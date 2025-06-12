- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 765
Profit Trade:
1 262 (71.50%)
Loss Trade:
503 (28.50%)
Best Trade:
406.44 USD
Worst Trade:
-119.37 USD
Profitto lordo:
12 884.85 USD (69 973 pips)
Perdita lorda:
-8 707.41 USD (50 484 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (392.99 USD)
Massimo profitto consecutivo:
526.78 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
26.78%
Massimo carico di deposito:
32.17%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
43
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
4.06
Long Trade:
1 323 (74.96%)
Short Trade:
442 (25.04%)
Fattore di profitto:
1.48
Profitto previsto:
2.37 USD
Profitto medio:
10.21 USD
Perdita media:
-17.31 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-923.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-923.72 USD (10)
Crescita mensile:
0.81%
Previsione annuale:
9.81%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.11 USD
Massimale:
1 029.36 USD (0.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.91% (947.54 USD)
Per equità:
1.78% (1 843.49 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1724
|AUDNZD
|15
|NZDCAD
|13
|AUDCAD
|13
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|3.9K
|AUDNZD
|94
|NZDCAD
|90
|AUDCAD
|66
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|16K
|AUDNZD
|778
|NZDCAD
|1.1K
|AUDCAD
|1.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +406.44 USD
Worst Trade: -119 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +392.99 USD
Massima perdita consecutiva: -923.72 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.19 × 16
|
Darwinex-Live
|0.23 × 3248
|
PrimeCodex-MT5
|0.75 × 326
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.90 × 10
|
VantageFXInternational-Live
|2.00 × 1
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|2.86 × 195
|
Ava-Real 1-MT5
|3.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.60 × 5
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|3.75 × 8
|
FPMarkets-Live
|4.00 × 2
|
TickmillUK-Live
|4.00 × 1
|
Binary.com-Server
|4.33 × 3
|
RoboForex-Pro
|5.55 × 126
|
XMGlobal-MT5 4
|5.69 × 663
|
FBS-Real
|5.80 × 15
|
BCS5-Real
|6.50 × 2
Our short term scalper trader for the EURUSD.
Non ci sono recensioni
