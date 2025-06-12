- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 327
盈利交易:
1 650 (70.90%)
亏损交易:
677 (29.09%)
最好交易:
406.44 USD
最差交易:
-119.37 USD
毛利:
18 913.41 USD (93 552 pips)
毛利亏损:
-11 636.07 USD (63 816 pips)
最大连续赢利:
21 (392.99 USD)
最大连续盈利:
526.78 USD (8)
夏普比率:
0.14
交易活动:
27.83%
最大入金加载:
32.17%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
33
平均持有时间:
2 小时
采收率:
7.07
长期交易:
1 885 (81.01%)
短期交易:
442 (18.99%)
利润因子:
1.63
预期回报:
3.13 USD
平均利润:
11.46 USD
平均损失:
-17.19 USD
最大连续失误:
10 (-923.72 USD)
最大连续亏损:
-923.72 USD (10)
每月增长:
0.87%
年度预测:
10.55%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.11 USD
最大值:
1 029.36 USD (0.99%)
相对跌幅:
结余:
0.91% (947.54 USD)
净值:
1.78% (1 843.49 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|2286
|AUDNZD
|15
|NZDCAD
|13
|AUDCAD
|13
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|7K
|AUDNZD
|94
|NZDCAD
|90
|AUDCAD
|66
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|27K
|AUDNZD
|778
|NZDCAD
|1.1K
|AUDCAD
|1.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +406.44 USD
最差交易: -119 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +392.99 USD
最大连续亏损: -923.72 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 4
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.19 × 16
|
Darwinex-Live
|0.23 × 3248
|
FPMarketsLLC-Live
|0.75 × 4
|
PrimeCodex-MT5
|0.75 × 326
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.90 × 10
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.05 × 22
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live
|2.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|2.86 × 195
|
XMGlobal-MT5 2
|3.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|3.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|3.75 × 8
|
TickmillUK-Live
|4.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|4.00 × 2
|
Binary.com-Server
|4.33 × 3
|
RoboForex-Pro
|5.55 × 126
|
XMGlobal-MT5 4
|5.69 × 663
|
FBS-Real
|5.80 × 15
Our short term scalper trader for the EURUSD.
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月49 USD
7%
0
0
USD
USD
107K
USD
USD
41
100%
2 327
70%
28%
1.62
3.13
USD
USD
2%
1:200