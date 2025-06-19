SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / SKYTRADER SNAKES COMPLETO XP
Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima

SKYTRADER SNAKES COMPLETO XP

Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
40 Wochen
0 / 0 USD
Für 300 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 20%
XPMT5-PRD
1:1
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
3 028
Gewinntrades:
1 640 (54.16%)
Verlusttrades:
1 388 (45.84%)
Bester Trade:
419.00 BRL
Schlechtester Trade:
-337.00 BRL
Bruttoprofit:
81 221.00 BRL (406 105 pips)
Bruttoverlust:
-76 328.00 BRL (381 471 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (669.00 BRL)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
890.00 BRL (5)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
26.40%
Max deposit load:
39.09%
Letzter Trade:
21 Minuten
Trades pro Woche:
22
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
1.05
Long-Positionen:
1 523 (50.30%)
Short-Positionen:
1 505 (49.70%)
Profit-Faktor:
1.06
Mathematische Gewinnerwartung:
1.62 BRL
Durchschnittlicher Profit:
49.53 BRL
Durchschnittlicher Verlust:
-54.99 BRL
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-1 061.00 BRL)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 182.00 BRL (6)
Wachstum pro Monat :
-4.40%
Jahresprognose:
-53.35%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4 381.00 BRL
Maximaler:
4 667.00 BRL (216.27%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
71.48% (4 663.00 BRL)
Kapital:
14.14% (712.00 BRL)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
WINZ25 1042
WINQ25 939
WINV25 832
WING26 149
WINJ25 36
WINM25 28
MGLUJ889 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
WINZ25 2.4K
WINQ25 -1.1K
WINV25 1.4K
WING26 -454
WINJ25 9
WINM25 -27
MGLUJ889 -19
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
WINZ25 27K
WINQ25 -13K
WINV25 16K
WING26 -5.1K
WINJ25 105
WINM25 -310
MGLUJ889 -41
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +419.00 BRL
Schlechtester Trade: -337 BRL
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +669.00 BRL
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 061.00 BRL

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XPMT5-PRD" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

GenialInvestimentos-PRD
4.60 × 576
XPMT5-PRD
5.91 × 2171
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2026.01.05 14:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 13:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 05:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 04:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.04 17:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.13 18:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 17:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 16:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 15:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 18:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 17:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 16:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 15:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 16:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.49% of days out of 206 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 15:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.22 16:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 16:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.49% of days out of 204 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 15:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 14:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 13:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
SKYTRADER SNAKES COMPLETO XP
300 USD pro Monat
20%
0
0
USD
12K
BRL
40
99%
3 028
54%
26%
1.06
1.62
BRL
71%
1:1
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.