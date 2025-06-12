SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Allevia EA
ALGOECLIPSE LTD

Allevia EA

ALGOECLIPSE LTD
0 comentários
Confiabilidade
41 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 49 USD por mês
crescimento desde 2025 7%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 327
Negociações com lucro:
1 650 (70.90%)
Negociações com perda:
677 (29.09%)
Melhor negociação:
406.44 USD
Pior negociação:
-119.37 USD
Lucro bruto:
18 913.41 USD (93 552 pips)
Perda bruta:
-11 636.07 USD (63 816 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
21 (392.99 USD)
Máximo lucro consecutivo:
526.78 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
27.83%
Depósito máximo carregado:
32.17%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
33
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
7.07
Negociações longas:
1 885 (81.01%)
Negociações curtas:
442 (18.99%)
Fator de lucro:
1.63
Valor esperado:
3.13 USD
Lucro médio:
11.46 USD
Perda média:
-17.19 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-923.72 USD)
Máxima perda consecutiva:
-923.72 USD (10)
Crescimento mensal:
0.87%
Previsão anual:
10.55%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.11 USD
Máximo:
1 029.36 USD (0.99%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.91% (947.54 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.78% (1 843.49 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 2286
AUDNZD 15
NZDCAD 13
AUDCAD 13
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 7K
AUDNZD 94
NZDCAD 90
AUDCAD 66
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 27K
AUDNZD 778
NZDCAD 1.1K
AUDCAD 1.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +406.44 USD
Pior negociação: -119 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +392.99 USD
Máxima perda consecutiva: -923.72 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 4
FXOpen-MT5
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 16
Darwinex-Live
0.23 × 3248
FPMarketsLLC-Live
0.75 × 4
PrimeCodex-MT5
0.75 × 326
ForexTimeFXTM-Live01
0.90 × 10
Pepperstone-MT5-Live01
1.05 × 22
VantageFXInternational-Live
2.00 × 1
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
2.86 × 195
XMGlobal-MT5 2
3.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
3.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
3.75 × 8
FPMarkets-Live
4.00 × 2
TickmillUK-Live
4.00 × 1
Binary.com-Server
4.33 × 3
RoboForex-Pro
5.55 × 126
XMGlobal-MT5 4
5.69 × 663
FBS-Real
5.80 × 15
5 mais ...
Our short term scalper trader for the EURUSD.


Sem comentários
2026.01.05 10:04
2025.12.26 10:08
2025.12.26 09:08
2025.12.26 08:08
2025.12.26 00:59
2025.12.25 23:59
2025.12.17 11:45
2025.12.15 19:06
2025.12.15 04:32
2025.12.12 01:07
2025.12.08 18:38
2025.12.02 07:50
2025.11.27 14:01
2025.11.27 09:50
2025.11.17 07:49
2025.11.17 00:28
2025.11.14 12:22
2025.11.14 10:13
2025.11.14 01:14
2025.11.12 15:21
