Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima

SKYTRADER SNAKES COMPLETO XP

Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima
0条评论
可靠性
40
0 / 0 USD
每月复制 300 USD per 
增长自 2025 20%
XPMT5-PRD
1:1
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
3 035
盈利交易:
1 644 (54.16%)
亏损交易:
1 391 (45.83%)
最好交易:
419.00 BRL
最差交易:
-337.00 BRL
毛利:
81 594.00 BRL (407 970 pips)
毛利亏损:
-76 659.00 BRL (383 126 pips)
最大连续赢利:
18 (669.00 BRL)
最大连续盈利:
890.00 BRL (5)
夏普比率:
0.01
交易活动:
26.40%
最大入金加载:
39.09%
最近交易:
56 几分钟前
每周交易:
16
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
1.06
长期交易:
1 528 (50.35%)
短期交易:
1 507 (49.65%)
利润因子:
1.06
预期回报:
1.63 BRL
平均利润:
49.63 BRL
平均损失:
-55.11 BRL
最大连续失误:
12 (-1 061.00 BRL)
最大连续亏损:
-1 182.00 BRL (6)
每月增长:
-4.07%
年度预测:
-49.42%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
4 381.00 BRL
最大值:
4 667.00 BRL (216.27%)
相对跌幅:
结余:
71.48% (4 663.00 BRL)
净值:
14.14% (712.00 BRL)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
WINZ25 1042
WINQ25 939
WINV25 832
WING26 156
WINJ25 36
WINM25 28
MGLUJ889 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
WINZ25 2.4K
WINQ25 -1.1K
WINV25 1.4K
WING26 -435
WINJ25 9
WINM25 -27
MGLUJ889 -19
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
WINZ25 27K
WINQ25 -13K
WINV25 16K
WING26 -4.9K
WINJ25 105
WINM25 -310
MGLUJ889 -41
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +419.00 BRL
最差交易: -337 BRL
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +669.00 BRL
最大连续亏损: -1 061.00 BRL

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XPMT5-PRD 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

GenialInvestimentos-PRD
4.60 × 576
XPMT5-PRD
5.91 × 2171
没有评论
2026.01.05 14:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 13:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 05:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 04:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.04 17:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.13 18:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 17:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 16:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 15:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 18:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 17:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 16:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 15:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 16:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.49% of days out of 206 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 15:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.22 16:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 16:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.49% of days out of 204 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 15:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 14:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 13:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
