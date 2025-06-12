- Прирост
Всего трейдов:
2 327
Прибыльных трейдов:
1 650 (70.90%)
Убыточных трейдов:
677 (29.09%)
Лучший трейд:
406.44 USD
Худший трейд:
-119.37 USD
Общая прибыль:
18 913.41 USD (93 552 pips)
Общий убыток:
-11 636.07 USD (63 816 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (392.99 USD)
Макс. прибыль в серии:
526.78 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
27.83%
Макс. загрузка депозита:
32.17%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
33
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
7.07
Длинных трейдов:
1 885 (81.01%)
Коротких трейдов:
442 (18.99%)
Профит фактор:
1.63
Мат. ожидание:
3.13 USD
Средняя прибыль:
11.46 USD
Средний убыток:
-17.19 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-923.72 USD)
Макс. убыток в серии:
-923.72 USD (10)
Прирост в месяц:
0.87%
Годовой прогноз:
10.55%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.11 USD
Максимальная:
1 029.36 USD (0.99%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.91% (947.54 USD)
По эквити:
1.78% (1 843.49 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|2286
|AUDNZD
|15
|NZDCAD
|13
|AUDCAD
|13
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|7K
|AUDNZD
|94
|NZDCAD
|90
|AUDCAD
|66
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|27K
|AUDNZD
|778
|NZDCAD
|1.1K
|AUDCAD
|1.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +406.44 USD
Худший трейд: -119 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +392.99 USD
Макс. убыток в серии: -923.72 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 4
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.19 × 16
|
Darwinex-Live
|0.23 × 3248
|
FPMarketsLLC-Live
|0.75 × 4
|
PrimeCodex-MT5
|0.75 × 326
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.90 × 10
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.05 × 22
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live
|2.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|2.86 × 195
|
XMGlobal-MT5 2
|3.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|3.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|3.75 × 8
|
TickmillUK-Live
|4.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|4.00 × 2
|
Binary.com-Server
|4.33 × 3
|
RoboForex-Pro
|5.55 × 126
|
XMGlobal-MT5 4
|5.69 × 663
|
FBS-Real
|5.80 × 15
еще 6...
Our short term scalper trader for the EURUSD.
Нет отзывов
