Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima

WIN SQX PESSOAL XP

Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima
0 inceleme
28 hafta
0 / 0 USD
Ayda 300 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -26%
XPMT5-PRD
1:1
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 754
Kârla kapanan işlemler:
917 (52.28%)
Zararla kapanan işlemler:
837 (47.72%)
En iyi işlem:
416.00 BRL
En kötü işlem:
-337.00 BRL
Brüt kâr:
44 228.00 BRL (221 140 pips)
Brüt zarar:
-44 080.00 BRL (220 400 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (669.00 BRL)
Maksimum ardışık kâr:
882.00 BRL (9)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
25.66%
Maks. mevduat yükü:
39.09%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
120
Ort. tutma süresi:
58 dakika
Düzelme faktörü:
0.03
Alış işlemleri:
934 (53.25%)
Satış işlemleri:
820 (46.75%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
0.08 BRL
Ortalama kâr:
48.23 BRL
Ortalama zarar:
-52.66 BRL
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-1 061.00 BRL)
Maksimum ardışık zarar:
-1 182.00 BRL (6)
Aylık büyüme:
48.55%
Yıllık tahmin:
589.05%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 381.00 BRL
Maksimum:
4 667.00 BRL (216.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
71.48% (4 663.00 BRL)
Varlığa göre:
14.14% (712.00 BRL)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
WINQ25 939
WINV25 751
WINJ25 36
WINM25 28
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
WINQ25 -1.1K
WINV25 1.2K
WINJ25 9
WINM25 -27
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
WINQ25 -13K
WINV25 14K
WINJ25 105
WINM25 -310
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +416.00 BRL
En kötü işlem: -337 BRL
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +669.00 BRL
Maksimum ardışık zarar: -1 061.00 BRL

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XPMT5-PRD" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GenialInvestimentos-PRD
4.60 × 576
XPMT5-PRD
5.91 × 2171
İnceleme yok
2025.10.09 18:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 19:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 13:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 12:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.19 20:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 15:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.10 13:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.01 13:06
Share of trading days is too low
2025.06.25 21:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.25 20:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.25 19:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.25 18:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.25 17:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.25 16:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.19 23:57
Trading operations on the account were performed for only 7 days. This comprises 8.86% of days out of the 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.19 23:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
