- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2 327
利益トレード:
1 650 (70.90%)
損失トレード:
677 (29.09%)
ベストトレード:
406.44 USD
最悪のトレード:
-119.37 USD
総利益:
18 913.41 USD (93 552 pips)
総損失:
-11 636.07 USD (63 816 pips)
最大連続の勝ち:
21 (392.99 USD)
最大連続利益:
526.78 USD (8)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
27.83%
最大入金額:
32.17%
最近のトレード:
5 時間前
1週間当たりの取引:
33
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
7.07
長いトレード:
1 885 (81.01%)
短いトレード:
442 (18.99%)
プロフィットファクター:
1.63
期待されたペイオフ:
3.13 USD
平均利益:
11.46 USD
平均損失:
-17.19 USD
最大連続の負け:
10 (-923.72 USD)
最大連続損失:
-923.72 USD (10)
月間成長:
0.87%
年間予想:
10.55%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.11 USD
最大の:
1 029.36 USD (0.99%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.91% (947.54 USD)
エクイティによる:
1.78% (1 843.49 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|2286
|AUDNZD
|15
|NZDCAD
|13
|AUDCAD
|13
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|7K
|AUDNZD
|94
|NZDCAD
|90
|AUDCAD
|66
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|27K
|AUDNZD
|778
|NZDCAD
|1.1K
|AUDCAD
|1.2K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +406.44 USD
最悪のトレード: -119 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +392.99 USD
最大連続損失: -923.72 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 4
FXOpen-MT5
|0.00 × 1
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
VTMarkets-Live
|0.19 × 16
Darwinex-Live
|0.23 × 3248
FPMarketsLLC-Live
|0.75 × 4
PrimeCodex-MT5
|0.75 × 326
ForexTimeFXTM-Live01
|0.90 × 10
Pepperstone-MT5-Live01
|1.05 × 22
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
VantageFXInternational-Live
|2.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
|2.86 × 195
XMGlobal-MT5 2
|3.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
|3.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
|3.75 × 8
TickmillUK-Live
|4.00 × 1
FPMarkets-Live
|4.00 × 2
Binary.com-Server
|4.33 × 3
RoboForex-Pro
|5.55 × 126
XMGlobal-MT5 4
|5.69 × 663
FBS-Real
|5.80 × 15
Our short term scalper trader for the EURUSD.
