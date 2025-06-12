СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Allevia EA
ALGOECLIPSE LTD

Allevia EA

ALGOECLIPSE LTD
0 отзывов
Надежность
41 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 49 USD в месяц
прирост с 2025 7%
Darwinex-Live
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 327
Прибыльных трейдов:
1 650 (70.90%)
Убыточных трейдов:
677 (29.09%)
Лучший трейд:
406.44 USD
Худший трейд:
-119.37 USD
Общая прибыль:
18 913.41 USD (93 552 pips)
Общий убыток:
-11 636.07 USD (63 816 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (392.99 USD)
Макс. прибыль в серии:
526.78 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
27.83%
Макс. загрузка депозита:
32.17%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
33
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
7.07
Длинных трейдов:
1 885 (81.01%)
Коротких трейдов:
442 (18.99%)
Профит фактор:
1.63
Мат. ожидание:
3.13 USD
Средняя прибыль:
11.46 USD
Средний убыток:
-17.19 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-923.72 USD)
Макс. убыток в серии:
-923.72 USD (10)
Прирост в месяц:
0.87%
Годовой прогноз:
10.55%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.11 USD
Максимальная:
1 029.36 USD (0.99%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.91% (947.54 USD)
По эквити:
1.78% (1 843.49 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 2286
AUDNZD 15
NZDCAD 13
AUDCAD 13
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 7K
AUDNZD 94
NZDCAD 90
AUDCAD 66
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 27K
AUDNZD 778
NZDCAD 1.1K
AUDCAD 1.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +406.44 USD
Худший трейд: -119 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +392.99 USD
Макс. убыток в серии: -923.72 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 4
FXOpen-MT5
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 16
Darwinex-Live
0.23 × 3248
FPMarketsLLC-Live
0.75 × 4
PrimeCodex-MT5
0.75 × 326
ForexTimeFXTM-Live01
0.90 × 10
Pepperstone-MT5-Live01
1.05 × 22
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
VantageFXInternational-Live
2.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
2.86 × 195
XMGlobal-MT5 2
3.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
3.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
3.75 × 8
TickmillUK-Live
4.00 × 1
FPMarkets-Live
4.00 × 2
Binary.com-Server
4.33 × 3
RoboForex-Pro
5.55 × 126
XMGlobal-MT5 4
5.69 × 663
FBS-Real
5.80 × 15
еще 6...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Our short term scalper trader for the EURUSD.


Нет отзывов
2026.01.05 10:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 10:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 09:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 08:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 00:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.25 23:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 11:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 19:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 04:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 01:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 18:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 07:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 14:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 09:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 07:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 00:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 12:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 10:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 01:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 15:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Allevia EA
49 USD в месяц
7%
0
0
USD
107K
USD
41
100%
2 327
70%
28%
1.62
3.13
USD
2%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.