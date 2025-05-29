- Прирост
Всего трейдов:
2 320
Прибыльных трейдов:
1 268 (54.65%)
Убыточных трейдов:
1 052 (45.34%)
Лучший трейд:
930.43 USD
Худший трейд:
-506.62 USD
Общая прибыль:
228 481.24 USD (24 439 030 pips)
Общий убыток:
-179 764.59 USD (26 981 112 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (3 615.62 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 615.62 USD (20)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
85.39%
Макс. загрузка депозита:
12.43%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
80
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
5.22
Длинных трейдов:
1 112 (47.93%)
Коротких трейдов:
1 208 (52.07%)
Профит фактор:
1.27
Мат. ожидание:
21.00 USD
Средняя прибыль:
180.19 USD
Средний убыток:
-170.88 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-2 346.35 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 346.35 USD (14)
Прирост в месяц:
37.66%
Годовой прогноз:
454.71%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 185.26 USD
Максимальная:
9 326.46 USD (19.03%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
32.14% (9 326.46 USD)
По эквити:
5.01% (914.69 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAGBTC
|669
|BTCUSD
|562
|WTIBTC
|485
|XAGUSD
|326
|XAUBTC
|214
|XAUETH
|30
|WTIUSD
|21
|XAUUSD
|13
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAGBTC
|31K
|BTCUSD
|-4.3K
|WTIBTC
|3.1K
|XAGUSD
|-593
|XAUBTC
|20K
|XAUETH
|612
|WTIUSD
|-389
|XAUUSD
|-730
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAGBTC
|42K
|BTCUSD
|-2.6M
|WTIBTC
|20K
|XAGUSD
|-505
|XAUBTC
|12K
|XAUETH
|1.4K
|WTIUSD
|-2.6K
|XAUUSD
|-4.8K
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +930.43 USD
Худший трейд: -507 USD
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +3 615.62 USD
Макс. убыток в серии: -2 346.35 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "NCESC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real32
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 5
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.70 × 40
|
NCESC-Live
|4.48 × 1094
|
Ava-Real 1-MT5
|12.00 × 2
|
Bybit-Live
|23.60 × 20
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
487%
0
0
USD
USD
45K
USD
USD
30
0%
2 320
54%
85%
1.27
21.00
USD
USD
32%
1:100