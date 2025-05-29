СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / THPX13C
Ai Jing Gao

THPX13C

Ai Jing Gao
0 отзывов
Надежность
30 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 487%
NCESC-Live
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 320
Прибыльных трейдов:
1 268 (54.65%)
Убыточных трейдов:
1 052 (45.34%)
Лучший трейд:
930.43 USD
Худший трейд:
-506.62 USD
Общая прибыль:
228 481.24 USD (24 439 030 pips)
Общий убыток:
-179 764.59 USD (26 981 112 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (3 615.62 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 615.62 USD (20)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
85.39%
Макс. загрузка депозита:
12.43%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
80
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
5.22
Длинных трейдов:
1 112 (47.93%)
Коротких трейдов:
1 208 (52.07%)
Профит фактор:
1.27
Мат. ожидание:
21.00 USD
Средняя прибыль:
180.19 USD
Средний убыток:
-170.88 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-2 346.35 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 346.35 USD (14)
Прирост в месяц:
37.66%
Годовой прогноз:
454.71%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 185.26 USD
Максимальная:
9 326.46 USD (19.03%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
32.14% (9 326.46 USD)
По эквити:
5.01% (914.69 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAGBTC 669
BTCUSD 562
WTIBTC 485
XAGUSD 326
XAUBTC 214
XAUETH 30
WTIUSD 21
XAUUSD 13
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAGBTC 31K
BTCUSD -4.3K
WTIBTC 3.1K
XAGUSD -593
XAUBTC 20K
XAUETH 612
WTIUSD -389
XAUUSD -730
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAGBTC 42K
BTCUSD -2.6M
WTIBTC 20K
XAGUSD -505
XAUBTC 12K
XAUETH 1.4K
WTIUSD -2.6K
XAUUSD -4.8K
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +930.43 USD
Худший трейд: -507 USD
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +3 615.62 USD
Макс. убыток в серии: -2 346.35 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "NCESC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 5
CapitalPointTrading-MT5-4
2.70 × 40
NCESC-Live
4.48 × 1094
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
Bybit-Live
23.60 × 20
Нет отзывов
2025.12.24 17:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 10:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 09:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 11:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 04:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 20:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.07 16:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.07 15:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 10:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 15:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 02:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 06:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 03:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.30 23:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.29 19:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 16:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 11:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 02:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 02:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 15:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
