 15:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 16:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.49% of days out of 206 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 15:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.22 16:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 16:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.49% of days out of 204 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 15:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 14:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 13:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.