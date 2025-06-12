SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Allevia EA
ALGOECLIPSE LTD

Allevia EA

ALGOECLIPSE LTD
0 comentarios
Fiabilidad
41 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 49 USD al mes
incremento desde 2025 7%
Darwinex-Live
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 327
Transacciones Rentables:
1 650 (70.90%)
Transacciones Irrentables:
677 (29.09%)
Mejor transacción:
406.44 USD
Peor transacción:
-119.37 USD
Beneficio Bruto:
18 913.41 USD (93 552 pips)
Pérdidas Brutas:
-11 636.07 USD (63 816 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
21 (392.99 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
526.78 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
27.83%
Carga máxima del depósito:
32.17%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
33
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
7.07
Transacciones Largas:
1 885 (81.01%)
Transacciones Cortas:
442 (18.99%)
Factor de Beneficio:
1.63
Beneficio Esperado:
3.13 USD
Beneficio medio:
11.46 USD
Pérdidas medias:
-17.19 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-923.72 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-923.72 USD (10)
Crecimiento al mes:
0.87%
Pronóstico anual:
10.55%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.11 USD
Máxima:
1 029.36 USD (0.99%)
Reducción relativa:
De balance:
0.91% (947.54 USD)
De fondos:
1.78% (1 843.49 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 2286
AUDNZD 15
NZDCAD 13
AUDCAD 13
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 7K
AUDNZD 94
NZDCAD 90
AUDCAD 66
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 27K
AUDNZD 778
NZDCAD 1.1K
AUDCAD 1.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +406.44 USD
Peor transacción: -119 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +392.99 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -923.72 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 4
FXOpen-MT5
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 16
Darwinex-Live
0.23 × 3248
FPMarketsLLC-Live
0.75 × 4
PrimeCodex-MT5
0.75 × 326
ForexTimeFXTM-Live01
0.90 × 10
Pepperstone-MT5-Live01
1.05 × 22
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
VantageFXInternational-Live
2.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
2.86 × 195
XMGlobal-MT5 2
3.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
3.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
3.75 × 8
TickmillUK-Live
4.00 × 1
FPMarkets-Live
4.00 × 2
Binary.com-Server
4.33 × 3
RoboForex-Pro
5.55 × 126
XMGlobal-MT5 4
5.69 × 663
FBS-Real
5.80 × 15
otros 6...
Our short term scalper trader for the EURUSD.


¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.