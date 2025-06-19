- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 754
Profit Trade:
917 (52.28%)
Loss Trade:
837 (47.72%)
Best Trade:
416.00 BRL
Worst Trade:
-337.00 BRL
Profitto lordo:
44 228.00 BRL (221 140 pips)
Perdita lorda:
-44 080.00 BRL (220 400 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (669.00 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
882.00 BRL (9)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
25.66%
Massimo carico di deposito:
39.09%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
120
Tempo di attesa medio:
58 minuti
Fattore di recupero:
0.03
Long Trade:
934 (53.25%)
Short Trade:
820 (46.75%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
0.08 BRL
Profitto medio:
48.23 BRL
Perdita media:
-52.66 BRL
Massime perdite consecutive:
12 (-1 061.00 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-1 182.00 BRL (6)
Crescita mensile:
48.55%
Previsione annuale:
589.05%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 381.00 BRL
Massimale:
4 667.00 BRL (216.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
71.48% (4 663.00 BRL)
Per equità:
14.14% (712.00 BRL)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|WINQ25
|939
|WINV25
|751
|WINJ25
|36
|WINM25
|28
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|WINQ25
|-1.1K
|WINV25
|1.2K
|WINJ25
|9
|WINM25
|-27
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|WINQ25
|-13K
|WINV25
|14K
|WINJ25
|105
|WINM25
|-310
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +416.00 BRL
Worst Trade: -337 BRL
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +669.00 BRL
Massima perdita consecutiva: -1 061.00 BRL
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XPMT5-PRD" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GenialInvestimentos-PRD
|4.60 × 576
|
XPMT5-PRD
|5.91 × 2171
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
300USD al mese
-26%
0
0
USD
USD
7.7K
BRL
BRL
28
99%
1 754
52%
26%
1.00
0.08
BRL
BRL
71%
1:1