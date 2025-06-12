SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Allevia EA
ALGOECLIPSE LTD

Allevia EA

ALGOECLIPSE LTD
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
41 Wochen
0 / 0 USD
Für 49 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 7%
Darwinex-Live
1:200
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 327
Gewinntrades:
1 650 (70.90%)
Verlusttrades:
677 (29.09%)
Bester Trade:
406.44 USD
Schlechtester Trade:
-119.37 USD
Bruttoprofit:
18 913.41 USD (93 552 pips)
Bruttoverlust:
-11 636.07 USD (63 816 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
21 (392.99 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
526.78 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
27.83%
Max deposit load:
32.17%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
33
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
7.07
Long-Positionen:
1 885 (81.01%)
Short-Positionen:
442 (18.99%)
Profit-Faktor:
1.63
Mathematische Gewinnerwartung:
3.13 USD
Durchschnittlicher Profit:
11.46 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-17.19 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-923.72 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-923.72 USD (10)
Wachstum pro Monat :
0.87%
Jahresprognose:
10.55%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.11 USD
Maximaler:
1 029.36 USD (0.99%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.91% (947.54 USD)
Kapital:
1.78% (1 843.49 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 2286
AUDNZD 15
NZDCAD 13
AUDCAD 13
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 7K
AUDNZD 94
NZDCAD 90
AUDCAD 66
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 27K
AUDNZD 778
NZDCAD 1.1K
AUDCAD 1.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +406.44 USD
Schlechtester Trade: -119 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +392.99 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -923.72 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Darwinex-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 4
FXOpen-MT5
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 16
Darwinex-Live
0.23 × 3248
FPMarketsLLC-Live
0.75 × 4
PrimeCodex-MT5
0.75 × 326
ForexTimeFXTM-Live01
0.90 × 10
Pepperstone-MT5-Live01
1.05 × 22
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
VantageFXInternational-Live
2.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
2.86 × 195
XMGlobal-MT5 2
3.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
3.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
3.75 × 8
TickmillUK-Live
4.00 × 1
FPMarkets-Live
4.00 × 2
Binary.com-Server
4.33 × 3
RoboForex-Pro
5.55 × 126
XMGlobal-MT5 4
5.69 × 663
FBS-Real
5.80 × 15
noch 6 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Our short term scalper trader for the EURUSD.


Keine Bewertungen
2026.01.05 10:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 10:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 09:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 08:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 00:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.25 23:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 11:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 19:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 04:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 01:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 18:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 07:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 14:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 09:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 07:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 00:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 12:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 10:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 01:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 15:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Allevia EA
49 USD pro Monat
7%
0
0
USD
107K
USD
41
100%
2 327
70%
28%
1.62
3.13
USD
2%
1:200
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.