Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima

WIN SQX PESSOAL XP

Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima
0 recensioni
28 settimane
0 / 0 USD
Copia per 300 USD al mese
crescita dal 2025 -26%
XPMT5-PRD
1:1
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 754
Profit Trade:
917 (52.28%)
Loss Trade:
837 (47.72%)
Best Trade:
416.00 BRL
Worst Trade:
-337.00 BRL
Profitto lordo:
44 228.00 BRL (221 140 pips)
Perdita lorda:
-44 080.00 BRL (220 400 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (669.00 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
882.00 BRL (9)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
25.66%
Massimo carico di deposito:
39.09%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
120
Tempo di attesa medio:
58 minuti
Fattore di recupero:
0.03
Long Trade:
934 (53.25%)
Short Trade:
820 (46.75%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
0.08 BRL
Profitto medio:
48.23 BRL
Perdita media:
-52.66 BRL
Massime perdite consecutive:
12 (-1 061.00 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-1 182.00 BRL (6)
Crescita mensile:
48.55%
Previsione annuale:
589.05%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 381.00 BRL
Massimale:
4 667.00 BRL (216.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
71.48% (4 663.00 BRL)
Per equità:
14.14% (712.00 BRL)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
WINQ25 939
WINV25 751
WINJ25 36
WINM25 28
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
WINQ25 -1.1K
WINV25 1.2K
WINJ25 9
WINM25 -27
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
WINQ25 -13K
WINV25 14K
WINJ25 105
WINM25 -310
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +416.00 BRL
Worst Trade: -337 BRL
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +669.00 BRL
Massima perdita consecutiva: -1 061.00 BRL

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XPMT5-PRD" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GenialInvestimentos-PRD
4.60 × 576
XPMT5-PRD
5.91 × 2171
Non ci sono recensioni
2025.10.09 18:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 19:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 13:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 12:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.19 20:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 15:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.10 13:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.01 13:06
Share of trading days is too low
2025.06.25 21:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.25 20:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.25 19:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.25 18:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.25 17:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.25 16:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.19 23:57
Trading operations on the account were performed for only 7 days. This comprises 8.86% of days out of the 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.19 23:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.