- 자본
- 축소
트레이드:
3 044
이익 거래:
1 649 (54.17%)
손실 거래:
1 395 (45.83%)
최고의 거래:
419.00 BRL
최악의 거래:
-337.00 BRL
총 수익:
81 750.00 BRL (408 750 pips)
총 손실:
-76 739.00 BRL (383 526 pips)
연속 최대 이익:
18 (669.00 BRL)
연속 최대 이익:
890.00 BRL (5)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
26.40%
최대 입금량:
39.09%
최근 거래:
10 시간 전
주별 거래 수:
25
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
1.07
롱(주식매수):
1 530 (50.26%)
숏(주식차입매도):
1 514 (49.74%)
수익 요인:
1.07
기대수익:
1.65 BRL
평균 이익:
49.58 BRL
평균 손실:
-55.01 BRL
연속 최대 손실:
12 (-1 061.00 BRL)
연속 최대 손실:
-1 182.00 BRL (6)
월별 성장률:
-3.49%
연간 예측:
-42.32%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
4 381.00 BRL
최대한의:
4 667.00 BRL (216.27%)
상대적 삭감:
잔고별:
71.48% (4 663.00 BRL)
자본금별:
14.14% (712.00 BRL)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|WINZ25
|1042
|WINQ25
|939
|WINV25
|832
|WING26
|165
|WINJ25
|36
|WINM25
|28
|MGLUJ889
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|WINZ25
|2.4K
|WINQ25
|-1.1K
|WINV25
|1.4K
|WING26
|-402
|WINJ25
|9
|WINM25
|-27
|MGLUJ889
|-19
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|WINZ25
|27K
|WINQ25
|-13K
|WINV25
|16K
|WING26
|-4.6K
|WINJ25
|105
|WINM25
|-310
|MGLUJ889
|-41
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
