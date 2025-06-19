シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / SKYTRADER SNAKES COMPLETO XP
Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima

SKYTRADER SNAKES COMPLETO XP

Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima
レビュー0件
信頼性
40週間
0 / 0 USD
月額  300  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 20%
XPMT5-PRD
1:1
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
3 028
利益トレード:
1 640 (54.16%)
損失トレード:
1 388 (45.84%)
ベストトレード:
419.00 BRL
最悪のトレード:
-337.00 BRL
総利益:
81 221.00 BRL (406 105 pips)
総損失:
-76 328.00 BRL (381 471 pips)
最大連続の勝ち:
18 (669.00 BRL)
最大連続利益:
890.00 BRL (5)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
26.40%
最大入金額:
39.09%
最近のトレード:
2 分前
1週間当たりの取引:
22
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
1.05
長いトレード:
1 523 (50.30%)
短いトレード:
1 505 (49.70%)
プロフィットファクター:
1.06
期待されたペイオフ:
1.62 BRL
平均利益:
49.53 BRL
平均損失:
-54.99 BRL
最大連続の負け:
12 (-1 061.00 BRL)
最大連続損失:
-1 182.00 BRL (6)
月間成長:
-4.40%
年間予想:
-53.35%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
4 381.00 BRL
最大の:
4 667.00 BRL (216.27%)
比較ドローダウン:
残高による:
71.48% (4 663.00 BRL)
エクイティによる:
14.14% (712.00 BRL)

配布

シンボル ディール Sell Buy
WINZ25 1042
WINQ25 939
WINV25 832
WING26 149
WINJ25 36
WINM25 28
MGLUJ889 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
WINZ25 2.4K
WINQ25 -1.1K
WINV25 1.4K
WING26 -454
WINJ25 9
WINM25 -27
MGLUJ889 -19
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
WINZ25 27K
WINQ25 -13K
WINV25 16K
WING26 -5.1K
WINJ25 105
WINM25 -310
MGLUJ889 -41
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +419.00 BRL
最悪のトレード: -337 BRL
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +669.00 BRL
最大連続損失: -1 061.00 BRL

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XPMT5-PRD"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

GenialInvestimentos-PRD
4.60 × 576
XPMT5-PRD
5.91 × 2171
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2026.01.05 14:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 13:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 05:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 04:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.04 17:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.13 18:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 17:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 16:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 15:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 18:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 17:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 16:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 15:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 16:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.49% of days out of 206 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 15:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.22 16:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 16:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.49% of days out of 204 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 15:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 14:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 13:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
SKYTRADER SNAKES COMPLETO XP
300 USD/月
20%
0
0
USD
12K
BRL
40
99%
3 028
54%
26%
1.06
1.62
BRL
71%
1:1
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください