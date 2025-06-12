SegnaliSezioni
ALGOECLIPSE LTD

Allevia EA

ALGOECLIPSE LTD
0 recensioni
Affidabilità
25 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 4%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 765
Profit Trade:
1 262 (71.50%)
Loss Trade:
503 (28.50%)
Best Trade:
406.44 USD
Worst Trade:
-119.37 USD
Profitto lordo:
12 884.85 USD (69 973 pips)
Perdita lorda:
-8 707.41 USD (50 484 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (392.99 USD)
Massimo profitto consecutivo:
526.78 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
26.78%
Massimo carico di deposito:
32.17%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
43
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
4.06
Long Trade:
1 323 (74.96%)
Short Trade:
442 (25.04%)
Fattore di profitto:
1.48
Profitto previsto:
2.37 USD
Profitto medio:
10.21 USD
Perdita media:
-17.31 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-923.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-923.72 USD (10)
Crescita mensile:
0.81%
Previsione annuale:
9.81%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.11 USD
Massimale:
1 029.36 USD (0.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.91% (947.54 USD)
Per equità:
1.78% (1 843.49 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 1724
AUDNZD 15
NZDCAD 13
AUDCAD 13
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 3.9K
AUDNZD 94
NZDCAD 90
AUDCAD 66
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 16K
AUDNZD 778
NZDCAD 1.1K
AUDCAD 1.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +406.44 USD
Worst Trade: -119 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +392.99 USD
Massima perdita consecutiva: -923.72 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
FXOpen-MT5
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 16
Darwinex-Live
0.23 × 3248
PrimeCodex-MT5
0.75 × 326
ForexTimeFXTM-Live01
0.90 × 10
VantageFXInternational-Live
2.00 × 1
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
2.86 × 195
Ava-Real 1-MT5
3.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
3.60 × 5
KuberaCapitalMarkets-Server
3.75 × 8
FPMarkets-Live
4.00 × 2
TickmillUK-Live
4.00 × 1
Binary.com-Server
4.33 × 3
RoboForex-Pro
5.55 × 126
XMGlobal-MT5 4
5.69 × 663
FBS-Real
5.80 × 15
BCS5-Real
6.50 × 2
4 più
Our short term scalper trader for the EURUSD.


Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.