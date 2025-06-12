SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Allevia EA
ALGOECLIPSE LTD

Allevia EA

ALGOECLIPSE LTD
0 inceleme
Güvenilirlik
25 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 4%
Darwinex-Live
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 765
Kârla kapanan işlemler:
1 262 (71.50%)
Zararla kapanan işlemler:
503 (28.50%)
En iyi işlem:
406.44 USD
En kötü işlem:
-119.37 USD
Brüt kâr:
12 884.85 USD (69 973 pips)
Brüt zarar:
-8 707.41 USD (50 484 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (392.99 USD)
Maksimum ardışık kâr:
526.78 USD (8)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
26.78%
Maks. mevduat yükü:
32.17%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
39
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
4.06
Alış işlemleri:
1 323 (74.96%)
Satış işlemleri:
442 (25.04%)
Kâr faktörü:
1.48
Beklenen getiri:
2.37 USD
Ortalama kâr:
10.21 USD
Ortalama zarar:
-17.31 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-923.72 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-923.72 USD (10)
Aylık büyüme:
0.38%
Yıllık tahmin:
4.56%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.11 USD
Maksimum:
1 029.36 USD (0.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.91% (947.54 USD)
Varlığa göre:
1.78% (1 843.49 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 1724
AUDNZD 15
NZDCAD 13
AUDCAD 13
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 3.9K
AUDNZD 94
NZDCAD 90
AUDCAD 66
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 16K
AUDNZD 778
NZDCAD 1.1K
AUDCAD 1.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +406.44 USD
En kötü işlem: -119 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +392.99 USD
Maksimum ardışık zarar: -923.72 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
FXOpen-MT5
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 16
Darwinex-Live
0.23 × 3248
PrimeCodex-MT5
0.75 × 326
ForexTimeFXTM-Live01
0.90 × 10
VantageFXInternational-Live
2.00 × 1
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
2.86 × 195
Ava-Real 1-MT5
3.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
3.60 × 5
KuberaCapitalMarkets-Server
3.75 × 8
FPMarkets-Live
4.00 × 2
TickmillUK-Live
4.00 × 1
Binary.com-Server
4.33 × 3
RoboForex-Pro
5.55 × 126
XMGlobal-MT5 4
5.69 × 663
FBS-Real
5.80 × 15
BCS5-Real
6.50 × 2
4 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Our short term scalper trader for the EURUSD.


İnceleme yok
2025.09.19 07:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 06:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 04:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 23:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 13:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 07:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 13:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.24 08:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 15:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 14:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.22 09:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.21 11:24
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.18 04:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.12 09:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.12 09:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Allevia EA
Ayda 999 USD
4%
0
0
USD
104K
USD
25
100%
1 765
71%
27%
1.47
2.37
USD
2%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.