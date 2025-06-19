- 成长
交易:
3 035
盈利交易:
1 644 (54.16%)
亏损交易:
1 391 (45.83%)
最好交易:
419.00 BRL
最差交易:
-337.00 BRL
毛利:
81 594.00 BRL (407 970 pips)
毛利亏损:
-76 659.00 BRL (383 126 pips)
最大连续赢利:
18 (669.00 BRL)
最大连续盈利:
890.00 BRL (5)
夏普比率:
0.01
交易活动:
26.40%
最大入金加载:
39.09%
最近交易:
56 几分钟前
每周交易:
16
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
1.06
长期交易:
1 528 (50.35%)
短期交易:
1 507 (49.65%)
利润因子:
1.06
预期回报:
1.63 BRL
平均利润:
49.63 BRL
平均损失:
-55.11 BRL
最大连续失误:
12 (-1 061.00 BRL)
最大连续亏损:
-1 182.00 BRL (6)
每月增长:
-4.07%
年度预测:
-49.42%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
4 381.00 BRL
最大值:
4 667.00 BRL (216.27%)
相对跌幅:
结余:
71.48% (4 663.00 BRL)
净值:
14.14% (712.00 BRL)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|WINZ25
|1042
|WINQ25
|939
|WINV25
|832
|WING26
|156
|WINJ25
|36
|WINM25
|28
|MGLUJ889
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|WINZ25
|2.4K
|WINQ25
|-1.1K
|WINV25
|1.4K
|WING26
|-435
|WINJ25
|9
|WINM25
|-27
|MGLUJ889
|-19
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|WINZ25
|27K
|WINQ25
|-13K
|WINV25
|16K
|WING26
|-4.9K
|WINJ25
|105
|WINM25
|-310
|MGLUJ889
|-41
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
