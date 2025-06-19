- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
3 028
Gewinntrades:
1 640 (54.16%)
Verlusttrades:
1 388 (45.84%)
Bester Trade:
419.00 BRL
Schlechtester Trade:
-337.00 BRL
Bruttoprofit:
81 221.00 BRL (406 105 pips)
Bruttoverlust:
-76 328.00 BRL (381 471 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (669.00 BRL)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
890.00 BRL (5)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
26.40%
Max deposit load:
39.09%
Letzter Trade:
21 Minuten
Trades pro Woche:
22
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
1.05
Long-Positionen:
1 523 (50.30%)
Short-Positionen:
1 505 (49.70%)
Profit-Faktor:
1.06
Mathematische Gewinnerwartung:
1.62 BRL
Durchschnittlicher Profit:
49.53 BRL
Durchschnittlicher Verlust:
-54.99 BRL
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-1 061.00 BRL)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 182.00 BRL (6)
Wachstum pro Monat :
-4.40%
Jahresprognose:
-53.35%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4 381.00 BRL
Maximaler:
4 667.00 BRL (216.27%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
71.48% (4 663.00 BRL)
Kapital:
14.14% (712.00 BRL)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|WINZ25
|1042
|WINQ25
|939
|WINV25
|832
|WING26
|149
|WINJ25
|36
|WINM25
|28
|MGLUJ889
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|WINZ25
|2.4K
|WINQ25
|-1.1K
|WINV25
|1.4K
|WING26
|-454
|WINJ25
|9
|WINM25
|-27
|MGLUJ889
|-19
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|WINZ25
|27K
|WINQ25
|-13K
|WINV25
|16K
|WING26
|-5.1K
|WINJ25
|105
|WINM25
|-310
|MGLUJ889
|-41
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +419.00 BRL
Schlechtester Trade: -337 BRL
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +669.00 BRL
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 061.00 BRL
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XPMT5-PRD" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
GenialInvestimentos-PRD
|4.60 × 576
|
XPMT5-PRD
|5.91 × 2171
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
300 USD pro Monat
20%
0
0
USD
USD
12K
BRL
BRL
40
99%
3 028
54%
26%
1.06
1.62
BRL
BRL
71%
1:1