ALGOECLIPSE LTD

Allevia EA

ALGOECLIPSE LTD
0 avis
Fiabilité
25 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2025 4%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 765
Bénéfice trades:
1 262 (71.50%)
Perte trades:
503 (28.50%)
Meilleure transaction:
406.44 USD
Pire transaction:
-119.37 USD
Bénéfice brut:
12 884.85 USD (69 973 pips)
Perte brute:
-8 707.41 USD (50 484 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (392.99 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
526.78 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
26.78%
Charge de dépôt maximale:
32.17%
Dernier trade:
35 il y a des minutes
Trades par semaine:
43
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
4.06
Longs trades:
1 323 (74.96%)
Courts trades:
442 (25.04%)
Facteur de profit:
1.48
Rendement attendu:
2.37 USD
Bénéfice moyen:
10.21 USD
Perte moyenne:
-17.31 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-923.72 USD)
Perte consécutive maximale:
-923.72 USD (10)
Croissance mensuelle:
0.81%
Prévision annuelle:
9.81%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.11 USD
Maximal:
1 029.36 USD (0.99%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.91% (947.54 USD)
Par fonds propres:
1.78% (1 843.49 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 1724
AUDNZD 15
NZDCAD 13
AUDCAD 13
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 3.9K
AUDNZD 94
NZDCAD 90
AUDCAD 66
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 16K
AUDNZD 778
NZDCAD 1.1K
AUDCAD 1.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +406.44 USD
Pire transaction: -119 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +392.99 USD
Perte consécutive maximale: -923.72 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
FXOpen-MT5
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 16
Darwinex-Live
0.23 × 3248
PrimeCodex-MT5
0.75 × 326
ForexTimeFXTM-Live01
0.90 × 10
VantageFXInternational-Live
2.00 × 1
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
2.86 × 195
Ava-Real 1-MT5
3.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
3.60 × 5
KuberaCapitalMarkets-Server
3.75 × 8
FPMarkets-Live
4.00 × 2
TickmillUK-Live
4.00 × 1
Binary.com-Server
4.33 × 3
RoboForex-Pro
5.55 × 126
XMGlobal-MT5 4
5.69 × 663
FBS-Real
5.80 × 15
BCS5-Real
6.50 × 2
4 plus...
Our short term scalper trader for the EURUSD.


Aucun avis
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.