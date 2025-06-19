- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
3 028
利益トレード:
1 640 (54.16%)
損失トレード:
1 388 (45.84%)
ベストトレード:
419.00 BRL
最悪のトレード:
-337.00 BRL
総利益:
81 221.00 BRL (406 105 pips)
総損失:
-76 328.00 BRL (381 471 pips)
最大連続の勝ち:
18 (669.00 BRL)
最大連続利益:
890.00 BRL (5)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
26.40%
最大入金額:
39.09%
最近のトレード:
2 分前
1週間当たりの取引:
22
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
1.05
長いトレード:
1 523 (50.30%)
短いトレード:
1 505 (49.70%)
プロフィットファクター:
1.06
期待されたペイオフ:
1.62 BRL
平均利益:
49.53 BRL
平均損失:
-54.99 BRL
最大連続の負け:
12 (-1 061.00 BRL)
最大連続損失:
-1 182.00 BRL (6)
月間成長:
-4.40%
年間予想:
-53.35%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
4 381.00 BRL
最大の:
4 667.00 BRL (216.27%)
比較ドローダウン:
残高による:
71.48% (4 663.00 BRL)
エクイティによる:
14.14% (712.00 BRL)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|WINZ25
|1042
|WINQ25
|939
|WINV25
|832
|WING26
|149
|WINJ25
|36
|WINM25
|28
|MGLUJ889
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|WINZ25
|2.4K
|WINQ25
|-1.1K
|WINV25
|1.4K
|WING26
|-454
|WINJ25
|9
|WINM25
|-27
|MGLUJ889
|-19
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|WINZ25
|27K
|WINQ25
|-13K
|WINV25
|16K
|WING26
|-5.1K
|WINJ25
|105
|WINM25
|-310
|MGLUJ889
|-41
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +419.00 BRL
最悪のトレード: -337 BRL
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +669.00 BRL
最大連続損失: -1 061.00 BRL
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XPMT5-PRD"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
GenialInvestimentos-PRD
|4.60 × 576
|
XPMT5-PRD
|5.91 × 2171
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
300 USD/月
20%
0
0
USD
USD
12K
BRL
BRL
40
99%
3 028
54%
26%
1.06
1.62
BRL
BRL
71%
1:1